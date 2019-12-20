Работать надо красиво

Безопасность всегда должна быть в приоритете, а гармония в работе означает порядок.

Борис Нифонтов работает электромонтером на Новосибирской дистанции электроснабжения Западно-Сибирской железной дороги, на железнодорожной подстанции в Коченево. Объект важный - благодаря ему на железнодорожном участке всегда есть электричество, составы ходят по рельсам быстро и по расписанию. Кроме того, подстанция снабжает 70% населенного пункта. Борис Геннадьевич говорит, что об энергетиках вспоминают, только когда случается ЧП - отрубается свет и тепло, а в остальных случаях их служба не видна, хоть, как говорится, и опасна, и трудна. Но работа у Бориса Нифонтова любимая - сибиряк отдал железной дороге и энергетике 27 лет. О человеке, который нашел свое место в жизни, расскажем сегодня в нашем материале.

По стопам отца

Хоть стаж на подстанции достаточно внушительный, электромонтером Борис Геннадьевич стал не сразу. После школы пошел работать на стройку, так как считал, что жилищный вопрос первостепенный, а там решить его было проще всего. Поступил на факультет «Промышленное и гражданское строительство» в Новосибирский машиностроительный техникум, окончил его с отличием. Пока учился, дважды проходил практику, участвовал в сдаче объектов на стройке. В армии также успел побывать. Молодые годы летели как птицы. Борис трудился сначала мастером, потом прорабом, начальником участка, председателем кооператива… А затем в стране вдруг начались преобразования. Стройка заглохла, пришлось искать новое место работы. Так и оказался наш герой на подстанции. О том времени собеседник вспоминает не как о крутом повороте судьбы - все кажется естественным и само собой разумеющимся.

- Мой отец работал на подстанции электромехаником. Грамотнейший, добросовестнейший был работник. Вся семья, можно сказать, здесь собралась. Если хотите, железнодорожная династия… Общий стаж наш, нифонтовский, если подсчитать, под 200 лет, - улыбается, будто глядя в прошлое, Борис Геннадьевич.

Воспоминания об отце отзываются в душе теплом.

Борис Нифонтов на рабочем месте с коллегами.

- Отец всегда был для меня авторитетом во всем: в отношении к семье, к работе, к детям. Он такой, каким должен быть человек, настоящий мужик, в которого верят, на которого можно положиться, - описывает отца сибиряк. - Я всегда был уверен, что нет такого дела, которое он не смог бы сделать. Он не стыдился учиться, покупал какие-то пособия, даже печки научился класть. Не отказывал в помощи людям, порой даже незнакомым.

Видно, что это отношение к работе - как к решению красивой, творческой задачи - у Бориса Геннадьевича от отца.

- Я всегда старался сделать работу красиво. Чтобы самому нравилось и чтобы тот, кто рядом, посмотрел и захотел сделать так же, а может, и лучше. Приятно, когда твой труд ценят. Я не знаю, как это объяснить, но душу надо вкладывать в любое дело. И в то же время - работать всегда с головой, - рассуждает Борис Геннадьевич. - Не технично, заученно, а голову всегда включать… А лучше не отключать ее никогда, но стремиться к творчеству.

«Отключиться, заземлиться, провериться»

Рабочий день электромонтера начинается по-разному - зависит все от того, как прошла ночь, как был спланирован предыдущий день. Бывает, что случается поломка, тогда приходится плановую работу откладывать, спешить туда, где руки электромонтера нужнее. Причем работа суровая, для настоящих закаленных сибиряков: и в 40-градусный мороз, и в ветер, и в снег энергетик идет на участок - ждать хорошей погоды некогда. За спиной электромонтера люди, их дома, комфорт, свет, а в нашем случае еще и бесперебойное движение поездов.

Все мы видели, как тянутся вдоль дороги провода, как скользит электропоезд «рогами» по линиям напряжения. Можно себе представить, сколько силы в этих тросах, которые двигают такие махины. Так что безопасность в работе электромонтера - это первое правило жизни.

- Безопасность - это наша основа. 27 лет назад первым, кто встретил меня на подстанции, был инженер по охране труда, который проработал на линии уйму времени. Он знал здесь все, требовал с сотрудников жестко, но справедливо, - вспоминает Борис Геннадьевич. - Слова моего первого начальника въелись на всю жизнь: «Ты можешь наплевать на все, но отключиться, заземлиться, провериться - должен». Бывает, что-то надо отключить, куда-то залезть, однако если не можешь заземлиться и провериться, то пусть уж лучше работа встанет, но человек останется живой. Никакие задержки, никакие простои в движении поездов не стоят слез ребенка, потерявшего отца… Это моя позиция… И это позиция моих учителей-наставников… То же самое сегодня говорю молодым специалистам. На улице ветер, снег валит, высокая или низкая температура… Задержись, будь начеку даже дома ночью…

Безопасность для электромонтеров всегда на первом месте.

Так в чем заключается работа электромонтера? В том, чтобы электричество было всегда. Необходимо следить за оборудованием, проводить плановые осмотры, ремонты и своевременную замену, а еще никогда не забывать о безопасности.

Если где-то поломка или внеплановая ситуация, это заметит диспетчер, сразу поставит в известность работников подстанции. Сигнал поступает с датчиков. Диспетчер передает информацию персоналу подстанции, а там уже… расшибись, но сделай работу вовремя и качественно.

- У нас так принято: к своей работе энергетики относятся со всей ответственностью. К примеру, если на улице шторм или серьезный ветер поднимается, домой не уходишь. Знаешь: твои руки могут пригодиться. Поэтому сидишь и ждешь во всеоружии… Основное качество, которое всегда ценю и ценил в людях, в коллегах по работе, - надежность, - говорит Борис Геннадьевич.

- Где же здесь творчество? - спрашиваем у электромонтера. - Сплошные правила же, обязанности, груз ответственности…

- Как объяснить… - задумывается собеседник. - Вроде бы и инструкции у нас, естественно, на каждый случай есть. Отступишь от них - совершишь преступление. Случись что… Но, согласитесь, любую задачу можно решить красиво. Аккуратность должна быть, порядок и, безусловно, важно быть уверенным в надежности сделанного тобой и твоими коллегами!

Если есть у электромонтера непростое задание, он не будет его решать наобум. Сначала поразмыслит как инженер, осмотрится на местности, прикинет варианты, а потом уже со всей основательностью приступит к делу. Это, впрочем, должен делать любой, независимо от должности…

Идеальный рабочий день для нашего героя - когда все прошло по плану, все задуманное осуществилось, а задачи решены без сучка и задоринки.

Любовь к порядку, собранность и инженерная смекалка позволили добиться высот в профессии. Борис Нифонтов не раз был отмечен начальством за успехи в работе и за обеспечение безопасности движения поездов.