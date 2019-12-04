«Паромы не ходят, самолет снесет таким ветром!»: новосибирская семья застряла на острове посреди океана

Семья Гордеевых из Новосибирска оказалась в сложной ситуации. Сейчас молодые люди находятся в отпуске на Филиппинах. Они отдыхают на одном из островов — Кароне. На днях на остров обрушился тайфун «Тисой». Разрушительной силы ветер крушит все вокруг. Из-за опасностей потопа и оползней эвакуировано около 200 тысяч людей, сообщается о погибших. Закрыто авиасообщение, не ходят паромы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="904" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/747687" frameborder="0"></iframe> Сибиряки застряли на Филиппинах из-за тайфуна.

— С острова Лусон, с одной Западной части эвакуируют тысячи людей. Мы же на Короне, уровень опасности объявили 1, но эвакуации пока нет. Да и куда эвакуировать-то. Остров посреди океана, море для выезда закрыто, а до следующего острова плыть не меньше 4 часов, а самолет, вообще, снесет таким ветром. Так что мы тем самым, валяемся в гамаках в отеле, и ничего не делаем. А должны были ехать на шикарные озера. Гарантии, что паром будет — никакой. Никто ничего не знает. Придется сидеть тут, сколько — да кто его знает, — написала в своем Инстаграме девушка.

Паромы из-за стихии не ходили. Фото: личный архив.

КП-Новосибирск связалась с сибирячкой. Анастасия говорит, что паники у них нет, местные вовсе относятся к тайфуну, как чему-то привычному. Признается, было мокро и холодно. В среду, 4 декабря, погода немного наладилась, но они по-прежнему вынуждены быть на Кароне.

— Паромное сообщение так и не открыли. Скопилось много народа, а парома всего два. Как будем выбираться, и сколько дней это займет — неизвестно. Мы должны были ехать на другой остров, там оплачен отель. Сейчас мы вынуждены платить за два отеля сразу. Улететь мы тоже не можем. Сюда мы прилетели за 6 тысяч рублей, а обратно предлагают за 56 тысяч рублей, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия Гордеева. — Никаких российских официальных представителей здесь нет. Это не Таиланд и не Турция. Здесь нет практически русских туристов. Они есть только на острове Борокай, Себу и Бохоль. Там, конечно, есть помощь. Там, где мы — только самостоятельные туристы. Но зато здесь нереально красиво и действительно отдых. На самом деле, на острове есть банкоматы, так что, думаю, с деньгами проблем не будет, если только их не украдут.

Стихия доставила неприятности сибирякам. Фото: личный архив.

Девушка также рассказала, что пока они искали билеты на паром, попали в аварию на местном открытом такси. Сибирячка говорит, что отделалась царапинами, а вот одна девушка, ехавшая с ними, пострадала сильнее: ее доставили в больницу. Тем не менее, новосибирцы надеются, что их отпуск с приключениями все-таки завершится благополучно и домой они привезут много красивых фотографий.