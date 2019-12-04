2019-12-04T06:30:58+03:00
Общество

Наследие и наследники времен Отечественной войны

В большом зале Законодательного собрания прошли Парламентские встречи в рамках Рождественских образовательных чтений
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Рождественские чтения прошли в большом зале регионального парламента.Рождественские чтения прошли в большом зале регионального парламента.
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В этом году темой Парламентских встреч закономерно стал 75-летний юбилей Великой Победы. На патриотическом форуме присутствовали депутаты, представители исполнительной власти, общественных организаций, священнослужители. Также ряды зала заполнили представители Общественной палаты Новосибирской области, члены молодежного парламента, студенты и представители молодежных движений. Приветствуя собравшихся, первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов высказал сожаление, что поколение времен Отечественной войны уходит, и напомнил, что дело чести каждого - помнить о Великой Победе и передавать знания о ней молодым людям:

- Победа в Великой Отечественной - достояние всего нашего народа. И дело чести каждого из нас - сохранить память о великом подвиге и передать ее будущим поколениям, что особенно важно в нынешних условиях незнания истории, отсутствия в первую очередь у молодежи главных жизненных ориентиров, непрекращающихся попыток переписывания истории нашей страны. Самое главное - приобщить новое поколение к великому празднику. Нынешняя дата обязывает нас со всей ответственностью отнестись к организации юбилейных торжеств. Мы, как наследники Великой Победы, имеем честь и обязаны доносить подвиг наших отцов, дедов и прадедов до подрастающего поколения.

Основной темой встречи стало патриотическое воспитание в молодежной среде. Все доклады в этот день объединила главная мысль: российская молодежь - наследник и будущий носитель ценностных ориентаций и традиций. Спикеры отметили, что сегодня особенно важно понимать значение патриотизма и грамотно прививать эту ценность молодежи. На форуме говорили о нравственности, о благочестии, о вере и о том, без чего была бы невозможна Победа.

- Русская православная церковь всегда рассматривала долг защиты Отечества как обязательный для христианина и благословляла своих верных чад на ратный подвиг, - отметил в своем докладе митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. - Хочется, чтобы наша подготовка к празднованию 75-летия Победы прошла не формально, а коснулась бы душ и сердец каждого жителя области. Особенно важно, чтобы патриотическая направленность этой подготовки и самого празднования привлекла наших детей и молодежь.

Ведь не только мы сами должны хранить благодарную память о героях войны - необходимо бережно, как драгоценное наследие, передавать память о Священной Победе молодому поколению граждан России!

Особое внимание участников Парламентских встреч вызвали выступления о конкретных мероприятиях, которые необходимо включить в постоянную практику. Целый ряд проектов перечислила исполнительный директор автономного некоммерческого общества «Историческое общество Сибирского федерального округа» Екатерина Болдырева, в том числе и проект «Бессмертный обелиск». Ставится задача составить полный реестр всех находящихся на территории региона мемориалов, воинских захоронений ветеранов и к празднованию Великой Победы восстановить и отремонтировать все мемориалы на территории области.

Участники парламентских слушаний подчеркнули: нужно наполнить словосочетание «патриотическое воспитание» интересом и новым смыслом, донести до нынешней молодежи, тех самых наследников Великой Победы, непредвзятое понимание объективной истории своего Отечества, чувство глубокого уважения к своим предкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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