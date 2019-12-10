2019-12-10T18:30:39+03:00
Общество

«Если он предстанет перед апостолом, добрые дела перевесят»: бывший замминистра РФ - про Юрия Лужкова

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков умер 10 декабря в Мюнхене после операции на сердце. Известный политик из Новосибирска Иван Стариков рассказал, какими были сильные и слабые решения известного чиновника
Вадим АЛЕКСЕЕВКсения ПОЛТОРАНИНА
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Юрий Лужеов очень любил пчел: даже чехол на мобильном телефоне был на тему пасеки.Юрий Лужеов очень любил пчел: даже чехол на мобильном телефоне был на тему пасеки.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Юрий Лужков умер 10 декабря. Бывший мэр Москвы скончался в возрасте 83 лет. Это персона, к которой относились по-разному. Воспоминаниями об Юрии Михайловиче с КП-Новосибирск делится бывший заместитель министра экономики России Иван Стариков.

- Начинал он, скажем так, в аграрном бизнесе, заведовал всем, что связано с овощными базами в Москве. И когда в значительной степени либералы первого поколения ослабли, появился спрос на крепких хозяйственников. Поэтому Юрий Михайлович нашел свое место, возглавив исполнительную власть города и субъекта РФ Москвы, - вспоминает Стариков. - Он был ближе к населению, он прекрасно понимал, что даже в Москве люди живут бедно, поэтому он не пытался любыми путями опустошить карманы. Вторая его заслуга — это строительство Московской кольцевой дороги. Да, там было воровство, но общественное благо перевесило.

Собеседник издания охарактеризовал характер Лужкова словами: «удивительная смесь государственности и чудачества». Стариков хорошо знает и увлечение бывшего московского мэра пчеловодством:

- Пасека – это его давняя страсть. Я был у него на пасеке, и он там отдыхал душой. Он говорил: «под жужжание пчел приходят самые светлые мысли».

Бывший замминистра дает добрую оценку работе Лужкова. Но называет он и те моменты, в которых, по его мнению, мэр Москвы действовал не верно.

- Безусловно, ошибки у него были - вот эти его увлечения монументальными конструкциями. У него было свое представление об архитектуре города и, не буду скрывать, в Москве есть несколько архитектурных уродцев времен Юрия Михайловича Лужкова, - сказал Иван Стариков. - Безусловно, одна из ошибок была, что он начал строить семейный строительный бизнес со своей супругой Еленой Николаевной Батуриной, и сегодня несколько проектов точечной застройки в значительной степени осложнились и испортили ситуацию в Москве. Но если он предстанет перед апостолом Петром, перед тем, как войти во врата ада или рая, я думаю, что добрые его дела перевесят.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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