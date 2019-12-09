Новогодние спектакли 2019-2020 в Новосибирске: афиша, билеты, расписание

Новогодние спектакли 2019-2020 в Новосибирске - самые яркие постановки, которые готовят театры для сибиряков. КП-Новосибирск составила для васподробную афишу представлений, которые стоит посетить в праздничные выходные.

1. «ЩЕЛКУНЧИК»

Новосибирский театр оперы и балета

( ул. Красный проспект, 36)

Дата и время:

17- 20 декабря: 19:00; цена за билет от 500 до 5000 рублей.

21 декабря: 13:00; цена за билет от 700 до 5000 рублей. 18:00; цена за билет от 750 до 7500 рублей.

24-25 декабря: 19:00; цена за билет от 500 до 5000 рублей.

26 декабря: 19:00; цена за билет от 1000 до 5000 рублей.

28 декабря: 13:00; цена за билет от 700 до 5000 рублей. 18:00; цена за билет от 1000 до 7500 рублей.

30 декабря: 13:00; цена за билет от 500 до 5000 рублей. 19:00; цена за билет от 700 до 7500 рублей.

31 декабря: 13:00; цена за билет от 1000 до 5000 рублей. 18:00; цена за билет от 1500 до 10000 рублей.

2 января: 18:00; цена за билет от 1000 до 7500 рублей.

3 января: 13:00; цена за билет от 700 до 5000 рублей. 18:00; цена за билет от 1000 до 7500 рублей.

О чем спектакль: «Щелкунчик» — самая знаменитая сказка балетной сцены. Гениальная музыка Чайковского не дает усомниться в том, что деревянная кукла может превратиться в благородного и прекрасного принца.

2. «НОВЫЙ ГОД КАК ТОГДА…»

Театр Красный Факел

(ул. Ленина, 19)

Дата и время:

С 21 по 31 декабря: 19:00

Цена за билет - от 2500 до 7500 рублей.

О чем спектакль: «Хорошо бы, как тогда», – часто повторяем мы. Что же за волшебная «кактогда» не дает никому покоя? Проводниками в «кактогду» становятся наши светлые воспоминания или рассказы старших поколений о своей молодости: и всегда среди самых ярких впечатлений – новогодняя ночь.

3. НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ

(ул. Ленина, 22)

«Снежная королева»

Дата и время: С 18 декабря по 31 декабря; цена за билет - от 250 до 500 рублей.

О чем спектакль: Снежная королева прекрасна, как сибирская зима. Но разве мы не любим игру в снежки катание на санках? Вот и Кай увлекся красотой зимней природы, выбрал снежное безмолвие, слепящий, сияющий снег.

«Игры с дедушкой Морозом»

Дата и время: 21 декабря, начало в 11:00, цена за билет 250 рублей.

О чем спектакль: в постановке много действующих лиц, более того, юные зрители сами становятся артистами, пытаются творчески действовать в предложенной ситуации. А главный затейник - Дед Мороз, со своими помощниками - лесными жителями.

«Рождественская история»

Дата и время: с 24 декабря по 26 декабря, цена за билет 250 рублей.

О чем спектакль: есть прекрасная старинная традиция — под Рождество ставить в доме вертеп. Следуя этой традиции, театр кукол предлагает вниманию зрителей рождественскую историю!

4. «МОРОЗКО»

«Глобус»,

(ул. Каменская,1)

Дата и время: с 21 декабря по 8 января, цена за билет - от 300 до 600 рублей.

О чем спектакль: под Новый год пришла пора двум девицам – Настеньке и Марфуше – замуж выходить. И жених нашелся – красавец Иван. Только путь к счастью непрост. Соединит ли два любящих сердца волшебник Морозко, и какие тайны хранит его царство – зачарованный лес – расскажет эта сказка.

Спектакль «Новогодние приключения Маши и Вити» порадует и детей, и взрослых. Фото: Новосибирский Государственный Драматический театр под руководством С. Н. Афанасьева.

5. «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»

Новосибирский Государственный Драматический театр под руководством С. Н. Афанасьева

(ул. Вокзальная магистраль,19)

Дата и время: 25 - 26декабря: 12:00 цена за билет 400 рублей.

О чем спектакль: Новый год оказался под угрозой: Кощей похитил Снегурочку, и если не вернуть ее, то Новый год не наступит, ни одно чудо не произойдет. Спасти свою внучку Дед Мороз поручил неразлучным друзьям Маше и Вите, отправив их на поиски в сказочный лес. Ведь Маша знает про сказки все, а Витя, хоть и не верит в чудеса, но всегда найдет практичное решение для любой задачи.