Без машины и без отпуска: сибиряк судится с туристической базой на Алтае

Хотел отдохнуть, а попал в суд. Мужчине подожгли машину на автостоянке одной из баз отдыха на Алтае. Автомобиль выгорел почти дотла. Владелец машины требует с базы отдыха материальный ущерб, а туристический комплекс своей вины не признает. Там утверждают, что машина загорелась сама.

Забронированный номер был занят, пришлось заселяться в другой. Фото: личный архив.

«ПРИЕХАЛИ, А ТАМ ЗАНЯТО»

В середине июня прошлого года сибиряк Владислав М. решил вместе с соседкой по даче и ее дочкой съездить на Алтай отдохнуть. Выбор пал на туристический комплекс «Мульта». Описание базы понравилось, номер уютный, да и на сайте указано было, что есть автопарковка с охраной. Владислав как раз собрался ехать отдыхать на собственной машине.

- Я забронировал четырехместный номер по интернету. В начале июля все оплатил банковской картой - 12 тысяч рублей, - рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Владислав.

В конце июля 2018 года сибиряк отправился в долгожданный отпуск. Только забронированный номер ему не предоставили.

- Администратор объяснила, что номер уже занят. Взамен предложила менее комфортную комнату. Разницу в цене решила компенсировать услугами стоянки и завтраками, - продолжает Владислав. - Вариант меня устроил, потому что времени выбирать особенно не было.

Огонь серьезно повредил авто. Фото: личный архив.

«ОНА СГОРЕЛА У МЕНЯ НА ГЛАЗАХ»

Владимир вместе со своими знакомыми в первый же день отправился на экскурсию изучать местность, успели на рыбалку сходить. Мужчина не ожидал, что спокойный день отдыха закончится сумасшедшей ночью.

- Меня разбудил кто-то, сказали, что машина горит. Я сломя голову побежал на стоянку. Мой автомобиль уже полыхал вовсю. Машина сгорала у меня на глазах. Возможно, авто чем-то облили и подожгли, - предполагает мужчина.

Потушив останки машины, остов отвезли в Новосибирск. Владимир тут же отправился делать пожарно-техническую экспертизу, специалисты обнаружили два очага возгорания - спереди и сзади, да и следы жидкости остались.

- Машину пришлось продать в состоянии «как есть». Хранить ее не было смысла, - утверждает Владислав.

Недолго думая, Владислав подал в суд на своих обидчиков, ведь база отдыха оставила сибиряка и без денег, и без долгожданного отпуска.

Когда начали проверку базы, вскрылся интересный факт: автостоянка не охранялась. Видеокамер там тоже нет. Информацию на сайте, как считает мужчина, подчистили, якобы у них вообще автостоянки не было.

Теперь уголовное дело рассматривается в Центральном суде.

После пожара машину эвакуировали. Фото: личный архив.

ДРУГАЯ СТОРОНА

«Все сфабриковано»

Корреспондент КП-Новосибирск связался с туристической базой «Мульта». Мужчина представился хозяином и дал лаконичный ответ:

- Все сфабриковано, машина сама загорелась.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

«Либо охраняйте, либо отвечайте»

Адвокат Владимир Бузюргин рассказал корреспонденту КП-Новосибирск, какой исход они ждут в суде и почему туристическая база должна вернуть деньги:

- Существует постановление правительства, в котором сказано, что лицо, оказывающее услуги по автостоянке, обязано нести убытки, если имущество было утрачено, повреждено. Именно хозяева автостоянки отвечают за сохранность машины. Либо есть другой вариант: указать на лицо, которое нанесло урон. Тогда взыскивать с него. Либо охраняйте, либо отвечайте.

В суде адвокат потребовал для своего подзащитного компенсацию в размере стоимости автомобиля. Сверху добавил моральный вред в размере 100 тысяч рублей.