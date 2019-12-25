Карман лопнул, капюшон расползся: сибирячка судится с Тимати из-за некачественной одежды

Сибирячка судится с фирмой Тимати из-за некачественной одежды. Как утверждает девушка, она несколько раз надела вещь, и та расползлась по швам. Создатели брендированной толстовки отказываются признавать свою вину. Они уверены: покупательница сама испортила вещь.

Карман начал расходиться по шву. Фото: личный архив.

ШВЫ РАЗОШЛИСЬ, ПОЯВИЛИСЬ ЗАЦЕПКИ

Ольга Окунь полгода назад решила прогуляться по магазинам. В одном из торговых центров Новосибирска ее выбор пал на известный бренд от рэпера Тимати Black Star Wear. Недолго думая Ольга заглянула в бутик.

- Я купила самую обычную толстовку. Никакой гарантии на нее нет, значит, с юридической точки зрения ее срок службы два года, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Ольга. - Померила, мне понравилось, ну я и взяла ее.

Совершая покупку, сибирячка и не подозревала, что толстовка быстро подведет. Девушка говорит, надела вещь всего два или три раза, и та стала трещать по швам.

- Начал расползаться шов на кармане, потом из капюшона начали выбиваться нитки, проявились очевидные дефекты, мелкие затяжки, похожие на стрелки, - объясняет сибирячка.

Взяв злополучную толстовку, Ольга пришла в бутик. Продавец забрала вещь, чтобы отправить на экспертизу. Именно эта процедура должна была установить, почему толстовка «дала трещину».

На шнурке отлетело крепление. Фото: личный архив.

«ПОВРЕДИЛ ИГРАЮЧИ И ЗАБАВЛЯЯСЬ»

Спустя несколько недель Ольга получила результаты независимой экспертизы. Прочитав заключение комиссии, сибирячка в голос рассмеялась.

- Там было написано, что потребитель получил эти дефекты, «играючи и забавляясь». Карман порвался, потому что туда руки засовывали. У экспертов нет компетенции так писать - они должны были установить, заводской это брак или какие-то производственные ошибки, - считает девушка.

Изучив заключение, Ольга поняла, что качество ткани никто не изучал, какими нитками прошивали одежду и какого качества швы, тоже непонятно. Сибирячка пришла в бутик, чтобы ей вернули деньги. Только магазин отказался идти на какой-либо дальнейший контакт с покупателем.

Собрав все необходимые документы, Ольга пошла в Октябрьский мировой суд, чтобы взыскать с обидчиков компенсацию.

- Я хочу, чтобы суд назначил повторную экспертизу, а также взыскал с них компенсацию расходов, то есть 4000 рублей, которые были потрачены на толстовку, - объяснила сибирячка.

Результаты экспертизы. Фото: личный архив.

ДРУГАЯ СТОРОНА

«Позвоните завтра»

Корреспонденту КП-Новосибирск удалось дозвониться до отдела, где была приобретена вещь. Только сотрудникам бутика Black Star Wear не удалось оперативно прокомментировать ситуацию. Администратора не было на месте.

- Позвоните завтра в это же время, - кратко ответил продавец-консультант.

Редакция КП-Новосибирск готова выслушать другую сторону конфликта.