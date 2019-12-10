Умные, но странные: власти хотят сократить торговлю на остановках в Новосибирске

250 «умных» остановок! Столько хотят поставить власти Новосибирска. По замыслу в этих местах будет работать бесплатный Wi-Fi, а пассажиры будут знать, когда приедет нужный автобус.

Две трети таких остановок появятся на гостевых маршрутах - там, где чаще всего бывают приезжие. И только на 100 остановках разрешат торговлю. На остальных - бизнес под запретом. Эту реформу мы обсудили в очередном эфире на Радио «Комсомольская правда».

- На первом этапе предполагается найти возможность разместить 100 остановок с теплыми блоками, где в дальнейшем будут размещены объекты улично-дорожного сервиса. Это услуги торговли и общественного питания, - объяснил «КП» - Новосибирск» Виталий Витухин, начальник управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска. - Остальные будут без теплых блоков, потому что по нормам и правилам, в том числе пожарной безопасности, в этих локациях их установить невозможно.

Выходит, что из-за новых остановок доступной розницы станет меньше. Эта новость уже расстроила жителей и возмутила предпринимателей. В городе множатся пивнушки, свободно действуют игорные клубы, нарушители торгуют сомнительными продуктами прямо из автомобилей… А в это время городские власти намерены придушить законную и проверенную временем розницу - продажу свежей прессы, канцелярской и сувенирной продукции. Нужны ли городу такие остановки - умные, но странные?

- Я бы не стала рубить с плеча и ставить «умные» остановки в ущерб обычным людям: тем, кто ездит на общественном транспорте, тем, кто зарабатывает свою пенсию, работая в киосках, - говорит вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталья Кошелева.

«Умные» остановки вместо доступной розницы: власти намерены закрыть в Новосибирске часть киосков. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Примечательно, что розница может пострадать во многом именно на популярных маршрутах. То есть там, где приезжие могли бы покупать магниты, календари с видами Новосибирска и прочую сувенирку. Станет менее доступной и канцелярка. А газеты и журналы рискуют потерять самую классическую и традиционную форму сбыта.

- Нельзя сказать, что киоски прессы против «умных» остановок. Нет, ни в коем случае! Мы - за то, чтобы пассажиры могли пользоваться дополнительным сервисом, чтобы Новосибирск был красивым. Но надо четко понимать, что это не противоречие: «умная» остановка и рядом - киоск с прессой, - считает президент некоммерческого партнерства «Союзпечать» Сергей Гаврилов.

Несмотря на то, что идея с «остановочной реформой» вызывает массу сомнений и споров, власти уже запустили процесс. Ранним утром, перед эфиром на эту тему, директор Новосибирского филиала Издательского дома «Комсомольская правда» Галина Попова застала, как с Красного проспекта вывозят киоск.

- Я не умаляю достоинства «умных» остановок. Но такой объект должен быть не только современным, но и, в первую очередь, удобным для жителей города. И конечно, важно, чтобы на остановках была возможность купить необходимые продукты питания, газеты, журналы, канцелярку и прочие мелочи. Это важно для потребителей и всегда было удобно. Да и представители малого бизнеса просят не вмешиваться и не «улучшать» то, что работает по законам рынка, - сказала Галина Попова.

Кстати, корреспондент «Комсомольской правды» протестировал действующие в Новосибирске «умные» остановки. Подключиться к Wi-Fi не удалось, а трое из четырех опрошенных жителей сказали, что о достоинствах таких остановок им неизвестно…

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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