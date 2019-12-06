Истерика вокруг домашних лис: американцы хотели высмеять сибирских ученых, но сами опростоволосились

Три зарубежных генетика обвинили новосибирских ученых в хвастовстве и раскритиковали 60-летний эксперимент по выведению домашних лис. Статья сначала вышла в научном журнале, а затем была опубликована в одном из ведущих англоязычных изданий The New York Times. Последователь уникального сибирского эксперимента Людмила Трут была шокирована искажением фактов и заподозрила американцев в банальной зависти, ее поддержали другие зарубежные генетики. Корреспондент КП-Новосибирск разобрался в вопросе и выяснил, зачем американские СМИ напали на сибирских ученых.

Академик Беляев рядом с питомцами. Фото: www.nytimes.com.

ЛИСА ВМЕСТО ПСА

Основоположник эксперимента новосибирский генетик Дмитрий Беляев и его последовательница и верная ученица Людмила Трут почти всю жизнь занимаются поисками «синдрома одомашнивания», пытаясь раскрыть тайну эволюции диких животных и «превращения» их в верных друзей человека. Уникальный эксперимент стал настоящей сенсацией в мире науки и для любителей экзотических домашних животных. Ведущие мировые генетики приезжали и продолжают приезжать в Новосибирск ради изучения домашних лис, они яро интересуются ходом эксперимента Института цитологии и генетики СО РАН.

Но на днях среди биологов разразился скандал - американский научный журнал «Тренды в экологии и генетике» опубликовал критический анализ лисьего эксперимента.

Авторами скандальной статьи в научном журнале выступили профессор Раймонд Коппингери, его бывшая аспирантка Кэтрин Лорд, а также бывший почитатель новосибирских лис Грегер Ларсон. По версии американцев, черно-бурые лисы попали в руки сибирским ученым уже одомашненными, так как их предки жили на звериной ферме острова Принца Эдварда в восточной Канаде еще в XIX веке. Там лисиц разводили ради меха, пуская зверье на шубы. Главным критерием отбора был окрас, а вот точных данных насчет характера не сохранилось. Давно дело было, о генетике тогда никто не помышлял.

Лисы на американской ферме. Фото: www.nytimes.com.

Новосибирские генетики никогда не отрицали, что у лис из эксперимента канадские корни. В 1928 году основатель заморской фермы привез в Россию десятки черно-бурых лисиц - именно эта популяция легла в основу всей пушной промышленности нашей страны.

Через 30 лет Людмила Трут объехала пушные фермы всего Советского Союза, собирая самых дружелюбных лис-чернобурок. Ну не по лесам же ученым шастать, разыскивая подходящий материал. Академик Дмитрий Беляев создал научную ферму для поиска генов и одомашнивания лисиц. Однако не геном канадским жив был эксперимент - зверьков тасовали, отбирали и ждали, когда же лисичка станет действительно сестричкой. И ведь дождались: были четко зафиксированы перемены в повадках и внешнем облике потомков, прошедших селекционный отбор в нескольких поколениях.

На фото видно: лисички неагрессивны. Видимо, на основе фото американские ученые и решили построить свое «исследование». Фото: www.nytimes.com.

ЛАПЫ, УШИ, ХВОСТ - ВОТ ОНО, В ДОКУМЕНТАХ

Американские критики оценили сибирский эксперимент, переосмыслили и написали, что «синдром одомашнивания» заключается якобы в наборе определенных признаков: мягкие уши, пятнистый окрас и изменения в структуре хвоста.

- Доктор Беляев показал, что размножение или отбор популяции из-за отсутствия страха перед людьми вызвали изменения во внешнем виде, такие как гибкие уши, пятнистый окрас и различия в строении хвоста. Этот набор стал известен как синдром одомашнивания и обнаруживался у других видов, например, у коров и коз, а также у лис. На самом деле разные виды домашних животных демонстрируют разные комбинации признаков одомашнивания, - утверждают американские ученые и вроде как разоблачают тем самым наши великие умы.

Людмила Трут обвинила критиков в искажении фактов: американцы невнимательно читали исследование о домашних лисах.

- Естественный отбор делает слабых лис дружелюбнее к человеку, а агрессивных заставляет быть трусливее. Мы прослеживали, как дружелюбное поведение меняло гены и делало следующие поколения более «домашними». В результате появилась гипотеза «синдрома одомашнивания» и был описан определенный набор внешних признаков домашних лис, такие как гибкие уши, пятна на шкуре и различное строение хвоста. Набор внешних признаков без изменения поведения не делает из животного ручного зверька - все это мы описали и подтвердили на деле, - защищает свои научные труды Людмила Трут.

Вот и получается, что американская статья больше похожа на рецензию начинающего кинокритика, посмотревшего сложное кино. Он ухватил только сюжет, который ему не понравился, а вот глубокие исследования авторов, научную составляющую - просто не осилил.

Главная суть сибирского эксперимента все-таки не ушки и хвост калачиком, а перемена отношения животного к человеку, это и есть синдром. Внешние же признаки мы бы назвали побочным эффектом.

Основоположник эксперимента на середине пути. Фото: ИЦиГ СО РАН

ПОДДЕРЖКА КОЛЛЕГ

Другие иностранные ученые вступились за научную работу новосибирцев. Например, биолог из Университета Иллинойса Анна Кукекова и профессор биологии Университета Гумбольдта в Берлине Адам Вилкинс.

- Статья в «Трендах эволюции и генетики» - сплошное заблуждение. Тот факт, что у одомашненных животных разные рога, копыта и другие признаки, полностью соответствует идее «синдрома одомашнивания». Суть в том, что изменения в поведении и в физической форме закладываются на генном уровне в эмбрионе будущего потомства, - сообщил Адам Вилкинс.

Новосибирский ученый Людмила Трут до сих пор не понимает причин, почему среди авторов критической статьи значится профессор Раймонд Коппингери, который умер два года назад. И почему восторгавшийся результатами эксперимента Грегер Ларсон вдруг занимается невнятной критикой.

- Шкурный интерес может быть в том, что некоторые американцы решили топить все успешные научные достижения «агрессивных» русских в СМИ. Почему-то им не дает покоя наше исследование. Наверное, потому что нашу работу слишком часто цитируют в научных журналах. Наш эксперимент длится уже более 60 лет, это дело всей жизни, и мне обидно от такого ненаучного подхода в критике, - эмоционально ответила критиканам соавтор породы домашних лис Людмила Трут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/613928" frameborder="0"></iframe> Лисицы зверофермы Института цитологии и генетики СО РАН в Новосибирске.Влад КОМЯКОВ, Виктория МИНАЕВА

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