Служба, труд и воспоминания из детства: кто и как помогает новосибирцам избавиться от опасных зависимостей

В современном мире человек часто попадает в зависимость от алкоголя или наркотиков. И родственникам не всегда под силу вылечить близкого человека. Тогда на помощь приходят такие люди, как Андрей Геннадьевич Цыплов. Именно о нем и его работе мы расскажем.

ДУМАЛ, СТАНЕТ ВОИНОМ

Андрей Цыплов - коренной сибиряк. Родился в Новосибирске, получил два высших образования. К вере мужчина пришел не сразу. Его история берет истоки из детства.

- Меня крестили примерно в 5 лет. Я отчетливо помню один момент. Мы с родителями ехали мимо собора во имя Александра Невского. Здание храма показалось мне суровым и темным, - поделился с корреспондентом КП-Новосибирск Андрей. - Внутри появилось волнение.

Маленький Андрей спросил у родителей: «Что это за дом?» Взрослые рассказали, что это храм, с которого начинался город, только сейчас там размещается студия кинохроники. Мальчика сильно удивило, что в здании храма какая-то непонятная студия…

- В юности я не ходил в церковь, но всегда считал себя верующим. Заходил иногда только в Вознесенский собор поставить свечку. Когда храм во имя Александра Невского открылся, стал приходить туда. Однажды зашел, чтобы батюшка крестик освятил, - вспоминает сибиряк. - Думал, раз храм носит имя воина Александра и мне сейчас крест освятят, я тоже стану воином.

Только чуда не произошло, и мир завоевать не получилось. Однако так сложилось, что сегодня Андрей воюет за души и жизни других людей.

- У меня два высших образования. Окончил СГУПС по экономической специальности, а второе, педагогическое, получал намного позже, - добавляет Андрей.

Работа ведется не только с взрослыми, но и с детьми. Фото: личный архив.

«ГЛАВНОЕ - ВЕРНУТЬ ЛЮДЕЙ В ОБЩЕСТВО»

Молодость Андрея пришлась как раз на лихие девяностые, разруха в стране превратилась в разруху в головах. Наркотики, алкогольная зависимость - все это вдруг стало делом привычным. Андрей видел, что происходит с его сверстниками, и его это, наоборот, подстегнуло к борьбе.

Сейчас Андрей - руководитель отдела профилактики негативных зависимостей Новосибирской митрополии, это разносторонняя работа. Мужчина проводит профилактические беседы с подростками, а также общается с людьми, которые уже попали в плен зависимости. Он помогает им отказаться от вредных привычек.

- Наш центр открылся 15 лет назад. Можно сказать, я стоял у истоков его создания. Я и предположить не мог, с какими трудностями придется столкнуться. Люди к нам приходят сложные, с тяжелыми судьбами, - объясняет Андрей.

Для помощи зависимым разработаны духовная и психологическая программы. С людьми, попавшими в центр, работают психологи. А еще обитатели центра участвуют в воскресных службах и занимаются трудотерапией, что подразумевает уход за животными - коровами, козами, курами. Это важно - уметь проявить заботу о живом существе. Сибирякам помогают разобраться в корнях зависимости. В большинстве случаев они идут из детства.

Андрей не раз видел чудесные случаи избавления от зависимостей. Он уверен, что помогают в целом не специалисты, а Господь.

- Например, привезли как-то мужчину с 3-й стадией алкоголизма. Он полгода сидел около окна и смотрел в него. Ждал, когда тетя заберет его из нашего центра. В храм его водили практически за руку. Мужчина заново учился писать и отчасти - читать. Когда понял, что никто забирать его не собирается, то стал приходить в себя, - описывает историю больного мужчины Андрей.

Уже четыре года тот мужчина ведет трезвый образ жизни. Живет в городе, работает. Это ли не чудо?

- Наша задача - не держать человека, как в секте. Мы возвращаем людей в социум, - говорит Андрей.

Срок реабилитации - около года. Зависимые попадают в центр разными способами, но в основном родственники приводят.

Андрей вместе со своей семьей. Фото: личный архив.

МУЖСКОЙ ПРИМЕР

- Сейчас я в основном занимаюсь организационными моментами. Например, поддерживаю связь с медицинскими работниками, являюсь постоянным представителем епархии в антинаркотическом комитете мэрии города Новосибирска, больше работаю по связям с общественностью, - подробно рассказывает о своей деятельности Андрей.

Также Андрей вместе с представителями центра работает с детьми: проводит в областном наркологическом диспансере беседы со школьниками, подбирает фильмы для совместного просмотра и обсуждений. В этой работе главное стать для детей не учителем, а другом, найти с ними контакт.

- Общаясь с детьми, прихожу в ужас. У трудных подростков есть определенный стереотип: они думают, что в этом мире все либо курят, либо пьют, либо употребляют что-то незаконное, а чистых людей, без вредных привычек, не существует. И главное - найти с ребятами двусторонний контакт, важно, чтобы они поверили гостю, раскрылись, увидели пример: без сигарет, алкоголя и прочего можно жить интересно, - рассуждает Андрей.

«У КАЖДОГО СВОИ ОБЯЗАННОСТИ»

Ко всему прочему Андрей примерный семьянин. Воспитывает четверых детей - трех дочерей и сына. О знакомстве с супругой Анной сибиряк вспоминает с улыбкой.

- Так совпало: я на речном вокзале друга ждал, а она - подругу. Разговорились, решили встретиться, прогуляться. Так и живем душа в душу 14 лет, - признается Андрей.

В семье Цыпловых царит гармония. Ее залог - умение планировать.

- В нашем доме у каждого есть свои обязанности. Например, сын пылесосит, выносит мусор, старшая дочь моет полы, а средняя - помогает маме гладить. Правда, для младшенькой задание еще не придумали. Пока у нее прекрасно получается играть и разбрасывать свои игрушки по всей квартире, - шутит отец.

На своем примере Андрей показывает: жизнь без зависимостей интересна, счастлива и красочна. Яркие эмоции можно получить на любимой работе и общаясь с родными людьми.