На Новосибирск обрушился ледяной дождь: онлайн-трансляция и самые яркие фото непогоды

Сибирячке повезло сделать красивый кадр. Фото: www.instagram.com/katalnicky/
И пусть непогода! Зато только посмотрите на фото, которое удалось сделать сибирячке под ником katalnicky.
Манулу оттепель не понравилась. Фото: nsk_vkurse.
Манул в новосибирском зоопарке тоже недоумевает, с чего вдруг зимой в Сибири пошел дождь.
На дорогах сейчас непросто.Фото: Алена МАРТЫНОВА
В ГИБДД рассказали, что из-за непогоды выросло количество заявок: сейчас их уже более более 150 ( при обычном количестве - от 70 до 100). Так же зафиксированы наезды на пешеходов. Берегите себя на дороге!
Только посмотрите, что сотворила оттепель с авто.
Да уж, такой фокус можно сделать только благодаря оттепели! Провернул его пользователь соцсети под ником manikhing.
Этот невероятный снимок сделал новосибирец Виктор Хлесткин.
Непогода - это не только слякоть: посмотрите, какую красоту сотворила оттепель с обычным авто. Машина будто в ледяной глазури!
Дороги в Новосибирске превратились в полосу препятствий.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Здравствуйте, мы начинаем нашу трансляцию и рассказываем, что происходит на улицах Новосибирска из-за гололеда.