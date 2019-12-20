2019-12-20T12:15:24+03:00
Дом. Семья

В преддверии Нового года сибиряков удивляют новыми кулинарными трендами

Рестораторы устроили необычный предновогодний ужин для новосибирских гурманов
Татьяна ГАЙДУКОВА
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Фото: Виктор ХЛЕСТКИН.Фото: Виктор ХЛЕСТКИН.
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Приятная компания в зимний вечер пятницы, 13-го, собралась в центре Новосибирска в CubbyRestoBar. Сюда пригласили истинных гурманов, чтобы удивить сочетаниями вкусов и ароматов. Ведущие рестораторы и эксперты «Балтики» регулярно устраивают гастрономические встречи для тех, кто интересуется кулинарными новинками. В этом году организаторы «Пивного сомелье» представили участникам ужина нестандартные, но яркие и гармоничные сочетания напитков и еды.

Гостям предложили попробовать три сета блюд в сочетании с тремя сортами фирменных напитков. Дегустация в CubbyRestoBar растянулась на два часа и сопровождалась увлекательной беседой о сочетании тех или иных блюд.

Гостям гастроужина предложили три сочетания напитков и блюд. Фото: Виктор ХЛЕСТКИН.

Гостям гастроужина предложили три сочетания напитков и блюд. Фото: Виктор ХЛЕСТКИН.

Первой парой выступил немецкий пилснер Einsiedler и брутальный вкус брочеты из свинины с дублинским соусом. Это сочетание почти не вызвало вопросов, ведь классический светлый пилс вариативен: к нему в качестве закуски подойдут и соленые, и острые, и пряные блюда. Пшеничный Kronenbourg 1664 Blanc мягко оттенил энсаладу с креветками. Настоящей звездой этого гастрономического вечера стало сочетание бархатного вишневого CherryNight с шоколадным брауни. Кстати, именно последний сет вызвал наибольшее количество вопросов к эксперту. Но после того, как гости попробовали, вопросы исчезли сами собой. Вряд ли кто-то догадался бы сочетать такие вкусы…

Эксперт «Балтики» Михаил Юматов выдал практически все секреты фудпейринга, так как вопросов у гостей необычного гастроужина было немало. Например, можно ли в качестве закуски к фирменному напитку использовать десерты? Что изящнее подчеркнет вкус морепродуктов? Может ли напиток сочетаться с мороженым?

- Наши гастроужины дарят участникам вечера новизну вкусов, ощущение полной вкусовой гармонии, - уверен Михаил Юматов. - Именно в этом состоит основная идея фудпейринга. А разнообразие сортов, производимых на «Балтике», дает массу возможностей для вкусных открытий.

Сибиряки приняли участие в проекте «Пивной сомелье». Фото: Виктор ХЛЕСТКИН.

Сибиряки приняли участие в проекте «Пивной сомелье». Фото: Виктор ХЛЕСТКИН.

К слову, такие познавательные ужины ожидаются и в будущем году. Эксперты «Балтики» считают, что сейчас очень важно повышать культуру потребления, и для этого как раз подходят интересные обучающие мероприятия для сибиряков.

- На самом деле на ужине мы не пытались удивлять - мы просто хотели избежать стандартных сочетаний и пойти по пути расширения традиционных рамок восприятия вкусов, - сказала Наталья Поземина, директор CubbyRestoBar. - Ведь фудпейринг - это интереснейшая тема! А не только шаблонный набор: чипсы, гренки, острые крылышки, сосиски или колбаски. Сейчас возрастает желание потребителей почувствовать новые сочетания вкусов, чтобы разнообразить свои гастрономические предпочтения.

Напоминаем вам, что даже во время приятного отдыха следует помнить о вреде чрезмерного употребления пива и напитков на его основе. Мы призываем вас внимательно относиться к своему здоровью, не злоупотреблять алкогольными напитками, знать меру во всем!

Гости гастроужина по достоинству оценили кулинарные эксперименты. Фото: Виктор ХЛЕСТКИН.

Гости гастроужина по достоинству оценили кулинарные эксперименты. Фото: Виктор ХЛЕСТКИН.

Кстати

Проект «Пивной сомелье» проводится пивоваренной компанией «Балтика» для совершеннолетних слушателей с 2011 года. Слушатели получают знания об истории пивоварения, о правилах подачи и сочетания напитков с разнообразными блюдами, совмещая теоретические занятия с практическим обучением основам дегустации. За это время удалось сместить представления людей: культура потребления повышается, появляются новые качественные запросы, и уже можно говорить не о базовых вещах, связанных с напитком, а о различных аспектах его потребления.

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