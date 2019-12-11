Мэр Анатолий Локоть - на сессии Совета депутатов города Новосибирска: Эти проекты проводились под контролем партии «Единая Россия»

ОБНОВЛЕННЫХ ДВОРОВ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

Главным вопросом декабрьской сессии традиционно стало обсуждение бюджета на предстоящий период. Но в самом начале заседания мэр города выступил с предварительными итогами уходящего года.

В своем выступлении мэр Анатолий Локоть помимо прочих вопросов отметил реализацию проекта по ремонту дворов:

- Продолжаем наводить порядок во дворах. План этого года - благоустройство 349 дворов - полностью выполнен. Из них 46 дворов - это федеральные деньги. Эти проекты проводились в том числе под контролем партии «Единая Россия». Еще 303 объекта - это реализация наказов депутатов Законодательного собрания, Совета депутатов города Новосибирска. 349 дворов - это серьезный вклад в благоустройство города Новосибирска.

Председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству, депутат Игорь Кудин, который является руководителем общественного совета партии «Единая Россия» по реализации проекта «Комфортная городская среда», также положительно оценил работу по благоустройству.

- Были отремонтированы десятки дворов в городе. И у нас есть планы продолжать эту работу в следующем году. Приоритетными районами являются в первую очередь те, которые входят в депутатские наказы, - отметил Игорь Валерьевич.

Депутат напомнил, что в рамках этой программы был капитально отремонтирован еще один важный для города объект - монумент Славы.

ПРИРОСТ ЕСТЬ

Основной же темой в повестке дня стало обсуждения бюджета города Новосибирска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

- Сегодня были приняты основные параметры бюджета на следующий год. Они утверждены в следующих объемах: доходы - 49,1 миллиарда рублей, расходы - 50,3 миллиарда рублей, дефицит - 1,2 миллиарда рублей, - сказал председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев. - Между первым и вторым чтением внутренние параметры будут обсуждаться в рамках утвержденных сегодня границ доходов и расходов.

В ходе бурного обсуждения бюджета депутатами был затронут целый ряд тем, наиболее актуальных для города и горожан.

- Если говорить о строительстве в перспективе 2020 года, то при поддержке правительства и федерального центра у нас есть национальные программы и проекты, по которым будет дополнительное финансирование. Также мы ведем переговоры с коллегами-единороссами в Законодательном собрании и губернатором Новосибирской области по дополнительным поступлениям средств в город на благоустройство дворов и дорог частного сектора. С учетом этого у нас появится возможность закончить и сдать в 2019 году 10 детских садов из 12, а также 4 школы. Соответственно и в 2020 году мы будем продолжать развитие в этой сфере, - подчеркнул председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев. - Тем не менее остается еще достаточное количество нерешенных вопросов. Мы принимали наказы на 65 миллиардов рублей, из которых где-то 58 миллиардов были наказы, связанные с капитальным строительством. Все они реализуются только при участии бюджетов федерального и регионального уровней. Нужно понимать, что выполнить все наказы такого масштаба мы не сможем. Однако исключать их из плана реализации нельзя, поскольку они поступили во время выборной кампании, требуют решения и нужны людям! Отмечу, что часть наказов по капитальному строительству за период 2016 - 2019 годов уже выполнена.

Председатель Совета депутатов также подчеркнул, что тем специалистам мэрии, которых не устраивают вопросы депутатов, стоит сменить место работы. Поскольку все вопросы, которые поднимают депутаты на комиссиях при обсуждении бюджета, ставятся жителями нашего города.

- Если у кого-то подобные вопросы вызывают раздражение или большой дискомфорт, то в таком случае лучше оставить свой пост. Потому что в противном случае мы будем рекомендовать мэру увольнять таких чиновников, - сообщил Дмитрий Асанцев. - Просьба относиться к этим вопросам внимательно и принимать меры, чтобы жизнь в Новосибирске и состояние города улучшались.