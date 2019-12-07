2019-12-07T20:46:11+03:00
Звезды

«Что за фигня, у меня другие планы»: директор ДК отменил спектакль «Анна Каренина», устроив вместо него дискотеку

В Новосибирске со скандалом отменили постановку Московского современного художественного театра из-за того, что продали мало билетов
Екатерина КОМЯКОВА
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Кадр из спектакля «Анна Каренина» МСХТ. Фото: mcxt.ruКадр из спектакля «Анна Каренина» МСХТ. Фото: mcxt.ru
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Спектакль «Анна Каренина» должен был быть отыгран сегодня на сцене ДК Чкалова. Актеры приехали в Новосибирск, реквизит и декорации готовы, но занавес так и не поднялся. Внезапно, за несколько часов до начала, управляющий местным ДК объявил, что спектакля не будет. Зрители, купившие билеты, узнали об этом прямо в холле дома культуры. Мужчина в костюме вежливо разворачивал гостей.

- Спектакль отменен из-за того, что продано мало билетов. Извините, - кивает вежливо головой человек и тут же указывает рукой налево. - Вместо спектакля можно пойти на дискотеку.

Из закоулков коридора слышен шум музыки. Гости пожимают плечами, в глазах недоумение, разворачиваются и уходят. К слову, даже площадка для парковки машин в этот вечер не была почищена. Организаторы, и правда, не планировали много гостей.

В общем, со зрителем поступили не очень красиво, кто-то ведь строил планы, готовился, рассчитывал свое время, которое, как известно, – для многих деньги. Но, видимо, организаторам свой карман дороже.

Актеры Московского современного художественного театра извиняются перед зрителями в соцсетях. Записали видеообращение, в котором говорят:

- Мы уже в Новосибирске, на Гоголя, 50. Но буквально час назад узнали, что спектакль не состоится. Спектакль был отменен без нашего ведома. Наше руководство сейчас поедет на встречу с руководством ДК…

Встреча ничего не дала, Каренина так и не бросилась под поезд в Новосибирске.

Сообщение от руководителя Дома культуры.

Сообщение от руководителя Дома культуры.

Вечером корреспонденты КП-Новосибирск переговорили с актером Дмитрием Мазуровым, исполняющим роль Вронского. Он рассказал, что стало камнем преткновения.

- Схема организации гастролей трехстороння. Есть Московский современный художественный театр, есть прокатчик, который организует спектакли в городах – продает билеты, договаривается по площадкам, и есть третья сторона - владельцы этих площадок. И в данном случае все неприятности от третьего лица. Управляющий Дома культуры просто посчитал, что если нет аншлага и весь зал не продан, то мероприятие проводить не надо, об этом он сказал, когда мы уже приехали в Новосибирск. Вот какое сообщение прислал управляющий ДК директору театра: «Спектакль я отменил, что за фигня? У меня другие планы, так никто не работает. Людей мало, пусть дома сидят. Тем более пару человек деньги забрали».

Тонкостей договора между прокатчиком и владельцем сцены в театре не знают, но по стандартной системе – все неприятности должны достаться именно прокатчику, который продавал билеты, а теперь вынужден будет отдавать зрителям деньги обратно.

Актеры отмечают, что вчера у них был спектакль в Барнауле, с утра шесть часов труппа провела в дороге, чтобы выступить в Новосибирске, далее по плану Иркутск. Если бы они знали заранее об отмене, то добрались бы до следующего пункта самолетом, а сейчас сутки будут вынуждены ехать поездом.

- Пытались обсудить, договориться, наша сторона за то, чтобы спектакль состоялся для тех, кто хотел прийти, - говорит Дмитрий. – Думаю, что просто вот этот управляющий ДК - абсолютный самодур, причем на него никто не может повлиять, никакой департамент культуры… Есть просто ДК – частная собственность завода.

Корреспонденты КП-Новосибирск готовы выслушать и местных организаторов спектакля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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