«Тетя, можно у вас пожить? Нас мама не любит»: школьницы сбежали к соседке из приемной семьи

В селе Криводановка Новосибирской области случился скандал. Две сестры 12 и 13 лет – приемные девочки – убежали от опекунов. Дети постучались в дом незнакомым людям и со слезами на глазах просили не отдавать их обратно. В дело вмешалась полиция, детей передали в приют. Односельчане уверены – девочки не врут, они и раньше замечали грубое поведение женщины-опекунши. Приемная мать заверяет: дети ее оговорили, так как у них сложный характер. Кто прав в этой истории, разбираются корреспонденты КП-Новосибирск.

На фото женщина всегда одна. Фото: соцсети.

«У НИХ НЕ БЫЛО ДАЖЕ ЗУБНЫХ ЩЕТОК»

О происшествии в поселке «Комсомольской правде» рассказала Анастасия Уварова. Это к ней в дом постучались дети. Она вспоминает, как это было.

- Я мыла посуду, услышала стук в дверь. Передо мной девочки, плохо одеты, на ногах – чешки, хотя на улице зима. Они сразу сказали: «Тетя, можно у вас недельку пожить, нас мама не любит», - рассказала КП-Новосибирск Анастасия. – Я начала спрашивать, что случилось. Девочки признались, что они приемные, и опекуны к ним плохо относятся. Не выпускают одних на улицу, плохо кормят, им даже чай не наливают, если себя хорошо ведут, тогда дают хлеб с сахаром. Девочки говорили, что их даже били, одной досталось черенком по спине. Не поверить им было нельзя, они очень добрые и искренние. Плакали, когда говорили.

Анастасия позвонила в полицию - в отдел по делам несовершеннолетних. Приехал следователь, который забрал детей, опросил девочек и направил в местный приют. Анастасия также связалась с другой местной жительницей - Лилией Егошиной, которая в свою очередь подняла шум в селе. Лилия также опросила соседей семьи, которые подтвердили: девочек не пускали одних за ограду.

- Семейная пара, взявшая девочек себе, уже в возрасте. Ей - 53 года, мужу – 70. Зачем им дети? Социальный педагог, посещавшая квартиру, после случившегося, говорит, что в холодильнике было пусто, зубных щеток даже у девочек не было, - рассказала КП-Новосибирск Лилия. – Вот еще какой нюанс: у их приемной матери в социальных сетях только ее фотографии выставлены, ни на одной нет девочек. Если бы она их любила, все в семье было хорошо, разве бы не фотографировалась с ними?

Фотограрфий девочек нигде нет, только на общем школьном фото. Фото: vn.ru.

«ОДЕТЫ БЫЛИ КАК БОМЖИЧКИ»

Мама одной из подружек девочек – Галина, говорит, что работала вахтером в школе, часто видела сестер.

- Они всегда были одеты как бомжички: старые куртки, шапки, на ногах ботинки – вроде как мужские. Они этим привлекали к себе внимание. Моей дочери старшая девочка говорила, что в семье к ним плохо относятся, поднимают руку, ругают часто. У них в этом возрасте телефонов нет, их нет в социальных сетях.

Галина также вспоминает, что сама видела, как приемная мать общалась с детьми, когда забирала из школы:

- Она делала это молча, не разговаривала с ними. Было видно, что они чужие друг другу. А если кричала, то даже я, взрослая женщина, съеживалась вся. Причем сама всегда была очень прилично одета, не как девочки…

По словам подружки, сестры обращались со своей проблемой к школьному психологу, но, по их словам, им не поверили.

«У НИХ ГОРМОНАЛЬНЫЙ ВСПЛЕСК»

В общей сложности приемная семья воспитывает трех девочек, все они родные сестры. Самой младшей, которая осталась дома, семь лет. Две старшие девочки сейчас находятся в барышевском приюте.

Что же говорят сама приемная семья? Там уверены – все, что сейчас творится вокруг них, – клевета, доносы и сплетни.

- С детьми сейчас в приюте работает психолог, девочки хотят вернуться домой. А мы думаем, - рассказала КП-Новосибирск приемная мама Татьяна.

- О чем думаете? Принимать обратно детей или нет? – уточняем у женщины.

- Мы думаем, - не вдается в подробности женщина. - Зачем мне вам что-то рассказывать, я на исповеди? У нас примирение идет. Все что вы слышали - сплетни неадекватных мамочек. Не хочу публичности. Это наше семейное дело. Если даже дети вернутся в семью... Мы завтра вещи повезем (в приют – Ред.), паспорт делаем старшей. У них подростковый возраст, гормональный всплеск. Дети из неблагополучной семьи в прошлом. Трудные. Ну да, приворовывают, врут изрядно, но в подростковом возрасте - это многие делают, - говорит женщина.

По словам других родственников, девочки прибежали почти босиком за помощью к другим взрослым специально, чтобы их пожалели. Вещи, нормальную обувь, сумки, они оставили в школе. Все это уже найдено. Что касается отсутствия снимков с приемными родителями – родственники заверяют, они есть, но органы опеки запрещают их выставлять на всеобщее обозрение.

В школе говорят, что никаких трудностей в семье не замечали, девочки адекватные, не жаловались никому. Родня говорит: у девчонок одежды – шкафы ломятся, а зимней обуви по три пары. Но односельчане – не верят.

- Если приемные родители знали, что девочки проблемные, тогда почему не наблюдались у психолога? И если все было хорошо, то почему дети все-таки сбежали? – задается вопросом местная жительница Лилия Егошина.

На эти вопросы приемная мама не ответила, прервав разговор.

А вы что думаете, кому верите в этой истории?