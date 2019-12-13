«Управдом» ворвался прямо на поминки»: на пенсионерку повесили долг за капремонт - 40 тысяч рублей

57-летняя Марина Медведкова пришла в редакцию КП-Новосибирск в слезах: достала из сумочки кучу квитанций, обращений и начала объяснять…

- На меня повесили долг 60 тысяч рублей, - пенсионерка показала решение суда. - Но я ни о таком долге, ни тем более о том, что меня судят, не знала…

ЗАБЛОКИРОВАЛИ КАРТУ

Марина Юрьевна уверяет: о том, что кооператив, который обслуживает дом, подал на нее в суд, узнала в конце октября.

- Приставы просто заблокировали карту, на которую перечисляется моя пенсия. Я сразу пошла разбираться, - начинает рассказ Марина Юрьевна. - Там мне и рассказали, что кооператив, который управляет нашим домом, подал на меня в суд и что я проиграла, хотя понятия не имела, что меня в принципе судят…

Долг, который повесили на пенсионерку, немалый - 60 тысяч рублей. Но сибирячка уверяет: такой цифры быть не может.

- Я подняла все квитанции, которые у меня были. Ну нет у меня таких долгов! Стала разбираться. 5 августа «управдом» давал распечатку, где был указан долг 8 тысяч рублей за коммунальные платежи (7,5 тысячи рублей - это перерасчет за отопление). С этим я не спорю, но иск-то на 58 тысяч рублей. Что сюда входит? Капитальный ремонт за 2014 - 2016 годы (это почти 30 тысяч рублей) плюс пени - 10 тысяч рублей, за «коммуналку» по этой бумажке я уже должна была 19 тысяч рублей, - перечисляет Марина Юрьевна. - И что самое неприятное, опротестовать решение суда я уже не могла: срок подачи жалобы к моменту блокировки карты давно истек.

Возмущена женщина и тем, как ведут себя сотрудники управляющей организации:

- В день поминок по моей умершей маме они позвонили и сказали, что придут проверять счетчики. Я попросила их прийти позже, но они пришли именно на поминки, когда все родные были дома. Вот просто ворвались. Зачем было так поступать? - не понимает женщина. - А еще позорили мою семью как должников: вывешивали список фамилий неплательщиков с указанием суммы долга.

Женщина уверяет, что не только за «коммуналку» исправно платила, но и за капитальный ремонт. Готова была бы подтвердить - вот квитанции, но времени прошло много, чернила затерты.

Оспорить решение суда у Марины Юрьевны не получилось.Фото: Татьяна СОЛОВОВА

ЕЩЕ ВЕСНОЙ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ О СУДЕ

Корреспонденты КП-Новосибирск дозвонились до кооператива, нам рассказали свою версию событий.

- Мы и не думали врываться на поминки. Понятия не имели, что у семьи горе. Когда поняли, то выразили соболезнования…

- А что скажете о долге за капремонт и пенях?

- В 2014 - 2016 годах некоторые жильцы не платили за капремонт, в том числе и эта семья. Почему такая большая сумма? У них немаленькая квартира - площадь 140 квадратных метров, вот и считайте. О том, что в случае неуплаты мы будем подавать в суд, мы предупреждали еще весной.

- Но как этот долг всплыл? Раньше же никто о нем не говорил?

- Поменялось правление, стали наводить порядок в документации, так и обнаружили задолженности за капремонт. Эти деньги очень нужны дому: нам нужно поменять 5 лифтов, а это стоит около 8,5 миллиона рублей.

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