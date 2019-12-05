«Отроки YouTube не смотрят, так что завел страничку в TikTok»: православный батюшка проповедует в соцсетях

Александр Митрофанов пока учился в школе — был вполне светским парнем. Играл на гитаре, боролся с нечистью в компьютерных играх. А повзрослев, пошел в монахи.

— Когда-то бабушка водила в храм. Зерна, посеянные ей, лет в 18-19 проросли. Я поверил в бога, захотел ему потрудиться, — рассказал КП-Новосибирск иеромонах Александр Митрофанов.

Православный батюшка доказал в «Тик-Токе», что земля – не плоская. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Сейчас батюшка руководит миссионерским отделом Сыктывкарской Епархии. А еще у него миссия — в виртуальном мире. Ведет стримы во «ВКонтакте», шутит в «Тик-Токе», уже десять лет монтирует ролики для YouTube.

— В свое время появился такой интересный формат — This is Хорошо, другие видеоблоги. Я подумал, почему бы молодежи также не рассказать о Христе? Первый выпуск показал духовнику, он одобрил, — вспоминает отец Александр. — А сейчас отроки YouTube особо не смотрят, так что завел страничку в «Тик-Токе».

Ролики в «Тик-токе» длятся секунд по двадцать. Кажется, для проповеди — тесновато. Но блогер от бога легко справляется.

«Сейчас появилось много теорий плоской земли. Если бы земля была плоской, коты бы с нее все давно поскидывали. Подписывайтесь — потом еще что-нибудь расскажу», — шутит в очередном ролике иеромонах и собирает лайки. «Кошачья теорема» принесла две тысячи сердечек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/747927" frameborder="0"></iframe> Православный батюшка смешно порассуждал о знаках зодиака.

А вот — другой выпуск. Диалог:

« — Батюшка, Вы кто по гороскопу? — Динозавр. — Но это не настоящий знак. — Они все не настоящие» Динозавр принес блогеру еще 3700 сердец.

— Моя цель — не эпатаж, а поговорить с молодежью. Вначале сомневался: «это, вообще, кому-то нужно?» Но иногда пишут в комментариях: «вас посмотрел и стал чаще в храм ходить». А если хоть одному помог обратиться к богу, значит, потрудился не зря, — доволен отец Александр.

Шутка над Зодиаком принесла батюшке 3700 лайков. Фото: «Тик-Ток».

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Если батюшка запоет — будет еще лучше!»

Руководитель направления Digital в «АГТ-Сибирь» Андрей Шавнев:

— С молодежью надо разговаривать на ее языке, а сегодня язык молодежи — это социальные сети. Если мы говорим про ребят помладше, души которых еще не окрепли, они как раз находятся в «Тик-Токе». Полгода-год, и, если вести на регулярно основе подобный контент, то, думаю, у него есть хорошие перспективы. А если батюшка еще и запоет, начнет делать смешные спецэффекты, рост аудитории может стать еще более интенсивным.