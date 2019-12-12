Мальчика, который из-за наркотической конфетки забыл, как его зовут, выписали из больницы

В Новосибирске родители начали массово пересылать друг другу видео с ребенком, который, судя по внешнему виду, находится под воздействием каких-то веществ. Мальчик не откликается на свое имя, никак не реагирует на маму, плохо стоит на ногах. В ролике взволнованная женщина говорит, что ребенок съел какую-то конфетку. Вскоре стало известно, что видео разлетелось по социальным сетям и в других регионах. Есть информация, что жители Башкирии приняли мальчика за местного, отравившегося ребенка в своих мессенджерах увидели даже жители Казахстана. Однако видео все-таки снято в Новосибирске. Мальчик учится в школе № 230, это в микрорайоне Родники.

Изначально родители сняли видео для врачей, чтобы оперативно решить, что делать с ребенком. Мальчика увезли в реанимацию областной больницы. Известно, что сейчас с парнишкой все хорошо, он уже несколько дней учится в школе. Специалисты проводят экспертизу анализов, выясняют, чем же все-таки отравился мальчик. Пока четких данных нет.

«ПИЩЕВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ»

Юрий Шагака, директор школы № 230, говорит, что в школе проводят проверки.

- У нас была инспекция ПДН, следователи. Они разговаривали с ребятами, - объяснил корреспонденту КП-Новосибирск директор школы. - Ничего особенного не выявили. Мама мальчика общалась также с классным руководителем, социальным педагогом. Родители адекватные.

Изначально появились предположения, что ребенок съел либо снюсы, либо никотиновые конфеты. Пока проверки это не подтверждают, следствие дает лишь сухую формулировку «пищевое отравление».

Родители предполагают, что мальчик мог отравиться именно новомодными табачными пластинками - снюсами, которые содержат лошадиную дозу никотина, либо же конфетками с никотином, которые находятся в открытой продаже и не запрещены законом.

НИКОТИНОВЫЕ «ВКУСНЯШКИ»

Напомним, в середине ноября в Новосибирске, в Карьере Мочище, умер мальчик (https://www.nsk.kp.ru/daily/27058.4/4125553/) - мама нашла тело ребенка за обеденным столом. Тогда следователи не стали сразу называть причину смерти - нужно было провести экспертизу. Однако местные жители утверждали: виной всему никотиновые увлечения подростков - снюсы. После этого случая депутаты Госдумы подняли вопрос о запрете подобных «вкусняшек» на законодательном уровне.

Как выяснилось, подобные попытки уже были. В 2015 году снюсы запретили как табачные изделия. Тогда производители нашли лазейку в законе - из состава исключили табак и добавили никотин в чистом виде. Получается, это уже не табачное изделие, поэтому торговать им можно. Как не допустить подобного промаха вновь? В этом вопросе нам помогла разобраться депутат Госдумы и автор нового законопроекта Наталья Костенко.

- Вариантов закона несколько. Важно, чтобы в нем содержался исчерпывающий перечень способов потребления никотина, а не табака, на чем законодатели делали акцент ранее. Иначе сегодня мы запретим «сосалки», а завтра появятся какие-нибудь никотиновые коктейли… Но если запретить все вещества, содержащие никотин, то в этот список попадет и 61 лекарственное средство, в том числе пластыри, которые помогают избавиться от курения. Также в законе должно быть зафиксировано понятие «никотиносодержащие продукты»: если это не прописать, мы придем к тому, что перестанут продавать картошку и баклажаны, потому что они тоже содержат никотин. Мы подготовили законопроект, запрещающий продавать никотиносодержащие товары детям. А вообще, надо навести порядок в этой сфере: вся продукция должна пройти исследования. Здоровье взрослых нас ведь тоже волнует, - говорит Наталья Костенко.

СПРАВКА «КП»

Снюсы продаются под общим названием «жевательный табак». Купить их может любой желающий, в том числе и несовершеннолетний. Снюсы не подпадают под действие закона об ограничении по продаже табачных изделий, ведь в новом составе снюсов табака нет, их основа - никотин, отдушки и ароматизаторы. Никотиновые жевательные и сосательные конфетки, мармеладки, монпансье - в них тоже нет табака, они свободно продаются, так как официально не являются табачной продукцией. Если в магазине ребенку продадут табачное изделие (например, сигареты), должностное лицо может быть оштрафовано на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, а юридическое - от 100 до 150 тысяч. А если ребенку продадут никотиновую мармеладку, ответственность за это не предусмотрена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/748293" frameborder="0"></iframe> Видео с ребенком, который забыл все слова, взбудоражило соцсети.

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