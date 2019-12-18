2019-12-18T15:49:41+03:00
Woman

Сибирячка, оглохшая из-за гриппа, победила в конкурсе красоты

В Новосибирске прошел конкурс «Тихая красота»: Ольга Бочкарева покорила жюри и откровенно рассказала КП-Новосибирск свою историю
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Ольга заняла первое место на конкурсе красоты. Фото: личный архив.Ольга заняла первое место на конкурсе красоты. Фото: личный архив.
Изменить размер текста:

Каждая женщина хочет чувствовать себя королевой в любом возрасте. Ольге Бочкаревой 60 лет, и она ничего не слышит. Несмотря на это, пенсионерке удалось поучаствовать в конкурсе красоты и получить корону за первое место. Это не совсем обычное состязание - оно проводится среди глухих и слабослышащих. Ольга рассказала корреспонденту КП-Новосибирск, как потеряла слух и что изменилось в ее жизни после конкурса.

Женщина снова смогла поверить в то, что она красивая. Фото: личный архив.

Женщина снова смогла поверить в то, что она красивая. Фото: личный архив.

ВОЗРАСТ СЦЕНЕ НЕ ПОМЕХА

Глухота у Ольги Бочкаревой приобретенная: в детстве переболела гриппом. Из-за осложнений пропал слух, врачи помочь не смогли.

- Я все равно получила высшее образование. В Ленинграде окончила университет и получила диплом по специальности «культработник». В мои обязанности входило придумывать сценарии для любых мероприятий. Я организовывала концерты жестового пения и много чего еще, - рассказала Ольга.

В Новосибирск Ольга переехала в 1985 году - вышла замуж за сибиряка, он тоже неслышащий. Устроилась на завод художником-оформителем. Вскоре стала социальным работником в Ленинском районе.

- До конкурса я была обычной пенсионеркой. Зимой могла на лыжах покататься, летом на дачу выезжала. Все было стандартно, - говорит сибирячка. - Посоревноваться за титул самой красивой мне предложил кто-то из знакомых. Я согласилась не раздумывая.

Среди конкурсанток не было вражды. Фото: личный архив.

Среди конкурсанток не было вражды. Фото: личный архив.

«Я СТАЛА УВЕРЕННЕЕ В СЕБЕ»

Ольга начала активно готовиться к конкурсу «Тихая красота». Посещала мастер-классы по макияжу, училась ходить по подиуму, репетировала творческий номер.

- Самым сложным для меня было снова встать на каблуки. Шпилька 8 сантиметров в моем возрасте уже не шутки. Да и подзабыла со временем, как правильно ходить в таких туфлях, - объясняет женщина.

Как ни странно, конкурентки оказались порядочными барышнями - не подсыпали битое стекло в обувь и платья не резали. Они всегда были готовы прийти друг другу на помощь и дать дельный совет.

Ольга не ожидала, что займет первое место. За победу получила приз - серьги из белого золота.

- Я была просто в шоке, когда жюри выбрало меня. Поняла, что все мои старания и усилия были не напрасны, - признается женщина. - Этот конкурс помог мне понять, что я до сих пор красивая, несмотря на преклонный возраст.

После участия в конкурсе «Тихая красота» Ольга стала себя чувствовать намного увереннее, чем раньше. Пенсионерка решила записаться на йогу и в бассейн.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Лучшие увлажняющие кремы для лица 2019
В современном мире с его агрессивной внешней средой, недосыпами и пасмурной погодой другом любой девушки является увлажняющий крем. Ведь именно он помогает сохранить достойный внешний вид и здоровую кожу лица надолго. В этой статье мы расскажем, как выбра
Лучшие кремы для сухой кожи лица
Сухая кожа на лице может быть как с рождения, так и в результате неправильных условий ухода, нарушения режима сна и питания. Наступление дождей и холодов еще больше усугубляет ситуацию. Лучшая защита от сухости и шелушения - правильно подобранный крем
Пилинг Джесснера: что нужно знать о процедуре
Такие процедуры как пилинг получают все большую популярность у женщин в последнее время. Красивая и гладкая кожа не всегда подарок природы, но зачастую данную проблему может решить эффективная работа пилинга Джесснера
Малютка из «Инстаграма»: девушка, чей рост всего 130 сантиметров, стала фотографом и сама участвует в откровенных съемках
Сибирячка не комплексует из-за своей особенности. Девушка любит сниматься в полуобнаженном виде, а негативные комментарии пропускает мимо ушей
Новости 24
«Он избивал меня, пытался убить»: сибирячка, сбежавшая с детьми от мужа-миллионера, прошла тест на полиграфе
«Выбросило на встречную полосу»: на Ипподромской магистрали произошло массовое ДТП
Убийство Натальи Устиновой назвали одной из главных тем в Новосибирске за год
Общественная палата подвела итоги 2019 года
Новосибирцы приняли участие в итоговом форуме «Сообщество» в Москве
«Мы устали работать как кони»: работники «скорой» пожаловались на зарплату в 30 тысяч
Сотрудник АО «РЭС» удостоен почетного звания «Заслуженный работник энергетики Новосибирской области»
Минпромторг: технологии для энергетики будущего начнут разрабатывать Новосибирске
Эксперты обсудили вопросы профилактики сахарного диабета
«Друг его закопал»: стали известны страшные подробности гибели кемеровского дальнобойщика
«У них уже праздник начался»: новосибирец запустил салют прямо с балкона
Номер Деда Мороза: как позвонить главному волшебнику страны
«Что за мужики пошли?»: отец двоих детей в соцсетях просит купить ему хлеба
«Пламя тушили час»: в Новосибирске сгорел крупный склад с мебелью
«Может это маскировка?»: соцсети рассмешили ледяные танки, построенные курсантами военного училища
«Ходите аккуратнее»: главврач больницы, где маленькая девочка упала со скользкой лестницы, во всем обвинил родителей
Новосибирск встретит новый год чемпионатом России
«Когда решил пойти на фитнес»: воры украли спортивные костюмы на 10 миллионов рублей
Жулик пытался вынести с завода рукавицу, пропитанную золотом
«С днюхой, пенсия!»: друзья написали поздравление имениннику краской на его машине
«Ну и уродство!»: новосибирцев возмутила гирлянда из живых елок
Заработал за месяц на 12 «однушек»: сколько получают российские топ-менеджеры
Росстат: новосибирские санитарки получают 34 438 рублей в месяц
Министерство труда и соцразвития предложили начать строить поселки для многодетных семей
«Куда все смотрят?»: пятиклассники устроили опасный дрифт с пьяным водителем за рулем
Купить салют на Новый год 2020: как выбрать безопасную пиротехнику в Новосибирске
Продавщица шваброй прогнала грабителя с заправки в Новосибирске