Директор школы подбрасывал конверты с фото голых детей их родителям

Скандал грянул в одной из школ правобережья: родители учеников стали получать фотографии со своими голыми детьми. Кто отправлял им эти снимки? Под подозрением - директор другой, вечерней школы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, от должности его отстранили. Зачем человек с педагогическим образованием устроил шумиху, выясняли корреспонденты КП-Новосибирск.

«ПОСМОТРИТЕ, ЧЕМ ВАШ РЕБЕНОК ДЫШИТ»

«Голые» фото своих детей родители учеников начали получать около трех лет назад.

- Взрослые находили конверты в своих почтовых ящиках - их туда просто подбрасывали, - рассказал КП-Новосибирск источник, близкий к следствию. - Лица детей фотошопом были добавлены к порноснимкам из интернета. Коллажи выглядели реально. А еще были подписи - указано имя ребенка, мол, посмотрите, чем он занимается. Все сцены описывались в подробностях…

Негодующие мамы и папы подали заявление в полицию. Там, разумеется, сразу поняли, что снимки перед ними - монтаж.

- Настоящие фото детей найти было легко: они участвуют в различных мероприятиях, у многих есть страницы в соцсетях, - продолжает источник. - Эти снимки и были использованы в коллажах.

ПЕЧАТАЛ «ГОЛЫЕ» ФОТО НА ПРИНТЕРЕ В СВОЕМ КАБИНЕТЕ

Чтобы найти виновных, полиция стала проверять всех учителей школы. Правоохранители приезжали к ним домой с обысками. Но тщетно - там ничего не находили. Тогда следствие пошло по другому пути: стало выяснять, кому выгоден скандал в школе.

- Оказалось, что на место директора той школы, где учились дети, метил другой человек - руководитель вечерней школы, - объясняет источник КП-Новосибирск. - Пришли с обысками и к нему.

Тут-то все и вскрылось. «Голые» фото детей директор печатал на принтере в своем же кабинете.

- Была проведена экспертиза, которая и подтвердила: коллажи печатались именно на этой технике, - добавляет источник, близкий к следствию.

Предположительно, директор вечерней школы просто решил подставить коллегу - спровоцировать его увольнение и быстро подать заявление на освободившееся место. Но ничего не вышло: вместо новой должности попал под следствие.

- 21 июня подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 242.1 УК РФ «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних», - прокомментировали КП-Новосибирск в департаменте образования мэрии Новосибирска.

Сначала директор был под домашним арестом, но потом ему сменили меру пресечения на подписку о невыезде. Педагог снова вернулся на работу в вечернюю школу. Правда, всего на месяц: негодующие родители обратились в прокуратуру, чтобы его вновь отстранили.

- В начале декабря на основании представления прокуратуры директор учреждения был отстранен от работы на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда, - сообщили в мэрии Новосибирска.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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