2019-12-07T14:37:09+03:00
Общество

«Я рожала семь раз!»: суррогатная мать-трудоголик не может остановиться

Сурмама из Новосибирска не боится экспериментов и стоит дешевле, чем ее столичные коллеги. Сейчас она готовится выносить очередного чужого ребенка
Никита МАНЬКО
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Ольга была сурмамой пять раз.Ольга была сурмамой пять раз.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Несмотря на осуждение со стороны, молодые женщины все чаще соглашаются выносить чужое дитя ради денег. Так они закрывают свои долги по ипотеке и зарабатывают на достойную жизнь. Вознаграждение за процедуру в среднем составляет 2,5 миллиона рублей. Бездетные пары из Берлина, Пекина и Москвы выбирают сибирячек для вынашивания эмбриона, а технологии позволяют успешно вырастить ребенка из пробирки, замороженной пять лет назад. Корреспонденты КП-Новосибирск узнали, как работает единственная в городе суррогатная мать со стажем.

У Ольги трое своих детей. Фото: личный архив.

У Ольги трое своих детей. Фото: личный архив.

«РОДИЛА РЕБЕНКА-МАМОНТЕНКА»

Ольга Патрина - родная мать троих детей, а еще родила пятерых малышей (в том числе двойню) чужим людям. И сейчас снова готовится стать суррогатной матерью, это будут уже восьмые роды в ее жизни.

К сурматеринству Ольгу подтолкнул кризис 2008 года - семья осталась без жилья и работы с двумя маленькими детьми на руках, и забеременеть вместо кого-то оказалось удобным выходом. Ольга убедила мужа, что делает это на благо своей семьи и спасает финансовое положение, а затем увлеклась суррогатным материнством как благим делом. Еще пару лет назад общество воспринимало суррогатных матерей в штыки, но телепередачи о здоровье, а также истории звезд помогли отклеить ярлык. При этом многие женщины носят накладной живот, скрывая, что воспользовались помощью суррогатной мамы.

- У меня был опыт вынашивания эмбриона, который заморозили в 2013 году - он ждал своего часа пять лет. Я называла его «ребенок-мамонтенок». История такая: женщина пыталась забеременеть сама, у нее были переносы эмбриона, но неудачно. После этого она долго лечилась и в итоге пришла к нам. Все прошло просто чудесно - обычная беременность, родился крупный мальчик, - рассказала КП-Новосибирск Ольга Патрина.

«После родов нам ребенка не показывают, это дополнительная привязка к нему»: откровения суррогатной мамы, которая беременна пятым чужим малышом. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ - ОТ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Суррогатные мамы называют свою работу призванием, но, конечно, это не альтруизм в чистом виде - вынашивание детей приносит вознаграждение от 1 миллиона рублей, а также стабильную зарплату - 30 тысяч. Обязательным условием является опыт родов первого ребенка, а возраст сурмамы - 22 - 35 лет. При этом нужно вести здоровый образ жизни, но никто не загоняет женщин в казарму.

- У нас (в агентстве, где работает Ольга. - Прим. ред.) много заказчиков-иностранцев - из Китая, Греции, Кореи, Германии, США, про Москву с Питером я вообще молчу. Мы их берем за ручку и ведем в клинику на обследование, там делают ЭКО, мы готовим суррогатную маму. Затем они прилетают на роды, мы оформляем пакет документов - и все, - говорит Ольга Патрина.

Ольго готовится вновь стать сурмамой. Фото: личный архив.

Ольго готовится вновь стать сурмамой. Фото: личный архив.

Восстановление после родов занимает около года, обычно суррогатная мать рожает не чаще раза в два года. Кроме того, каждую из сурмам отправляют к психологу, однако часто специалисты нужны и родителям. Женщины практически ежедневно сталкиваются с потребительским отношением от клиентов и вопросами: зачем сурмаме столько денег? зачем ездить на такси на девятом месяце беременности? зачем покупать новую одежду, если с прошлого раза осталась? В отдельных случаях суррогатную мать воспринимают почти как рабыню и хотят контролировать каждый ее шаг.

- Можно сказать, что мы и семьи создаем, - приводит пример корреспонденту КП-Новосибирск руководитель Новосибирского центра суррогатного материнства Юнна Зверева. - Как-то к нам обратился одинокий мужчина с просьбой родить для него ребенка - мы отправили его искать жену, так как будущий ребенок должен быть записан на мать. Мужчина заплатил деньги, но перенос эмбриона не принес результата. Потом он приехал уже с другой женщиной, которая в итоге стала его женой. Сказал, что она будет рожать сама.

Обычно клиенты суррогатных мам - женщины, которые отдали много сил и времени работе, выплате ипотеки и обеспечению семьи, а затем поняли, что упустили возможность родить своего ребенка. При этом большинство будущих родителей - не богачи, выплачивают ипотечный кредит и даже могут рассчитаться за ребенка квартирой.

"Многие думают, что я много денег зарабатываю": откровение суррогатной мамы, которая вынашивает уже пятого малыша.Даба ДАБАЕВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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