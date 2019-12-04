Самая крутая инвалидная коляска против обычного пандуса к аптеке: кто победит?

Общественники нашли в Новосибирске пандус у аптеки, который впору скалолазам покорять, угол наклона около 26 градусов (при норме от 5 до 8). Активисты тут же решили потроллить архитекторов, установивших такую конструкцию. В назначенное время пришли к аптеке и взяли с собой новосибирских изобретателей, продвигающих свою гусеничную коляску-вездеход. Сможет ли покорить вершину чудо современной техники?

Юрий экипирован и готов «покорять пандус».Фото: Алена МАРТЫНОВА

«УЖ ЛУЧШЕ ПО СТУПЕНЬКАМ»

В понедельник по легкому снежку на у экспериментальной площадке собрались: 42 Юрий Ларин, 18 лет он передвигается с помощью инвалидной коляски, пресс-секретарь НГТУ (НЭТИ) Юрий Лобанов – главный заводила и выпускник этого же вуза Иван Невзоров, разработавший современную коляску, которая и по ступенькам, если надо поднимется.

- Да, по ступенькам в этом случае проще на моей коляске поднять

Ступеньки коляска-вездеход преодолела легко.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ся, чем по такому крутому пандусу, - чешет затылок Иван.

На главного «летчика-испытателя» как раз таки для подстраховки от полета, надевают шлем, пристегивают к коляске ремнями безопасности. Изобретатель Иван обходит свое изобретение со всех сторон, объявляет трехсекундную готовность. Юра Ларин, совсем как его известный тезка, говорит «поехали» и нажимает кнопку пульта на коляске.

Горка скользкая, не чищенная от снега. Экспериментаторы решили оставить все как есть, чтобы проверить агрегат в реальных условиях. Справится ли новая модель коляски с таким испытанием? Первая попытка не увенчалась успехом.

Угол наклона пандуса - 26 градусов.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Не получилось подняться, потому что скользко, снег мешает. Да и подъем само собой очень крутой. Такие пандусы часто встречаются в нашем городе. На обычной коляске сюда подняться нереально, - делится с корреспондентом КП-Новосибирск Юрий Ларин.

С такой горки только детям на ледянках кататься, его наклон составляет 26 градусов, при норме от 5 до 8 градусов. К тому же это чудо доступной среды еще и плиткой выложено – слишком резкий подъем получается.

Юрий управляет коляской с помощью рычага.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Мы еще никогда не тестировали коляски в таких экстремальных условиях. Устройство преодолевало 20-градусный пандус, но такое у нас впервые. Переживаю, как бы с Юрой ничего не случилось, - поделился эмоциями Иван Невзоров, разработавший коляску «Caterwil».

Коляска смогла подняться только после того, как поверхность посыпали песком.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«НЕ ЗАБЕРЕТСЯ ДАЖЕ СПОРТСМЕН С ДОПИНГОМ»

Общественники не опускали руки. Попытка номер 2 тоже была провальной, снег счистили, а наледь осталась. Перешли к запасному варианту – посыпали пандус песком, чтобы не скользило. Вот он – финальный рывок. Юрий на своей коляске медленно, но верно движется к цели. Приходится цепляться руками за поручни, подталкивать себя немного наверх.

Ура, рубеж пройден! Осталась правда еще одна задачка - спустится вниз. Юрий буквально «слетает» с пандуса – это едва ли не опаснее, чем путь наверх.

Спуск оказался опаснее подъема.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Мы хотели привлечь внимание людей к проблемам доступной среды. В нашем городе она не везде есть. Во многих местах, она формальная. Мне кажется, сюда не заберется даже спортсмен с допингом на обычной коляске, - говорит Юрий Лобанов, пресс-секретарь технического университета.

Эксперимент с «покорением» высоты провели и со стороны ступенек. Современная коляска с этой проблемой справилась куда лучше. А подъем по подобным пандусам, действительно, схож по сложности с запуском ракеты в космос.