Домики из иллюстраций к сказке: как выглядит новый жилой комплекс Онега

Группа компаний «Стрижи» сдает первые дома нового проекта Онега. Жилой комплекс находится в Калининском районе, рядом с микрорайоном Родники. Мы побывали в новых домах накануне их сдачи и готовы поделиться первыми впечатлениями.

Домики с покатыми крышами - именно так они и выглядели на картинках.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Многие новосибирцы наверняка видели картинки, изображающие будущий жилкомплекс: яркие билборды обещали тихие уютные дворики с невысокими многоэтажками, а интересные покатые фасады с огромными окнами больше походили на иллюстрацию к сказке. Слабо верилось, что архитекторам и проектировщикам удастся воплотить художественный замысел. Оттого увидеть и сравнить картинку и реальность было еще интереснее.

Застройщик неизменно следит за качеством.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Понятно, что сейчас зима, и о зеленой зоне думать рано - это еще впереди, но многоэтажные домики на белом фоне выглядят довольно интересно и по-своему сказочно. Стоит учесть, что жилкомплекс находится на краю района, а это значит, что движение автомобилей тут не такое интенсивное, высотки не закрывают небо. И тишина…

Даже в кирпичной кладке чувствуется творческий подход.Фото: Алена МАРТЫНОВА

На территории уже появились первые девяти-, десятиэтажки, но это не типичные панельные строения или строго перпендикулярные коробки из кирпича. В принципе реальность похожа на картинку: покатые фасады смотрятся необычно, другие дома украшают французские окна с милыми балкончиками. Ощущение нестандартности дарят даже не сами формы, а фактура - наполовину из стекла. Кажется, что застройщик даже немного переборщил с окнами. Но это впечатление меняется, когда попадешь внутрь. Остекление в квартирах не кажется излишним, а заставляет задуматься: почему же в стандартных городских многоэтажках такие маленькие оконные просветы?

Квартиры в Онеге привлекают творческих людей.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Планировки в домах разнообразные, около 400 вариантов. При этом в одной небольшой по квадратуре комнате может быть два и даже три окна. Отметим, что большинство комнат стремятся к квадратной форме, при этом благодаря освещению даже небольшие помещения не выглядят каморками.

Особые ощущения дарят двухъярусные квартиры со вторым светом. Удивительное и необычное для Новосибирска решение воплощено в доме для среднего класса. Стоимость квартир в Онеге колеблется от 3,5 до 7 миллионов рублей. Двухъярусные квартиры здесь двух типов: полноценные, с выходами на два этажа, и уютные творческие пространства с антресолью. При этом такие квартиры не выглядят громоздкими лабиринтами. Заблудиться в них сложно благодаря компактной планировке. Вот уж где можно разгуляться внутреннему дизайнеру. По словам застройщика, панорамные окна выходят как раз на запад, так что яркие виды, как на картинке, будущим жильцам обеспечены.

Игорь Белокобыльский: - Сначала проект был нарисован.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Первые этажи многоэтажек задуманы под общие помещения - кофейни, тренажерки, офисы. Инфраструктура района тоже недалеко - в зоне доступности детский сад, школа, спортивные центры.

Однако, наш взгляд, главное в этом комплексе - его особенная атмосфера, проектировщики создавали ее на основе своих впечатлений, опираясь на эскизы, образы, творения Русского Севера. В основе лежит чистота формы, единство с окружающей средой. Чего уж точно не найдешь в Онеге - стремления уместить на одной площади как можно больше квартир. Эта история не про муравейник, а про комфорт, который заслужили новосибирцы.

В этом квартале настроение создается само собой.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новый жилкомплекс однозначно стоит внимания сибиряка, который стремится жить не там, где «недалеко от работы», а там, где легко дышать и приятно смотреть по сторонам. Это место точно не для тех людей, кто приходит домой только переночевать. Здесь хочется именно жить: ставить елку, строить горку, гулять перед сном…