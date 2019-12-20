2019-12-20T17:46:06+03:00
Здоровье

«Мальчик просто ленится»: врачи не заметили у младенца ДЦП

Сейчас мама пробует поставить подросшего ребенка на ноги с помощью дельфинотерапии. Но ей нужно 148 тысяч рублей, чтобы оплатить лечение
Анна ПАШАГИНА
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Реабилитация с дельфинами помогает Косте встать на ноги. Фото: личный архив.Реабилитация с дельфинами помогает Косте встать на ноги. Фото: личный архив.
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Косте Уварову 10 лет. Мальчик ходит в школу, занимается плаванием, английским, любит рисовать. Все как у обычного школьника и в то же время - по-другому. У Кости детский церебральный паралич, снижение двигательной активности рук и ног.

Диагноз Косте поставили, когда он был совсем маленьким. Фото: личный архив.

Диагноз Косте поставили, когда он был совсем маленьким. Фото: личный архив.

«МАЛЬЧИК ЛЕНИТСЯ»

Костя был долгожданным ребенком в семье Уваровых. Елена безумно хотела второго, ведь первый сын уже вырос. У него свои друзья, интересы. Когда женщина увидела заветные две полоски на тесте, счастью не было предела.

- Костя родился 4 августа. Вес богатырский, рост для младенца нормальный, - рассказывает мама мальчика Елена. - Все было, как и с первым сыном, - визиты в больницу, взвешивание, измерение роста. Ничего не предвещало беды.

Первый звоночек прозвенел в 7 месяцев - Костя не садился, не держал самостоятельно голову. Общаясь с другими мамами, Елена поняла, что у ее ребенка даже хватательного рефлекса нет.

- Врачи меня уверяли, что мальчик ленится, просто нужно немного подождать. Время шло, но ничего не менялось. Мы пошли к неврологу, она и ошарашила нас диагнозом «ДЦП». На вопрос: «Почему раньше не сказали?» - ответила кратко: «Я просмотрела, что вы от меня хотите?», - вспоминает тот день сибирячка.

Елена долго не могла поверить в то, что ее долгожданный сын - инвалид. Жизнь мамы превратилась в одни походы по больницам - сплошные реабилитации, каждый год подтверждение у врачей, что ее ребенок «не такой, как все».

- В реабилитационном центре нас уверяли, что ребенок перспективный и что результат не заставит себя ждать. Я же не видела никаких сдвигов. Мы сменили центр, и только тогда появился прогресс, - говорит Елена.

К четырем годам Костя показал первые результаты - начал ползать, переворачиваться. Позже Елена приняла серьезное решение - сделать операцию.

Каждый день мальчик ходит на лечебные процедуры. Фото: личный архив.

Каждый день мальчик ходит на лечебные процедуры. Фото: личный архив.

«ОН УЧИТСЯ ПИСАТЬ И ЗАПОМИНАЕТ СТИХИ»

На операционный стол мальчик лег в октябре 2016 года. Благодаря хирургическому вмешательству у Кости исправилась осанка, стали гнуться ноги, он научился стоять на полной стопе. В то же время были и отрицательные моменты.

- После операции у Кости случился откат назад из-за долгого пребывания в гипсе. Мышцы атрофировались, тело ослабло. Нам пришлось начинать реабилитацию заново, - вздыхает Елена.

В одном из реабилитационных центров невролог посоветовала Косте пройти дельфинотерапию. Заверила семью Уваровых, что это поможет поднять сына на ноги.

- Когда мы прошли несколько курсов в Сочи с дельфинами, я не могла поверить своим глазам. Костя смог полностью встать на ноги и удерживать свой вес. Разве это не чудо? - радуется успехам Елена.

Когда дельфин везет ребенка по воде, из-за вибраций происходит расслабление мышц. Своим ультразвуком дельфин помогает координировать движения, восстанавливать речь.

Благодаря дельфинотерапии в свои 10 лет Костя учится ходить, в уме может решить несколько несложных примеров, учит стихи.

- Мы не бросаем занятия ЛФК, массаж. Это все помогает поддерживать результаты, - уверена Елена.

В мае 2020 года Косте нужно ехать уже на шестой курс реабилитации в Сочи. Необходимая сумма на лечение ребенка - 148 тысяч 732 рубля. На сегодняшний день семье Уваровых удалось найти только 13 тысяч. Если вы хотите помочь Косте научиться ходить, перейдите по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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