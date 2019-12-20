Как не отравить гостей на Новый год: выбираем правильные мандарины, шампанское и икру

31 декабря этот традиционный набор можно встретить практически на любом столе нашей необъятной страны. Салаты, заливное, холодец - здесь еще могут быть вариации, но мандарины, шампанское и икра - эта тройка обязательна к исполнению. Только вот как выбрать эти продукты, чтобы в самый главный момент, под бой курантов, шампанское искрилось, от мандаринов не пришлось морщиться, а икра доставляла истинное наслаждение?

За советом обратились к экспертам. В премудростях выбора на рынке или в супермаркете помогали разбираться бренд-шеф, призер Всемирной кулинарной олимпиады IKA-2016 Спиридон Янигин и сомелье Евгений Суворкин.

Марокканские без косточек на 50 рублей дороже своих «костлявых» собратьев.Фото: Алена МАРТЫНОВА

КОЖУРА МАНДАРИНА ВЛИЯЕТ НА ВКУС

Мандаринов сегодня на рынке великое множество. Цитрусы везут из Марокко, Китая, Турции, Абхазии. На самом деле страна-производитель на вкус не влияет - важна степень зрелости. Кислый - значит, сорвали рано. Но как же определить вкус по внешнему виду?

- Можно надавить на кожуру ногтем - сок должен легко проявиться. Если его нет, значит, фрукт не успел дозреть, - делится с КП-Новосибирск лайфхаком Спиридон Янигин. - Вообще, на рынке я не стесняюсь попробовать продукт - это самый верный способ не ошибиться.

Понятное дело - рынок, но в супермаркете тебя не поймут, если ты вот так посреди зала начнешь чистить цитрусы. Поэтому берем на вооружение еще несколько хитростей.

Внимательно изучаем кожуру: она должна слегка отходить от содержимого. Когда вы держите фрукт в руке, должно быть понятно, что почистится мандаринка легко. Значит, спелость - 5 баллов.

- Однако попадаются такие мандаринки, которые в кожуре как в мешочке - совсем отклеились внутри. Такие экземпляры лучше не брать. Они могут быть сладкими, но в то же время велика вероятность нарваться на чуть забродивший товар, - уточняет шеф-повар.

В последние годы в регионы везут очень много мандаринов с листочками из Китая. Поговаривают, они самые сладкие. Наш эксперт уверен, что это не универсальное правило, однако кислятины с листочками ему еще не попадалось.

Еще один совет: перед покупкой посмотрите на мандаринки оценивающим взглядом. Цитрусы должны быть красивые, без пятен и вмятин. Если огрехи имеются, вполне возможно, фрукты хранили или перевозили неправильно. А это уже может повлиять на вкусовые свойства и качество товара.

Икра должна быть плотной консистенции.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ИКРА ЗАМОЧЕННАЯ

Основная дилемма при выборе икры - какую брать: в жестяной банке или на развес? Однозначного ответа шеф-повар не дает, но уточняет, что у каждой свои плюсы: в жестяной баночке икорка хранится дольше, а весовую лучше видно - сразу понятно, что берешь.

- Если берете икру в «железе», потрясите баночку и послушайте: хлюпать в ней не должно. Консистенция должна быть плотной и однородной, не водянистой, - советует шеф.

Внешний вид имеет значение и в этом случае: икринки должны быть без трещинок. Однако если все икринки крупные и одна к одной, как на подбор, стоит задуматься…

В баночке муляж - продавец на рынке предлагает попробовать товар.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Такой вид может говорить о том, что икру замачивали в соляном растворе или минералке. Так делают, чтобы увеличить вес икры, - объясняет Спиридон Янигин. - При этом вкусовые качества продукт теряет.

Если берете икру весовую, не стесняйтесь - просите продавца дать ее понюхать. Первосортная икра имеет легкий приятный запах рыбки. Такую икру солят сразу - только из моря. Если же икра ничем не пахнет, значит, этот продукт сначала заморозили, а потом повезли солить на завод. Такой сорт уже пониже.

Обращайте внимание также на дату заготовки, лучше, чтобы она соответствовала времени рыбного промысла - с июня по сентябрь, это самое удачное и вкусное время для добычи икры.

Смотрите на дату изготовления, она должна совпадать со временем нереста.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Также в приоритете те баночки, которые промаркированы значком ГОСТ. В этом случае производитель должен указать конкретный вид рыбы, из которой бралась икра. Если указано ТУ, то спроса на это нет, а значит, в таре может быть что угодно: лосось, кета, форель - все вперемешку. Дата изготовления должна быть выпуклой, а не вдавленной, это признак заводского производства.

- Чтобы проверить, настоящую купили икру или подделку, можно уже дома провести небольшой опыт: в стакан с теплой или почти горячей водой положите несколько икринок. Если вода помутнела, а на икринках появился налет - все в порядке, это реакция воды и белка. Если же вода осталась прозрачной - деньги потратили впустую: перед вами подделка, - пожимает плечами Спиридон.

ИГРИСТОЕ ПО 150

Шампанское - напиток на любителя. Пьют его не все, но под бой курантов не опрокинуть бокальчик - значит, начать год неправильно. Поэтому стабильно каждый год в каждой семье слышится хлопок пробки. А она обязательно должна быть пробковая? Или пластмассовая тоже сойдет?

Шампанских и игристых вин великое множество, мы же консультируемся с сомелье как раз по поводу «Российского» - именно его чаще берут для проформы, под куранты. Недорогое, для антуража и настроения подходит.

- Если мы ориентируемся на низкий ценовой сегмент, то настоящая пробка вовсе не обязательна. Даже наоборот - пластмассовая пробка в этом случае более честно выглядит, потому что даже если на вид изделие натуральное, скорее всего, такая «закрывашка» склеена из отходов производства, - считает Евгений Суворкин. - Так что брать «Российское» с настоящей пробкой - не самое главное правило.

Важнее дата производства! Лучше брать то, что посвежее.

Правило в этом случае всего одно: смотрите на дату производства. Шампусик за 150 рублей предназначен для оперативного потребления, это не то вино, которое чем старше, тем солиднее. Здесь закон другой: чем свежее, тем лучше, так что ориентируемся на последние полгода. Если срок около года и больше, то пузырьков там может быть существенно меньше.

Мы спросили и про другие распространенные правила выбора новогоднего напитка.

- Говорят, что стекло должно быть обязательно темное…

- Это тоже касается только дорогих вин, в которых ценится выдержка. Темное стекло защищает содержимое бутылки от разрушительного ультрафиолета. Недорогие напитки, напомню, выпускаются не для того, чтобы их хранить, а для того, чтобы пить сразу. Так что темное стекло может лишь придать более статусный вид, не более.

- А как же правило вогнутого донца?

- Это вообще популярное заблуждение. Сколько мифов с ним связано! Говорят, что только с таким донцем игристое вино настоящее, а еще так удобнее его наливать. Все не так. Просто такая форма более устойчива и удобна для транспортировки. К примеру, есть дорогие игристые вина, которые стоят несколько тысяч рублей, но дно у бутылок самое обыкновенное, - говорит Евгений.

Мы ему верим. Да и в самом деле, какая разница, какое там донце? Главное, чтобы желание, написанное на бумажке, сожженной под бой курантов и выпитой вместе с напитком, исполнилось!