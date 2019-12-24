«Новый год встречала в подъезде, было обидно»: как оперная певица на праздники подрабатывала Снегурочкой

Оперная певица Екатерина Марзоева нарядилась в костюм Снегурочки и превратилась из брюнетки в блондинку. Светлые косы красиво сочетаются с белым мехом, которым украшен ее наряд. Кажется, от этой девушки и правда веет холодом. 10 лет Катя в предновогоднее время работала внучкой Деда Мороза. Приходила в гости к детям, а также выступала на школьных утренниках. Корреспонденты КП-Новосибирск решили узнать побольше о буднях сказочной красавицы.

Екатерина Марзоева работала Снегурочкой 10 лет.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мы встретились в НОВАТе возле новогодней елки, украшенной куклами-персонажами из спектаклей. Вокруг зеленой красавицы бегает пятилетний Вова, подбегает к маме-Снегурочке и тянет руки к косам.

- И так все дети - постоянно проверяют, щупают, задают какие-то каверзные вопросы, - поясняет Катерина. - Дома при родителях они ведут себя скромно, воспитанные такие. А в школе - более раскованные. Может, хотят впечатлить сверстников своим красноречием, выделиться как-то...

Однажды к Снегурочке подошла девочка и выдала:

- Да вы не настоящая! У вас даже косы не настоящие!

А Екатерина как раз накануне помыла косы шампунем. Девочка их понюхала и согласилась:

- И правда настоящие.

Поздравлять детей первой всегда заходит Снегурочка, потому что Дед Мороз может испугать.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Накануне Нового года певица перевоплощалась в Снегурку и вместе с Дедом Морозом Андреем Триллером (тоже, кстати, солистом оперного театра) устраивала музыкальные поздравления. Согласитесь, живое пение профессиональных оперных певцов - прекрасный подарок.

- Первой всегда заходит Снегурочка. Деда Мороза обычно маленькие дети пугаются - понимаете, борода, басовитый голос, - говорит она. - Я заходила с песней: «Когда приходит год молодой, а старый уходит вдаль…» Мы приносили в дом волшебство. А потом все вместе пели «В лесу родилась елочка» и «Маленькой елочке холодно зимой». Когда мы начинали петь, некоторые почему-то удивлялись: «А вы вживую поете?»

Живое пение профессионалов никого не оставляло равнодушным.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Дуэт Снегурки и Деда Мороза выезжал поздравлять малышей на дом и в школьные классы. Объявления размещали на разных площадках - в соцсетях, на форумах, но лучше всего работало, конечно же, сарафанное радио.

Екатерина и Андрей придумывали для детей интересные игры и сюрпризы. Фото: Личный архив певицы

31 декабря обычно Андрей и Екатерина старались управиться с заказами хотя бы за час до полуночи, чтобы успеть вернуться домой и встречать праздник с семьей.

- Но в прошлом году мы не успели. Так сложилось, что Новый год встречали в подъезде. Это было домашнее поздравление, - вспоминает Катерина. - Мы дошли до квартиры, но уже начался бой курантов, и нас никто не слышал. Мы же не можем позвонить в квартиру - только на телефон. Иначе не будет эффекта неожиданности. Дождались, когда бой курантов закончится, зашли и поздравили. Если честно, было немного печально... Родные чуть-чуть расстроились. Но мы же все-таки пришли домой, правда, ближе к часу ночи.

Реквизит для поздравлений Катерина делала своими руками.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Екатерина и Андрей к своей работе подходили со всей серьезностью - они изучали психологию детей, наблюдали. Новые элементы в программе сперва пробовали на детях Андрея - что «заходит», а что нет. В школе устраивали такие игры, чтобы одноклассники сплачивались. Екатерина своими руками мастерила реквизит: например, картину из фетра, где детям предлагалось из фигурок на липучках нарядить елочку, собрать звездное небо.

Екатерина играет красавицу Крысу в спектакле «Стойкий оловянный солдатик». Фото: Виктор ДМИТРИЕВ

- Работая Снегурочкой, начинаешь понимать психофизику детей. Это пригодилось мне в профессии оперной певицы, - признается Екатерина. - В нашем театре ведь и детские спектакли идут. И если ты не находишь контакта с детьми, то они отвлекаются - и все, внимание потеряно.

За 10 лет работы Снегурочкой накопилось немало забавных историй, которые Катерина вспоминает с теплотой:

- Как-то мама семилетнего мальчика после нашего поздравления звонила и рассказывала, что он был так впечатлен, что заявил: «Дед Мороз пусть не приходит, а вот Снегурочку я еще хотел бы увидеть». Вот такие правильные мальчики у нас растут.

Екатерина любит детей, это и вдохновило ее стать Снегурочкой.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Так повелось с советских времен - раз Дед Мороз пришел, надо налить ему водки.

- Поначалу и нам часто предлагали, - делится Екатерина. - Я в таких случаях всегда говорила: «Дед Мороз за рулем». - «А Снегурочка?» - «А Снегурочка контролирует».

В Деда Мороза и Снегурочку верят даже взрослые. Фото: Личный архив певицы

На вопрос: «Верят ли дети в Деда Мороза и Снегурочку?» - певица отвечает, что даже взрослые верят. Был случай, когда дочка заказала поздравление маме с папой.

- Мы пришли - они обалдели. Пели с нами «В лесу родилась елочка», водили хороводы, играли в снежки, - улыбается Катерина. - Однажды девушка заказывала поздравление своему парню. Это было так мило - с утра, он еще только проснулся. Но какая радость! И потом они писали нам: «Спасибо вам огромное! Такое впечатление на весь год». Все-таки в каждом из нас живет ребенок - всем хочется какого-то волшебства, сюрпризов, неожиданностей.

Своему сыну Катерина сказала, что она - помощница Деда Мороза.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Популярность Деда Мороза и Снегурочки выше, чем у оперных певцов, убедилась Катерина на своем примере:

- Едем мы как-то с Андреем на машине и не понимаем, почему другие водители нам сигналят. А потом друг на друга смотрим: за рулем - Дед Мороз, а рядом - Снегурочка. И у окружающих такая неподдельная радость, все машут нам, просят сфотографироваться. А для детей у нас всегда был припасен дежурный мешочек с конфетами. Ведь когда Дед Мороз выходит из машины и ему встречается ребенок… При виде Деда Мороза дети всегда ждут какого-нибудь чуда - хотя бы конфетку или мандаринку.

Муж Екатерины Алексей Лаушкин тоже солист театра оперы и балета. Знакомые часто спрашивали, почему супруги не работают в тандеме.

- Открою секрет: муж раньше работал в ДК и в Деда Мороза наигрался. Можно сказать, что именно благодаря Деду Морозу он начал заниматься академическим вокалом, - рассказывает Катерина и смотрит на сына: - Вове всегда говорили, что мы - ненастоящие Дед Мороз и Снегурочка, но когда надеваем костюмы, превращаемся в настоящих, потому что мы - помощники Деда Мороза. Он же один, а детишек много, и Дедушка Мороз нам доверяет.

В детстве Екатерина любила новогодние утренники и хороводы в ДК.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Вспоминая свое детство, Екатерина пожимает плечами: не было у нее новогоднего чуда в виде запоминающихся поздравлений:

- В детстве Дед Мороз был от предприятия - помню, он приходил к нам домой, что-то дарил, а потом сидел с родителями на кухне. А еще мне нравилось ходить куда-нибудь в ДК на елки - хороводы водить. И если ты рассказал стишок - тебе конфету подарят. Тогда, в советское время, это была такая роскошь…

Снегурочка решила отдохнуть.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В этом сезоне Екатерина решила расстаться с ролью Снегурочки.

- Я считаю, нужно вовремя уходить. Нет, желание радовать детей не пропало. Просто чувствую, что уже пора, - вздыхает она.

Однако услышать пение Снегурочки Екатерины Марзоевой все так же можно в НОВАТе. Она играет Ольгу в спектакле «Евгений Онегин», ее часто можно увидеть в детских спектаклях - например, она выступает в роли Кота в сапогах, Лягушки в «Теремке», Мамы в «Красной Шапочке» или Крысы в элегантном наряде в «Стойком оловянном солдатике».