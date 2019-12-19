2019-12-19T12:25:44+03:00
Общество

«Думаю, ее удерживают насильно»: пенсионерка ищет свою шестилетнюю внучку, которую мама прячет в Сибири

Женщина уверена: родная мама, которая попала под влияние нового сожителя, заставляет девочку жить с ней
Анна ПАШАГИНА
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По словам бабушки, бывшая сноха вместе с сожителем ездила в Казахстан. Дочку забирала с собой. Фото: соцсети.По словам бабушки, бывшая сноха вместе с сожителем ездила в Казахстан. Дочку забирала с собой. Фото: соцсети.
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На одном из городских сайтов появилось объявление: «Ищу внучку, ничего не слышала о ребенке уже 1,5 года. Думаю, ее удерживают насильно. Связь оборвали умышленно. Есть судебное решение. Прошу отозваться добрых людей». Автор текста - пенсионерка с Алтая. Женщина в панике, ей не безразлична судьба ребенка. Корреспондент КП-Новосибирск разыскал пенсионерку и выяснил, куда пропала ее внучка.

Бабушка очень скучает по своей внучке. Фото: соцсети.

Бабушка очень скучает по своей внучке. Фото: соцсети.

«РАЗВЕЛАСЬ И ПРИНЯЛА ИСЛАМ»

Автор объявления - Тамара Купина(имена изменены-прим.ред) из Алтайского края, поселок Леньки. Ее сын Данил женился на любимой женщине Ольге. В браке прожили два года. За это время успели родить прелестную девочку, которая приносила радость бабушке Тамаре.

- Я с внучкой всегда занималась, в садик водила, в разные кружки. Девочка была одета, обута. В Новосибирск ездили, чтобы ребенок другой город посмотрел, - рассказала КП-Новосибирск Тамара Купина.

Бабушка говорит, что сама тяжело переживала развод детей. Особенно то, что Ольга решила устроить личную жизнь в другом регионе. По словам Купиной, молодая мама познакомилась с мужчиной из Казахстана. И даже решила принять другую веру - ислам. Тамара говорит, узнала об этом случайно - знакомые показали видео.

- У нас же деревня маленькая, все друг друга знают. Она этот ролик у себя на работе показала. Там видно, как ей платок на голову надевают. Я переживаю за внучку, ведь новый сожитель не раз был судим. Мне это деревенские рассказывали, - продолжает женщина.

По словам Тамары, бывшая сноха вместе с сожителем ездила в Казахстан. Дочку забирала с собой. Ольга даже хотела переехать туда жить и лишить бывшего мужа прав на отцовство.

- Сын не сдался и подал в суд. Мы смогли добиться определенных дней, когда можем забирать внучку и проводить с ней время. По решению суда два раза в неделю мы забирали ее к себе, а летом и зимой могли брать в гости на целую неделю. Но ребенка никто не может найти, - объясняет Тамара.

Даша всегда была рада ходить гулять с родственниками. Фото: соцсети.

Даша всегда была рада ходить гулять с родственниками. Фото: соцсети.

«ОНА РЕЗКО ЗАКРЫЛАСЬ ОТ НАС»

По информации Тамары, Ольга живет где-то в Кировском районе Новосибирска. Работает фельдшером в «Скорой помощи». Больше никакой информацией родственники не обладают.

- Мы по старому адресу постоянно отправляли ей посылки. Внучка по телефону делала заказы - что-то из одежды или разных сладостей. Потом звонила и радовалась, какое все красивое, - вспоминает Тамара. - У меня столько подарков для внучки накуплено сейчас, но даже не знаю, куда отправить.

Бывшая сноха давно не отвечает на звонки и сообщения. В социальных сетях удалила всех родственников со стороны мужа и закрыла профиль. Видимо, девушка не хочет, чтобы в ее жизнь вторгались гости из прошлого.

- Последнее сообщение, которое она написала: «Даша* не хочет никого из вас видеть». Я в недоумении: когда внучка у нас гостила, никаких проблем не было. Она в папе души не чает, тянется к нему очень, - уверяет Тамара.

Женщина не собирается останавливаться и хочет найти Дашу. Тамара написала заявления в отдел опеки Кировского района и полицию. Надеется, что правоохранительные органы помогут ей установить связь с родным человеком.

Мама уверяет, что папа девочки не содержит ребенка. Фото: соцсети.

Мама уверяет, что папа девочки не содержит ребенка. Фото: соцсети.

ДРУГАЯ СТОРОНА

«Она для них живая игрушка»

Корреспонденту КП-Новосибирск удалось связаться с мамой Даши - Ольгой Купиной. Женщина рассказала, почему не хочет контактировать с родственниками и бывшим мужем:

- Они меня обидели. Кому будет приятно, когда про него слухи распускают? С их стороны не было никакой поддержки. Да, бабушка отправляла посылки, но у ее сына долг по алиментам около 500 тысяч.

По словам Ольги, прошлой весной, когда Даша гуляла с папой, получила вывих локтя. Бывший муж уверял женщину, что девочка сама упала. Даша утверждает, что это папа больно дернул. Ольга говорит, что мужчина был выпивший.

- Она для них живая игрушка. Зачем им видеться? Поддержки от них никакой нет. Они возьмут ее на день, поиграют и вернут маме. А мне же нужно Дашу содержать, растить, воспитывать, - добавляет Ольга. - Веру я не меняла - это все сплетни. Не замужем. Со своей дочкой занимаюсь сама.

* Имя девочки изменено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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