2019-12-12T13:18:52+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ расширил доступ к программе семейной ипотеки с господдержкой

Банк УРАЛСИБ включил в программу ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми новую категорию клиентов
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Согласно обновленным условиям заемщиком по данной программе могут выступать клиенты, имеющие ребенка-инвалида, который рожден не позднее 31 декабря 2022 года. При этом общее количество детей в семье значения не имеет. Также не важна группа инвалидности и то, когда ребенок ее получил. Кроме того, ребенок может быть усыновленным (удочеренным).

Расширение доступа к программе связано с вступлением в силу Постановления Правительства № 1396 от 31 октября 2019 года о дополнении условий программы господдержки семей с детьми.

Также Программа* по-прежнему распространяется на заемщиков, имеющих двух и более детей, с условием, что второй и последующие дети рождены в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Принять участие в программе могут граждане РФ в возрасте от 18 до 70 лет на дату окончания срока кредитования, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории РФ. Стаж работы на последнем месте должен составлять не менее 3 месяцев.

Специальная ставка по ипотечной программе для семей с детьми в Банке УРАЛСИБ составляет 4,9% годовых на весь срок кредитования (при кредитовании по двум документам ставка по кредиту повышается на 0,5 процентных пункта), первоначальный взнос - от 20%. Минимальная сумма кредита составляет 300 тысяч рублей. Максимальная сумма зависит от региона и равна 12 миллионам рублей при покупке квартиры в многоквартирном доме или таунхаусе в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 6 миллионам рублей - при приобретении объекта недвижимости в другом регионе присутствия Банка УРАЛСИБ.

Ознакомиться с полными условиями ипотечной программы, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

НАША ПРАВКА

* Срок кредитования - от 3 до 30 лет. Минимальный размер первоначального взноса составляет 20% от стоимости приобретаемой недвижимости.

Обеспечением по кредиту выступает залог приобретаемого объекта недвижимости или залог прав требования по договору на приобретение объекта недвижимости. Досрочное погашение кредита возможно без штрафов и пеней. Максимальная процентная ставка по кредиту устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4 (четыре) процентных пункта, действующей на первое число месяца, следующего за месяцем, в котором кредитором выявлен любой из следующих фактов: нарушение заемщиком условий по личному страхованию, нарушение заемщиком условий по имущественному страхованию, отсутствие оформленного права собственности на приобретаемый объект недвижимости по истечении 3 (трех) лет с даты выдачи кредита.

Дополнительные расходы: страхование жизни и трудоспособности заемщиков, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы устанавливаются страховой/оценочной компанией), нотариальное заверение документов (при необходимости).

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