Сибирячка, оглохшая из-за гриппа, победила в конкурсе красоты

Каждая женщина хочет чувствовать себя королевой в любом возрасте. Ольге Бочкаревой 60 лет, и она ничего не слышит. Несмотря на это, пенсионерке удалось поучаствовать в конкурсе красоты и получить корону за первое место. Это не совсем обычное состязание - оно проводится среди глухих и слабослышащих. Ольга рассказала корреспонденту КП-Новосибирск, как потеряла слух и что изменилось в ее жизни после конкурса.

Женщина снова смогла поверить в то, что она красивая. Фото: личный архив.

ВОЗРАСТ СЦЕНЕ НЕ ПОМЕХА

Глухота у Ольги Бочкаревой приобретенная: в детстве переболела гриппом. Из-за осложнений пропал слух, врачи помочь не смогли.

- Я все равно получила высшее образование. В Ленинграде окончила университет и получила диплом по специальности «культработник». В мои обязанности входило придумывать сценарии для любых мероприятий. Я организовывала концерты жестового пения и много чего еще, - рассказала Ольга.

В Новосибирск Ольга переехала в 1985 году - вышла замуж за сибиряка, он тоже неслышащий. Устроилась на завод художником-оформителем. Вскоре стала социальным работником в Ленинском районе.

- До конкурса я была обычной пенсионеркой. Зимой могла на лыжах покататься, летом на дачу выезжала. Все было стандартно, - говорит сибирячка. - Посоревноваться за титул самой красивой мне предложил кто-то из знакомых. Я согласилась не раздумывая.

Среди конкурсанток не было вражды. Фото: личный архив.

«Я СТАЛА УВЕРЕННЕЕ В СЕБЕ»

Ольга начала активно готовиться к конкурсу «Тихая красота». Посещала мастер-классы по макияжу, училась ходить по подиуму, репетировала творческий номер.

- Самым сложным для меня было снова встать на каблуки. Шпилька 8 сантиметров в моем возрасте уже не шутки. Да и подзабыла со временем, как правильно ходить в таких туфлях, - объясняет женщина.

Как ни странно, конкурентки оказались порядочными барышнями - не подсыпали битое стекло в обувь и платья не резали. Они всегда были готовы прийти друг другу на помощь и дать дельный совет.

Ольга не ожидала, что займет первое место. За победу получила приз - серьги из белого золота.

- Я была просто в шоке, когда жюри выбрало меня. Поняла, что все мои старания и усилия были не напрасны, - признается женщина. - Этот конкурс помог мне понять, что я до сих пор красивая, несмотря на преклонный возраст.

После участия в конкурсе «Тихая красота» Ольга стала себя чувствовать намного увереннее, чем раньше. Пенсионерка решила записаться на йогу и в бассейн.