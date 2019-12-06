2019-12-06T08:50:32+03:00
Общество

На Новосибирск обрушился ледяной дождь: онлайн-трансляция и самые яркие фото непогоды

Корреспонденты КП-Новосибирск подготовили для вас яркий репортаж о разгуле стихии в нашем городе
Татьяна СОЛОВОВА
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Оттепель, нагрянувшая в Новосибирск, доставила много неприятностей пешеходам и водителям. Сибиряки с трудом добирались на работу из-за гололеда.

- У меня даже собачка подскользнулась!

Мы не могли пройти мимо такой надписи. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мы не могли пройти мимо такой надписи.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- У кого есть коньки, перед выходом на улицу одевайте лучше их, - пишут сибиряки в соцсетях.

Синоптики объяснили, что стало причиной непогоды:

Город сковали пробки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Город сковали пробки.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Виной всему - теплые воздушные массы, которые пришли с южных широт, - объясняет Ренад Ягудин, пресс-секретарь новосибирского гидрометцентра. - Он вытеснил морозный сибирский антициклон, и вместо морозной погоды пришла оттепель.

Жалуются сибиряки и на огромные пробки, и прогноз метеорологов их явно не порадует:

Водителям и пешеходам не позавидуешь. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Водителям и пешеходам не позавидуешь.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Ближайшие дни столбик термометра будет подниматься до плюс трех градусов, ожидается преимущественно снег с дождем, - объяснил Ренад Ягудин.

А корреспонденты КП-Новосибирск отправились на улицы нашего города, и в режиме онлайн передают, что происходит.

ИСТОЧНИК KP.RU

Онлайн-трансляция

Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВАВеду трансляцию
Сибирячке повезло сделать красивый кадр. Фото: www.instagram.com/katalnicky/

Сибирячке повезло сделать красивый кадр. Фото: www.instagram.com/katalnicky/

И пусть непогода! Зато только посмотрите на фото, которое удалось сделать сибирячке под ником katalnicky.

Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВАВеду трансляцию
Манулу оттепель не понравилась. Фото: nsk_vkurse.

Манулу оттепель не понравилась. Фото: nsk_vkurse.

Манул в новосибирском зоопарке тоже недоумевает, с чего вдруг зимой в Сибири пошел дождь.

Анна ПАШАГИНААнна ПАШАГИНАСлежу за непогодой
На дорогах сейчас непросто. Фото: Алена МАРТЫНОВА

На дорогах сейчас непросто.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В ГИБДД рассказали, что из-за непогоды выросло количество заявок: сейчас их уже более более 150 ( при обычном количестве - от 70 до 100). Так же зафиксированы наезды на пешеходов. Берегите себя на дороге!

Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВАВеду трансляцию

Только посмотрите, что сотворила оттепель с авто.

Да уж, такой фокус можно сделать только благодаря оттепели! Провернул его пользователь соцсети под ником manikhing.

Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВАВеду трансляцию
Этот невероятный снимок сделал новосибирец Виктор Хлесткин.

Этот невероятный снимок сделал новосибирец Виктор Хлесткин.

Непогода - это не только слякоть: посмотрите, какую красоту сотворила оттепель с обычным авто. Машина будто в ледяной глазури!

Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВАВеду трансляцию
Дороги в Новосибирске превратились в полосу препятствий. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Дороги в Новосибирске превратились в полосу препятствий.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Здравствуйте, мы начинаем нашу трансляцию и рассказываем, что происходит на улицах Новосибирска из-за гололеда.

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