Сибирячка получила срок за то, что помогала толстушкам сбрасывать по 20 кило

Хозяйка новосибирского велнес-клуба Любовь Чичикова (фамилия изменена. - Прим. ред.) построила бизнес на быстром похудении с помощью китайских чудо-таблеток. Но из-за этого чуть не попала в колонию на три года. Как погоня за красотой чуть не привела женщину в тюрьму, - в материале КП-Новосибирск.

С 2000-х годов Любовь боролась с проблемой лишнего веса, но стойкого успеха добиться не могла. Однако в конце концов нашла решение - таблетки помогли ей сбросить около 20 килограммов за месяц. Так женщина и решила делать бизнес: пять лет назад зарегистрировала ИП и открыла клуб для толстушек в Ленинском районе. Судя по отзывам на «Флампе» и фото клиенток в соцсетях, эффект был существенный - женщины сбрасывали от 12 до 15, а то и все 20 кило за месяц! 35-летняя бизнесвумен призналась: одной из самых востребованных услуг были китайские таблетки для похудения.

- Самый хороший результат я получила c таблетками из Китая - тогда я скинула около 20 килограммов, похудев до 51 кило. Затем нашла другие капсулы с натуральными биодобавками и стала заказывать для себя и подруг. Мы периодически скидывались и приобретали партию на казахстанском сайте, пока 22 ноября 2017 года наш клуб не взяли штурмом бойцы СОБРа, - рассказала КП-Новосибирск стройная Люда.

Реклама в велнес-клубе: одна из девушек демонстрирует результат таблеток. Фото: соцсети.

Женщина не подозревала, что в «чудо-капсулах» содержится запрещенное к ввозу и свободной продаже в нашей стране вещество сибутрамин - ни на сайте магазина, ни на упаковках таблеток в составе оно указано не было. Это знали только на таможне. За полгода до задержания они отследили первую посылку и сообщили в полицию. Наркополицейские прослушивали телефоны хозяйки велнес-клуба - в разговорах с подругами она рекламировала подругам таблетки, не скрывая побочных эффектов. По словам подсудимой, капсулы отбивают аппетит, но развивают сухость во рту - хочется пить много воды.

- Как только я получила посылку и расписалась, начались «маски-шоу» с СОБРом, они даже ворвались в массажный кабинет. Я была в шоке от обвинений. Присутствовавший таможенник мне рассказал, что в капсулах содержится сибутрамин. Потом в 7 часов утра провели обыск в квартире, перепугали детей. Начали допрашивать, давить, я сказала: «Эти капсулы действуют, от них есть результат». А следователи расценили это так, что я якобы знала, что там есть сибутрамин, - говорит Любовь.

По данным помощника прокурора Ленинского района Сергея Лукьянова, у женщины была изъята посылка с капсулами для похудения весом в полкилограмма. Подсудимая успела продать несколько капсул, выручив за 3 грамма более 2 тысяч рублей. Одной из покупательниц была женщина, которой диетолог прописал другой препарат, но по совету массажистки она решила перейти на капсулы, которые оказались запрещенными.

Еще одна похудевшая, которой помогли таблетки. Фото: соцсети.

- Доказательства обвинения по делу смешные, а все свидетели в мою защиту говорят, что я не знала об этом сибутрамине, но судья не обращает внимания. На пачках написано, что состав натуральный, в каждой пачке есть вкладыш - нигде ничего про сибутрамин не сказано, - возмущена Любовь.

Суд учел положительные характеристики и наличие малолетних детей, назначив три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Женщина сперва хотела обжаловать приговор, но после совета юриста отказалась от этой идеи.

- Мне дали три года, я до сих пор в шоке от нашего правосудия. Мне следователь на допросе говорила: если б я заказывала в России, то ничего не было бы, - добавляет Любовь.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«Худеть по-русски»

Диетологи утверждают: лекарства с сибутрамином эффективно помогают похудеть, но не стоит идти на риск, заказывая вещества из-за границы. Препараты, содержащие это сильнодействующее вещество, разрешены в России к покупке строго по рецепту врача.

- Эти препараты имеют показания и противопоказания, сибутрамин может навредить в сочетании с антидепрессантами и психоактивными веществами, опасен для пациентов с сердечно-сосудистой патологией. Я назначаю эти препараты уже 15 лет, результаты прекрасные, - прокомментировала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Ольга Рождественская.