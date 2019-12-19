Такси в Новый год 2020 в Новосибирске: цены, во сколько обойдется поездка в другой город

Такси в Новый год 2020 в Новосибирске - самой простой способ, как добраться в гости с подарками и салатами и шампанским в гости. В Новосибирске работает 17 служб такси и несколько крупных агрегаторов – «Яндекс.Такси», Uber, Gett, RuTaxi, недавно появился «Сити Мобил». Сейчас синоптики дают прогнозы на слабые морозы – уже 31 декабря днём температура упадёт до -5 градусов , ночью будет столько же. Корреспонденты КП-Новосибирск узнала у таксистов, как они повысят цены в праздник..

ПОВЫШАЮТ ЦЕНЫ ВДВОЕ

Новосибирские таксисты любят Новый год – в большом городе это отличный способ заработать половину месячной зарплаты за одну ночь. Обычно стоимость поездки возрастает уже с утра 31 декабря и начинает падать лишь к полудню 1 января, в среднем цены на поездку повышают в 1,5-2 раза.

Погода в Новый год может порадовать как таксистов, так и любителей пеших прогулок под снегом. По прогнозам Gismeteo.ru днём 31 декабря температура упадёт до -5 градусов, в новогоднюю ночь ожидается столько же градусов.

– 5-7 лет назад таксопарки традиционно поднимали цены на такси в два раза, но с приходом сервисов по вызову такси появился динамический коэффициент. Раньше таксисты заканчивали возить пассажиров около полуночи и до часу ночи не ездили, сейчас новосибирцам не нужно ждать и легко найти машину. В целом, если не будет пробок и сильных морозов, то тариф на поездку в Новый год будет таким же, как и утром 31 декабря – уверена председатель общественного совета по развития по такси в России Ирина Зарипова.

ЦЕНЫ НА ТАКСИ В НОВЫЙ ГОД 2020 В НОВОСИБИРСКЕ

Приложения: В Новосибирске работают несколько крупных агрегаторов такси – «Яндекс», Uber, Gett , Сити Мобил, агрегатор RuTaxi и другие. Средняя цена поездки с помощью приложения в Новосибирске составляет 200 рублей, утверждают эксперты рынка.

Однако опытные водители советуют коллегам отказаться от работы в праздник, так как это невыгодно.

– Раньше и таксисты, и пассажиры знали, что за поездку придётся отдать 500 рублей – и за сутки можно было заработать недельную зарплату. Сейчас в Новый год ты можешь получить столько же, как и в обычный день – я отказалась от такого опыта – говорит победитель новосибирского этапа конкурса «Лучший водитель такси в России- 2019» Наталья Сафиулина.

Итак, конкретно по ценам:

«Такси Марка» – поездка в Новый год от 240 руб. Минимальная стоимость в будни от 120 руб.

Тариф: Двойные тарифы с 31 декабря по 1 января. (уточняется). «Такси Мой Город» Поездка в Новый год: минимальная – 320 руб., средняя цена – 450 руб. Средняя цена поездки в будни 300 рублей.

Тариф: с 08:00 до 20:00 31 декабря тариф +100 руб. С 20:00 31 декабря до 08:00 утра 2 января двойной тариф. С 08:00 2 января до 08:00 3 января тариф +100 руб. «Такси Академ» Поездка в Новый год от 200 руб. Минимальная стоимость в будни от 100 руб.

Тариф: Двойные тарифы с 31 декабря по 1 января.(уточняется). Преимущественно Советский район.

Если вы решите арендовать авто с водителем, то заплатите еще больше:

Транспортная компания «Виктория». Аренда автомобиля с водителем в Новый год – от 600 рублей в час. Минимальная поездка 2 часа.

«VIP-Такси». Аренда автомобиля с водителем в Новый год – от 800 рублей в час. Минимальная поездка 2 часа. Автомобили комфорт класса, минивэны, микроавтобусы.

А ЕСЛИ В ГОСТИ В ДРУГОЙ ГОРОД?

Междугородние такси могут помочь устроить себе маленькую «Иронию судьбы» в Новый год 2020. Их тарифы в новый год не изменятся, как и цены в популярном сервисе попутчиков BlaBlaCar – просто самих междугородних путешественников станет меньше.

«B2B-такси». Поездка из центра Новосибирска в аэропорт Толмачёво – 750 рублей. Автомобили комфорт-класса.

BlaBlaCar. Поездка Новосибирск-Томск на легковом авто эконом-класса: от 1000 рублей. «Такси АБВ-Авто» Поездка Новосибирск-Томск на легковом авто эконом-класса: 4200 рублей.

«Такси Сибирский трансфер». Поездка Новосибирск-Томск на легковом авто комфорт-класса: 4400 рублей.

«VIP-Такси». Поездка Новосибирск-Томск на легковом авто комфорт-класса: 5000 рублей. «Такси Алькор». Поездка Новосибирск-Томск на легковом авто бизнес-класса: 7100 рублей.

КСТАТИ

Самый невыгодный маршрут для таксиста – поездка в Кудряши, Криводановку, на КСМ. Самый нелюбимый район города – Первомайский. По данным опытных водителей, очень сложно найти такси в два часа ночи в этих районах.

Самая высокая надбавка – в пятницу вечером, особенно при плохой погоде. Цена на поездку в центре Новосибирска может вырасти от 80 рублей до 220 рублей и выше.

Самая «дорогая» погода – морозы ниже минус 30 градусов. Таксисты резко завышают цену из-за вреда для авто.