Как заработать в Тик Ток: создатели приложения раскрыли секреты популярности блогеров

Корреспондент КП-Новосибирск Анна Пашагина отчаянно пытается стать звездой Тик Ток и заработать лайков, подписчиков, денег… Пока самое успешное видео набрало 7 тысяч просмотров. Наша Аня самоотверженно записывает в нерабочее время видеоролики, показывает контент 14+, снимает котиков, себя в купальнике... Цель проста: стать суперстар и получить доступ к легким деньгам. На деле же оказалось, что деньги эти не такие уж и легкие, если шелест купюр вообще услышишь… Активность корреспондента заметили создатели соцсети, они сами написали восходящей звезде в личку и дали несколько советов, как собрать больше просмотров. Итак, давайте же узнаем, как заработать в Тик Ток.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="1024" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/746549" frameborder="0"></iframe> Девушка сняла честное видео, как она изменилась за несколько лет.

«КРЕАТИВ - ЗАЛОГ УСПЕХА»

На обещание дать советы по продвижению своего аккаунта я отреагировала молниеносно. Начала тут же строчить вопросы: «Какой ракурс лучше?», «Какие видео сегодня в тренде?», «Как часто надо снимать ролики?», «Нужны ли хештеги?», «Обязательно ли петь?» и так далее. Но на том конце отвечать не торопились. Весточка пришла только через неделю.

С бьющимся сердцем приступаю к чтению, в голове проносится: «Вот он, ключ к успеху». Но… Слишком уж общие советы.

- Креатив - залог успеха. Подумайте над контент-стратегией: выберите тему, которая вам близка и интересна, и снимайте качественные видеоролики на эту тему. Если у вас хорошее чувство юмора, можете снимать комедийные скетчи - это одна из самых популярных категорий, здесь ценятся оригинальность и талант автора, - объясняют создатели популярной социальной сети.

Также они советуют использовать различные визуальные эффекты и участвовать в викторинах. Попробовала я одну. И что, где просмотры и лайки? Всего 87 человек мое видеотворение посмотрели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="1024" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/746547" frameborder="0"></iframe> Твой бывший - животное: девушка очень смешно проходит викторину.

Еще представители соцсети советуют попробовать несколько популярных челленджей: #лайфхакзимы, где люди делятся советами, как утеплиться в холодное время года, и #завтракмечты. В этом видео можно продемонстрировать свои кулинарные навыки.

- Самые популярные категории контента в России - комедия, таланты, мода, спорт и танцы, - рассказывают представители Тик Ток.

Решила приготовить завтрак мечты. Вполне реально, пробовать же никто не будет. Главное - эстетичный внешний вид. Хороший совет, в будущем обязательно им воспользуюсь.

На вопрос: почему одно видео может собрать за 5 минут больше 1000 просмотров, а другое - почти ничего, представители Тик Ток ответили размыто:

- Самое главное - отталкиваться от спроса смотрящих. Чем больше тебя лайкают и репостят, тем чаще видео будут показывать в социальной сети. Шанс стать популярным есть у каждого, нужно им только суметь воспользоваться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="1024" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/746546" frameborder="0"></iframe> Невероятно женственно: красивая девушка в боди позирует с розой.

«ПРОДОЛЖУ СНИМАТЬ ПО-НОВОМУ»

Порадовал ответ на вопрос: «Кто сейчас самый популярный в Тик Ток?» Я решила посмотреть, с кого стоит брать пример.

- Фитнес-блогер Диана Белитская популяризирует фитнес в своих видео, где демонстрирует впечатляющие атлетические способности в нестандартной обстановке, например, в супермаркете. Это выглядит оригинально, чем и привлекает аудиторию, - описывают профиль девушки представители Тик Ток.

Изучив профиль, я поняла: это не моя тема - чревато травмами и больничными...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="1024" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/746543" frameborder="0"></iframe> Сплошная милота: кошка стала звездой TikTok.

А вот и самый главный вопрос: как заработать на приложении? Оказалось, все довольно легко. Бренды сами находят себе работников и предлагают им сотрудничество, если заинтересованы. Когда же сам Тик Ток предлагает контракт? На этот вопрос представители социальной сети ответили завуалированно.

- Сообщество пользователей Тик Ток не прекращает радовать своими талантами. Мы стремимся поддерживать авторов, для того чтобы обеспечивать позитивный опыт для пользователей, - пишут они.

И как это понимать? Заключить контракт может только самый креативный или же такой шанс может выпасть любому желающему? Этот нюанс мне пока не ясен.

Вооружившись советами от знающих людей, возобновлю съемки. Посмотрим, получится ли набрать много лайков в этот раз. Ждите в моем профиле завтрак от шефа, шпагат и забавный скетч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мама в шоке - я в «Тик Токе»: как обнаженная журналистка «КП» проиграла беременной кошке

Корреспондент КП-Новосибирск Анна Пашагина продолжает снимать модные среди молодежи видео и мечтать стать звездой в Тик Ток, но пока ее преследуют неудачи (подробнее).