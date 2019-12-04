2019-12-04T07:55:01+03:00
Здоровье

«Ребенок с ДЦП, а я без матки»: молодая мама отсудила у роддома 700 тысяч рублей

Врачи не сделали кесарево и обвинили женщину в инвалидности сына. Судебные тяжбы с поликлиникой длились два года
Анна ПАШАГИНА
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Из-за халатности врачей теперь Славе нужно лечение. Фото: личный архив.Из-за халатности врачей теперь Славе нужно лечение. Фото: личный архив.
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Новосибирский адвокат помог семье из Благовещенска отсудить у врачей 700 тысяч рублей. По вине медицинских работников у маленького Славы ДЦП. Врачи во время родов не увидели обвитие пуповины вокруг шеи младенца. Итог - реанимация, поражение центральной нервной системы и отклонения в развитии. Мама Славы решила взыскать с врачей по всей строгости закона.

Мальчик ездит на реабилитацию в Екатеринбург. Фото: личный архив.

Мальчик ездит на реабилитацию в Екатеринбург. Фото: личный архив.

«ПОСМОТРИ, ЧТО ТЫ СДЕЛАЛА С РЕБЕНКОМ»

Галина Сараева вместе с мужем мечтали о втором ребенке. Лапочка-дочка уже есть, хотели сына-богатыря. Долгожданные две полоски на тесте были одним из самых счастливых моментов в их семье.

- Беременность протекала без осложнений. Единственное, на УЗИ в 30 недель обнаружили у ребенка двойное обвитие пуповины. Из-за этого я решила лечь в перинатальный центр заранее, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Галина.

Женщина планировала рожать естественным путем, да и никто из врачей кесарево не советовал. Сказали, что ситуация стандартная, акушер справится.

- Когда уже я начала рожать, от врачей услышала фразу: «Подождите, здесь, оказывается, обвитие». Они не смогли экстренно сменить тактику родов. Моего ребенка во время родов душила пуповина, - вспоминает тот день Галина.

В итоге у ребенка случилось кровоизлияние в мозг. Слава родился крупным мальчиком, но сердцебиение было единичное. Врачи реанимировали новорожденного.

- В этот момент у меня открылось кровотечение. Испугавшись, медицинские работники удалили мне матку. Пока я лежала в палате, врачи подходили и говорили мне: «Смотри, что же ты сделала со своим ребенком». Началась откровенная травля, - говорит женщина.

Первое время молодая мама винила во всем себя. Была уверена, что сама виновата в инвалидности сына.

Ребенок старается сам разговаривать и звать сестру. Фото: личный архив.

Ребенок старается сам разговаривать и звать сестру. Фото: личный архив.

«ТРЕБУЮТ ДЕНЬГИ С ГОСУДАРСТВА»

У ребенка поражение ЦНС, ДЦП, задержка психоречевого развития и еще много сопутствующих проблем. Галина пошла в страховую компанию, где ей подсказали сделать медицинскую экспертизу.

- Когда я получила результаты на руки, то поняла, что моей вины в случившемся нет. Сразу же обратилась к юристу, и мы пошли в суд, - решительно настроена женщина.

Сначала Галина вместе с новосибирским юристом Юлией Казанцевой подали в перинатальный центр претензию, с которой медики не согласились. Следующий шаг - суд.

- Делали судебно-медицинскую экспертизу, которая выявила нарушения в оказании медицинских услуг маме и ребенку, - сообщила корреспонденту КП-Новосибирск Юлия Казанцева. - Установили, что был нанесен тяжкий вред здоровью ребенку и маме.

Судебные тяжбы с поликлиникой длились два года. Галина рассказывает, что на процессах ответчики не скупились в выражениях. «Понарожают как попало, а потом деньги с государства требуют», - заявляли представители больницы.

Дело удалось выиграть. Галина отсудила у врачей 700 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на реабилитацию маленького Славы. Конечно, здоровье ребенку они уже не вернут…

ИСТОЧНИК KP.RU

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