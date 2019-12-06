На Новосибирск обрушился ледяной дождь: онлайн-трансляция и самые яркие фото непогоды

Оттепель, нагрянувшая в Новосибирск, доставила много неприятностей пешеходам и водителям. Сибиряки с трудом добирались на работу из-за гололеда.

- У меня даже собачка подскользнулась!

Мы не могли пройти мимо такой надписи.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- У кого есть коньки, перед выходом на улицу одевайте лучше их, - пишут сибиряки в соцсетях.

Синоптики объяснили, что стало причиной непогоды:

Город сковали пробки.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Виной всему - теплые воздушные массы, которые пришли с южных широт, - объясняет Ренад Ягудин, пресс-секретарь новосибирского гидрометцентра. - Он вытеснил морозный сибирский антициклон, и вместо морозной погоды пришла оттепель.

Жалуются сибиряки и на огромные пробки, и прогноз метеорологов их явно не порадует:

Водителям и пешеходам не позавидуешь.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Ближайшие дни столбик термометра будет подниматься до плюс трех градусов, ожидается преимущественно снег с дождем, - объяснил Ренад Ягудин.

А корреспонденты КП-Новосибирск отправились на улицы нашего города, и в режиме онлайн передают, что происходит.