2019-12-14T14:16:59+03:00
Общество

Главная елка Новосибирска 2020: какой она будет и когда ее откроют

Главная елка Новосибирска 2020 «переехала» с площади Ленина в сквер перед оперным театром: смотрим, чем она удивит
Никита МАНЬКО
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Сквер украсят фотозоны.Сквер украсят фотозоны.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Главная елка Новосибирска 2020 украсит сквер перед оперным театром. Как рассказали в мэрии Новосибирска, площадь у театра превратится в настоящее хоккейное поле на две тысячи квадратных метров с бесплатным входом и прокатом коньков. Власти решили оставить парковку у «Аркады» автомобилистам и не усложнять транспортную ситуацию — зато украсят строгое здание театра гигантскими гирляндами. Как будет выглядеть визитная карточка Новосибирска в Новый год — в материале КП-Новосибирск.

Замена хвои и монтаж елки обойдутся в миллион рублей. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Замена хвои и монтаж елки обойдутся в миллион рублей.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ЕЛКА

— 22 м — высота праздничного дерева

— Саму елку купили в 2013 году: замена хвои и монтаж с демонтажом обойдутся в миллион рублей.

— Макушка «Кремлевская звезда». Высота 1,5 м

— 160 мерцающих снежинок размером в 56х61 см на тросах

— 160 элементов «Шар» 30 см с подвесом для крепления к тросу

Откроют главную елку 20 декабря. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Откроют главную елку 20 декабря.Фото: Алена МАРТЫНОВА

КОГДА ОТКРЫТИЕ ГЛАВНОЙ ЕЛКИ НОВОСИБИРСКА 2020?

Официальное открытие елки планируется на 20 декабря, но каток начнет работать уже на следующей неделе. По словам руководителя департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анны Терешковой, оформление и декорации будут в «театральном стиле», а на катке будет звучать музыка Петра Чайковского из балета «Щелкунчик».

ГОрожан порадует каток. Фото: Алена МАРТЫНОВА

ГОрожан порадует каток.Фото: Алена МАРТЫНОВА

КАТАЕМСЯ БЕСПЛАТНО!

«Главный лед» города в этом году перенесут из Центрального парка к театру оперы и балета на площади Ленина.

— Для всех посетителей катка будут работать две световые фотозоны и прокат коньков. Площадь катка составит около 2200 квадратных метров. Вход со своими коньками будет бесплатным. Стоимость проката коньков для взрослых — 150 руб., для детей до 14 лет и пенсионеров — 80 руб. С 1 декабря каток начнут обустраивать, по его периметру будут установлены турникеты.

Каток будет работать ежедневно. Расписание работы катка сейчас уточняется, в прошлом году он работал по такому графику: понедельник — с 17.00 до 22.00, со вторника по воскресенье — с 11.00 до 22.00 (технический перерыв с 16.00 до 17.00).

Важный момент: если вы решите взять коньки напрокат, то в залог вы должны оставить 1000 рублей или документы (паспорт, водительское удостоверение).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Какая елка в Новосибирске выше?

- 22 метра — на площади Ленина

-16,4 метров — на площади имени Пименова

-14 м — на площади Карла Маркса

-14 метров — на улице Фрунзе,14

У оперного театра нарядили главную елку Новосибирска и залили каток.Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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