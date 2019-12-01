«Мы лежали в одном спальнике, но Витя держался»: сибирячки уходят из офисов в горы, чтобы найти любовь

Они спят и видят, как карабкаются по нависающим стенам к вершине, бегут по диким тропам, рассекают на сноуборде снежный склон, рискуя спровоцировать лавину. В Международный день гор девушки-экстремалки рассказали, почему они возвращаются в горы снова и снова и не боятся рисковать жизнью.

Алена и ее муж-напарник долго дружили, прежде чем начать романтические отношения.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Алена Котенко влюбилась в горы еще в детстве. Родители были туристами, и мама вместо сказок на ночь рассказывала о своих горных походах, о людях, о потрясающих природных явлениях, которых не увидишь на равнине. Алена мечтала увидеть и испытать все это на себе.

Сейчас девушка - кандидат в мастера спорта по альпинизму. Живет в Новосибирске. Ходит по сложным и рискованным маршрутам вместе со своим мужем Виктором. А сблизили пару, конечно же, горы.

- Наши отношения строились на дружбе и большом уважении друг к другу. Помню, в горном районе Терскей Ала-Тоо, когда его группа долго не выходила на связь, мысль о том, что я могу его потерять, приводила меня в ужас, - признается альпинистка. - Потом мы начали ходить в горы вместе - я понимала, что он для меня больше, чем друг. Но Витя держался. Я не знала, какие у него мысли насчет меня. В любом случае, первый шаг должен был сделать он. Мы ночевали в одном спальнике, вокруг на километры не было ни души. Так продолжалось достаточно долго.

Первый шаг Виктор сделал в городе - однажды, провожая Алену домой, просто взял и поцеловал ее.

Алена и Виктор не боятся признаться друг другу на маршруте, если идти дальше страшно.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Сейчас, конечно, когда мы женаты и он уезжает в горы на неделю-две, а связи нет и я не знаю, что с ним, - это самые ужасные дни в моей жизни, - добавляет Алена. - Я не боюсь ему признаться на маршруте, что мне страшно: не хочу лезть на эту скалу, боюсь. И он тоже открыто говорит, когда страшно ему. Мы так не раз поворачивали вниз. Может, это и не очень хорошо - нет человека, который пинает к вершине во что бы то ни стало. Зато мы живы.

Вместе напарники-супруги пережили в горах уже немало:

- А как-то раз на горе нас с Витей застала гроза. Мы спускались по стене, которая местами нависала. Стемнело быстро, у нас был только один фонарик, я отдала его Вите. Он спускался с ним по веревке на 60 метров и делал страховочную станцию, а я оставалась одна в темноте под молниями. Мне приходилось на ощупь отстегиваться от скалы и, молясь, что ничего не напутала, спускаться по веревке к нему. И так несколько раз.

Алена говорит, что в горах риск есть всегда, а хорошая подготовка может только уменьшить его, но не исключить. Как-то под Новый год в ущелье Ала-Арча, там, где раньше ходила много раз, девушка провалилась в трещину по пояс, но товарищи ее быстро вытащили. Алене тогда очень повезло - трещина оказалась глубокой, но спас рюкзак, который не позволил провалиться глубже. Выбравшись наружу, девушка отползла от трещины, так и не осмелившись в нее заглянуть.

Евгения Маркова сделала много удивительных фотографий в горах.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Фотограф и горный гид Евгения Маркова хотела бы поменьше времени проводить в Новосибирске и побольше - в Непале. Вот уже шесть лет ее жизнь тесно связана с Гималаями.

- Каждый год я вожу группы в трекинговые походы, помогаю людям влюбиться в горы, делаю восхождения, вдохновляюсь, пишу свои истории, рисую на коленке, делюсь этим всем с миром и, конечно же, много фотографирую, - перечисляет она.

Горы вдохновляют девушку на творчество и создание новых образов.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Горы учат золотой середине: очень многое - в твоих руках и в твоей голове, пределы возможного - только в мыслях, - считает Евгения. - А с другой стороны, горы учат тому, что ты мало на что можешь повлиять. Ты - маленькая крупица в огромном мире. И оба этих понятия удивительно гармонично сочетаются только в горах.

Молитвенными флажками Лунгта усеяны многие вершины и перевалы в Непале.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Евгения отмечает, что из-за доступности трекинга в горы идут много неподготовленных людей. Девушки надевают яркие лосины для красивых фоточек, а потом таких отчаянных спускают вниз с обморожениями. Очки у многих не защищают от мощного ультрафиолета на высоте 5000 метров - и люди теряют зрение. Хорошо, если на время.

В Непале туризм становится доступнее, из-за чего в горы идут много неподготовленных людей.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Из-за доступности все чаще случаются эвакуации. Идешь по маршруту - и с каждой точки кого-то эвакуируют, а вертолеты над головой летают каждые 10 минут, будто такси, - продолжает девушка. - Однажды мы спускались, и, покидая крайнюю перед горой деревню на спуске, наш портер сказал: «Я так рад, что мы отсюда сами уходим. Очень плохие места, очень. Слишком много смертей». За пару дней, что мы были на восхождении, в нашем районе погибли три человека.

Вера Пантелеева предпочитает бегать и кататься на сноуборде в диких горах.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирская бегунья и сноубордистка Вера Пантелеева в восемь лет впервые увидела горы, и уже тогда стало понятно, что это начало большой любви и захватывающих приключений.

- Я такой человек: мне надо, чтобы было посложнее. Если сноуборд - то дикие места. Если бег - то горы, зима, снег, камни, - делится девушка.

Больше 10 лет Вера катается на сноуборде. А пару лет назад пробежала свой первый полумарафон.

Любовь к горному бегу у девушки началась с соревнований по трейлраннингу на Алтае.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- После того, как пробежала 30 километров на Altai Ultra Trail, мне так «вкатили» горы! За короткое время можно столько всего успеть увидеть! Не надо тащить на себе тяжелый рюкзак, - улыбается Вера. - Именно тогда я загорелась идеей принять участие в забеге на Эльбрус.

Вера говорит, что на Эльбрусе самой тяжелой была акклиматизация:

- Мы ночевали в приюте на высоте 4100 метров. Там была эйфория. Чуть больше пошевелишься - появляется одышка, при этом такое шальное настроение… Перед забегом пошли на вершину. Ребята поднялись быстрее и уже ждали меня там. Так у них при виде меня были такие лица, будто смерть свою увидели - мои губы были даже не синие, а черные, с их слов.

Подняться на вершину Эльбруса стало для Веры настоящим испытанием.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Когда Вера начала бегать, окружающие стали оказывать ей больше внимания, причем не только мужчины, но и женщины. С ней советуются, как тренироваться и как правильно питаться. А некоторые подписчики в «Инстаграме» признаются, что она здорово мотивирует своим примером.

Девушка мечтает покататься на сноуборде в больших горах.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Горы - разные. Алтай - древний, мистический, он умиротворяет. От него веет мудростью. А Кавказ - молодой, горячий, высокий. Горы очень обрывистые, крутые, невероятно красивые. Совершенно другой энергией насыщают, нежели Алтай, - описывает Вера. - Саяны тоже интересные. Да вообще, любая горная система несет очень разную энергетику.

Елена Рухляда - одна из сильнейших российских спортсменок в горном беге.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мастер спорта по скайраннингу Елена Рухляда из Новосибирска носится по горам на такой скорости, что насладиться красотами не всегда получается - такова участь лидеров. Правда, этим летом на этапе кубка мира Matterhorn Ultraks любоваться красивыми горными пейзажами все-таки пришлось: на спуске Елена повредила колено и вынуждена была перейти на шаг.

Горным бегом Елена занимается 12 лет и на данный момент является одной из сильнейших спортсменок по горному бегу в России.

- Если меня попросят нарисовать место, где мне ничего не страшно, - это будут горы и палатка. Там я чувствую себя свободной и защищенной, - говорит она. - А еще горы учат бороться до конца.

Елена одна воспитывает двоих детей и успевает тренироваться и ездить на соревнования.Фото: Алена МАРТЫНОВА

На дистанции спортсменка старается всегда быть осторожной, поэтому критических ситуаций на маршруте не возникало. Однажды сильно испугалась на Эльбрусе.

- Мы жили на высоте 4100 метров, и я собирались пойти вместе с туристами на вершину для акклиматизации перед гонкой. Ночью началась буря, и на нас опустилось облако, - рассказывает бегунья. - Утром я вышла, отошла от приюта на 100 метров - и потерялась. Абсолютная мгла, снег, ветер. Я так испугалась! Я запаниковала, потому что приют находится над обрывом - в такую погоду можно было и улететь. Минут через 20 рядом с приютом кто-то завел снегоход - и это меня спасло.

В горах девушка чувствует себя свободной и защищенной.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Елена одна воспитывает двоих маленьких сыновей. Они часто сопровождают маму на тренировки и соревнования. Пока она бегает, за ними приглядывают знакомые из беговой тусовки.

Картины Николая Рериха пробудили у Елены Рнае любовь к горам. Фото: Юлия ЧЕСНОКОВА.

Елена Рнае из Томска увлекается альпинизмом и катанием на сноуборде.

- Помню, еще в раннем детстве нашла в домашней библиотеке книгу с картинами Рериха. Разглядывала репродукции и думала: «Что за волшебный мир! Вот бы там побывать!» - вспоминает Елена.

Девушка побывала в Гималаях, на Тянь-Шане и в других горах, но любимым местом для нее остается долина Актру на Алтае.

- До сих пор восхищаюсь мужеством своих родителей, которые отпускали меня в двухнедельные походы. И телефонов у нас тогда не было, - удивляется Елена. - А приключений в горах хватает. Помню, как стояли на перевале в Горной Шории и наблюдали за бегущим к нам медведем. Каждый из нас быстро достал из рюкзака железную тарелку с ложкой - и мы устроили такой концерт, что медведь передумал нас есть.

Елена знает, как отпугнуть медведя в горах. Фото: Юлия ЧЕСНОКОВА.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Девушка с улыбкой вспоминает свой первый срыв на альпинистском маршруте, когда в первый раз лезла лидером, хотя тогда было не до смеха:

- За секунду полета вспомнила, что подо мной каменистая полка, и попрощалась со всеми близкими. Уже представляла худшее, когда услышала хруст и недовольное бурчание инструктора: «Лен, ты зачем на меня упала?» Оказывается, я упала на него. Поплакала, собралась и снова полезла.

Пять лет Елена приезжала в Актру с юношеской горной школой. А в этом году решила вовсе не уезжать - легко обменяла работу тестировщика в международной компании на должность администратора альпинистского лагеря.