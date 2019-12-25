2019-12-25T08:14:20+03:00
Здоровье

Берегите себя: шел, упал, пришел на консультацию к травматологу

Уличный травматизм - такой же спутник горожанина, как «внезапная» зима, нечищеные дороги и скользкие тротуары
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По врачебной статистике, такой травматизм в холодное время года возрастает более чем в два раза. Хуже нет, когда вместо того, чтобы отмечать новогодние праздники, проводишь время в больничной палате, где тоска и такие же пациенты вокруг - лежат на «растяжении» с переломами. Врачи предупреждают: самый распространенный вид травм - переломы конечностей - происходят из-за того, что, падая, человек инстинктивно выставляет вперед руку и обрушивается на нее всем весом тела. Согласно статистическим данным, зимний травматизм в 20% случаев становится причиной инвалидности. Более «щадящий» вариант падения - ушиб. Это не такая серьезная травма по тяжести, однако при сильном ушибе нельзя быть уверенным, что у вас нет перелома. А если вы наблюдаете опасные симптомы, то не откладывайте визит к врачу. Итак, пятерка опасных последствий ушибов:

1. Припухлость в области травмы

2. Нарушение движения поврежденной конечности

3. Изменение формы конечности

4. Хруст кости под кожей

5. Если есть боль, усиливающаяся при движении, следует немедленно сделать рентген.

Поэтому, если с вами случилось «скользкое ЧП», не стоит откладывать на завтра визит к травматологу. Кабинет неотложной травматологической помощи Клиники ННИИТО с 1 января будет работать ежедневно с 8.00 до 20.00.

Клиника ННИИТО - это:

Качественный сервис

Профессиональное оборудование

Квалифицированный медицинский персонал

Сопровождение пациентов по клинике

Удобное расположение в центре города

В случае необходимости возможно экстренное оперативное лечение

Если вы планируете обратиться в нашу клинику, предварительная запись на консультативный прием осуществляется при обращении в контакт-центр

по тел. (383) 363-31-31, (383) 388-68-31: в пн. - пт. с 8.00 до 20.00, в сб. с 9.00 до 15.00, в нерабочие часы можно оставить голосовое сообщение.

Адрес: г. Новосибирск, Фрунзе, 19а

Также вы можете воспользоваться записью онлайн на сайте клиники: http://clinicniito.ru - далее раздел «Пациентам» - «Онлайн-запись».

Мы надеемся, что вы проведете праздники хорошо и без последствий для здоровья.

С наступающим Новым годом!

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