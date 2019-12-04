«Что с ее ногами?»: популярную блогершу заподозрили в анорексии

Катя Андреева - новосибирская блогерша с настолько тонкими талией и ногами, что подписчики переживают за ее здоровье. При росте 178 сантиметров (это, пожалуй, единственное, что из своих параметров девушка сообщила подписчикам) она выглядит как тростинка.

Многие интересуются, худая Катя от природы или скидывала вес специально. Фото: www.instagram.com/katuaandreeva

Пользователи соцсетей оставляют сотни комментариев под фото девушки на ее странице в «Инстаграме». Некоторые интересуются, почему в принципе у Кати такая фигура:

- Ты похудела, или от природы такая худенькая?

- Можешь раскрыть секрет своей худобы?? Я просто таких худышек еще не видела

Подписчики хотят Катю накормить. Фото: www.instagram.com/katuaandreeva

Есть и те, кто и вовсе готов помочь девушке набрать вес:

- Поехали со мной, я тебя откармливать буду!

Пользователи соцсетей переживают, что у Кати могут быть проблемы со здоровьем.

Но большинство все же ругает девушку за худобу:

- Какая фигура? Катя, тебе срочно нужно кушать! Ты что, совсем не понимаешь, что у тебя проблемы со здоровьем скоро начнутся, если ещё не начались.

Катя не стесняется откровенных фото. Фото: www.instagram.com/katuaandreeva

- Ужас, скелет! Ребят, мне одному кажется, что нужен врач?

- Люди, вы нормальные? Говорить красиво человеку с анорексией? Надеюсь, хотя бы дальше не собирается худеть.

Подписчики называют девушку скелетом. Фото: www.instagram.com/katuaandreeva

- Блин, ты ужасно худая. Ты чем-то болеешь?

- Что с ногами? - пишут комментаторы.