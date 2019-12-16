«Расстреливал одноклассников из пистолета»: взрослые написали на 11-летнего мальчика 20 заявлений в полицию

Ученик четвертого класса из Новосибирска Тарас (имя ребенка изменено. - Прим. авт.) навел страх на целую школу и свой двор. Родительский комитет ненавидит маленького ребенка с синдромом гиперактивности - в полицию подали 20 заявлений, и мальчик попал на учет в отдел ПДН. Тарас устроил стрельбу из пневматического пистолета прямо в классе, дрался с девочками и мальчиками - по словам мамы, из-за нехватки внимания. Почему ребенка боится вся школа и как быть с такими детьми, выяснял корреспондент КП-Новосибирск.

«ПОБИЛ ДЕВОЧКУ С ДЦП»

Жительница Новосибирска Татьяна Набережных судится с мамой одноклассника и руководством школы № 186 уже три месяца. Поводом стал конфликт третьеклассницы Светланы с Тарасом, после чего девочка попала в больницу. Ученица с легкой формой ДЦП получила три удара по голове и один - в плечо, сообщили в прокуратуре Октябрьского района.

Татьяна рассказала КП-Новосибирск, что написала заявление в полицию, но там отказали в возбуждении уголовного дела:

- Моя дочь два месяца лежала в больнице, потом боялась ходить на уроки. Весь третий класс мы посещали уроки с ужасом - своими выходками мальчик срывал уроки, дети боялись ходить в школу. Мы написали директору десятки писем о том, что Тарас бьет детей, просили убрать его из класса - все без толку. Однажды он расстрелял детей из пневматики алюминиевыми пулями.

«ДОСТАЛ ПИСТОЛЕТ ВО ВРЕМЯ УРОКА И НАЧАЛ ПАЛИТЬ»

Скандал случился 12 октября и сразу вышел за рамки школы. По словам родителей, беспокойный третьеклассник шокировал всех, когда открыл стрельбу прямо на уроке.

- По словам моего ребенка, одноклассник во время урока английского достал пистолет с пульками, сказал: «А сейчас будет громко», - и начал палить в потолок. Учитель продолжила урок, а на перемене мальчик стрелял вдогонку детям. Педагог даже не имеет права выгнать ученика с урока, а свою мать этот мальчик посылает при всех. Был самый сильный класс, а теперь все дети скатились по успеваемости. Зачем надо было подсовывать такого ребенка? -недоумевают родители другого ученика, попросившие об анонимности.

По информации родителей, ребенок из неполной, но благополучной семьи, однако сменил уже три школы. В предыдущем учебном заведении дети дали Тарасу отпор и затравили буйного одноклассника, но в школе № 186 педагоги запретили детям трогать мальчика.

- Теперь мы боимся, что его вернут в класс на следующий год. Тарас задирает всех не только в школе - бьет детей во дворе, сам общается с ребятами постарше, матерится… Его уже видели с сигаретами, пивом! Он даже может учителю прямо на уроке заявить: «Ты дура». Это не мальчик, а просто ужас, - говорит мать одного из учеников школы № 186.

«20 ЗАЯВЛЕНИЙ В ПОЛИЦИЮ»

Мама мальчика Наталья признает: у Тараса синдром гиперактивности и другие особенности развития, но главный способ преодолеть его - оставаться в коллективе. Диагноз мальчику поставили в двухлетнем возрасте, сама Наталья занимается с сыном и пытается объяснять другим родителям, как правильно общаться с ребенком, имеющим такой диагноз. Но в школе № 186 получилось наоборот - после инцидента с дочерью Татьяны Наталью начали травить родители, удалили из родительского чата, настроили некоторых детей против одноклассника. Родители уверены, что Наталья сама виновата, раз не сидела с ребенком за партой, не могла скорректировать его поведение до конца года и научить правилам.

- Поскольку у нас выстроился диалог со школой и родители поняли, что никак не могут повлиять на ситуацию, они стали пачками писать заявления в полицию, уже около 20 заявлений набралось. В полиции на меня начали давить, предлагая отдать мальчика в реабилитационный центр. Прямо при сыне! Следующие недели мы разбирали все 20 документов из серии «толкнул», «пнул», «оскорбил»… Половина оказались липовые, - вздыхает мать беспокойного ребенка.

Полиция действительно отказывается возбуждать административные дела по данным заявлениям, но поставила ребенка на учет в отдел ПДН.

Женщина считает, что инцидент со стрельбой - фейк: кто-то из одноклассников принес пневматический пистолет в школу, мальчики опробовали его в туалете, это подтвердила проверка отдела ПДН. Однако родители создали миф, что Тарас якобы ходит по школе с пневматикой.

«ОДНОКЛАССНИЦЫ ВИЗЖАТ»

Мама мальчика пыталась подружить его с классом с помощью поездки к психологам в семейный центр. Однако теперь нескольким детям запретили общаться с Тарасом, говорит его мама.

- Тарас часто идет где-то по границе, но в общем-то он нигде эту грань не нарушил. Из него делают монстра, хотя одна из одноклассниц кричала и визжала только при виде моего ребенка. Весь педагогический состав школы был в страхе, когда узнал, что мой сын будет переходить в пятый класс. Сейчас я чувствую поддержку нескольких родителей, педагогов. Думаю, постепенно все выровняется, - уверена Наталья.

Мама мальчика - психолог, она считает, что скоро дети с синдромом гиперактивности станут одной из типичных проблем образования. Если сейчас таких ребят, как Тарас, по одному-два в классе, то уже через пару лет будет по три-четыре.

Обе стороны конфликта - и родители потерпевших, и мать Тимофея - согласны в одном: классный руководитель очень грамотно работает с детьми и старается сгладить конфликты. Педагог отказалась давать комментарии, редакция КП-Новосибирск подготовила запрос к руководству школы для оценки данной ситуации.