У новосибирских студентов растет спрос на восточные языки

Спрос на рынке труда постоянно меняется. Актуальные еще вчера навыки сегодня устаревают. Успевает ли образование за этим стремительным темпом? Эту тему в эфире Радио «Комсомольская правда» мы обсудили с исполняющим обязанности декана факультета гуманитарного образования НГТУ Еленой Мелёхиной.

- Елена Анатольевна, статус вуза меняется. Уже несколько лет он является опорным, попадает в престижные рейтинги. А что происходит внутри университета? Видны ли изменения?

- Деятельность НГТУ динамично изменяется, мы должны быть конкурентоспособными, и каждый вуз стремится привлечь студентов, подготовить сильные кадры, провести исследования, которые принесут пользу как региону, так и стране. Иными словами, выигрышно смотреться на фоне других университетов - это серьезная задача, с которой мы справляемся.

В Новосибирском государственном техническом университете появляются новые направления подготовки, новые формы обучения. На факультете бизнеса, например, реализуется программа корпоративной магистратуры. Компания обращается в университет с просьбой подготовить образовательную программу конкретно для этого предприятия, университет быстро и гибко, как требует рынок, откликается.

Вот - другой пример, о факультете гуманитарного образования. В прошлом году у нас открылся профиль «психология управления и коучинг». Он пользуется большим вниманием абитуриентов.

- Какие еще направления бакалавриата интересны современной молодежи?

- По итогам прошедшего набора наибольшей популярностью на ФГО пользовались «Лингвистика» и «Зарубежное регионоведение». На «Лингвистике» - профиль перевода и переводоведение, а на «Зарубежном регионоведении» большой спрос на азиатские исследования, где изучают корейский и японский языки. На «Филологии» популярен профиль прикладной филологии, где идет подготовка будущих журналистов.

- Насколько я знаю, НГТУ вызывает интерес у студентов и из других стран…

- Да, у нас обучаются студенты из стран Африки и Ближнего Востока, из Монголии. Есть у нас и иностранные специалисты. В центре Конфуция работают преподаватели из Китая, они обучают регионоведов и не только. У нас работают преподаватели из Польши, из США.

- Как считаете, Елена Анатольевна, способен ли выпускник школы адекватно оценить, какая стезя ему будет близка в жизни? Как ему разобраться?

- Конечно же, профориентационная работа ведется в том числе и университетом. А когда в школы приходят представители нашего вуза, они проводят различные мероприятия, такие как конкурсы талантов, квесты, приглашают к себе на кафедры. Но бывает, люди получают дипломы, начинают работать, а затем у них возникает желание поменять вид деятельности. Для таких предусмотрена возможность дополнительного образования. И вообще, его можно получать в течение всей жизни - вузы предлагают широкий спектр подобных услуг.

- Не могли бы вы дать какие-то советы тем, кто намерен поступать в НГТУ в 2020 году?

- Я хочу порекомендовать будущим студентам подойти к выбору ответственно и сдать не только один набор ЕГЭ для конкретной специальности. Попробовать сдать несколько экзаменов для того, чтобы при поступлении выбор направлений подготовки был шире. Советуйтесь с родителями, слушайте своих друзей и старайтесь понять себя, приходите на дни открытых дверей в вуз, изучайте сайт, который содержит много полезной информации.