Берегите себя: шел, упал, пришел на консультацию к травматологу

По врачебной статистике, такой травматизм в холодное время года возрастает более чем в два раза. Хуже нет, когда вместо того, чтобы отмечать новогодние праздники, проводишь время в больничной палате, где тоска и такие же пациенты вокруг - лежат на «растяжении» с переломами. Врачи предупреждают: самый распространенный вид травм - переломы конечностей - происходят из-за того, что, падая, человек инстинктивно выставляет вперед руку и обрушивается на нее всем весом тела. Согласно статистическим данным, зимний травматизм в 20% случаев становится причиной инвалидности. Более «щадящий» вариант падения - ушиб. Это не такая серьезная травма по тяжести, однако при сильном ушибе нельзя быть уверенным, что у вас нет перелома. А если вы наблюдаете опасные симптомы, то не откладывайте визит к врачу. Итак, пятерка опасных последствий ушибов:

1. Припухлость в области травмы

2. Нарушение движения поврежденной конечности

3. Изменение формы конечности

4. Хруст кости под кожей

5. Если есть боль, усиливающаяся при движении, следует немедленно сделать рентген.

Поэтому, если с вами случилось «скользкое ЧП», не стоит откладывать на завтра визит к травматологу. Кабинет неотложной травматологической помощи Клиники ННИИТО с 1 января будет работать ежедневно с 8.00 до 20.00.

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• Качественный сервис

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Адрес: г. Новосибирск, Фрунзе, 19а

Также вы можете воспользоваться записью онлайн на сайте клиники: http://clinicniito.ru - далее раздел «Пациентам» - «Онлайн-запись».

Мы надеемся, что вы проведете праздники хорошо и без последствий для здоровья.

С наступающим Новым годом!