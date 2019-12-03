Надо, чтобы близкие нашлись: девять новосибирцев похоронены в Башкирии. Разыскиваются родственники фронтовиков

Наиль Давлетов сам позвонил в новосибирскую редакцию «Комсомольской правды». Он говорит, что ему нужна помощь в поисках родных и близких тех фронтовиков, что оказались похоронены в годы войны далеко от родного дома - в Башкирии, на братском захоронении в селе Шафраново.

Наилю сейчас 71 год, и просьба его не чудачество - это часть одного большого дела. Мужчина - уроженец Шафраново, позже переехал жить в Тверь, но помнит, как мальчишкой приходил с ребятами на могилу неизвестных солдат.

Да, Башкирскую АССР война не затронула, это была территория тыла, но там хоронили людей из госпиталей, тех, кто умирал в мимо шедших поездах. На братском захоронении позже появились 352 металлических памятника с фамилиями погибших фронтовиков. Среди них - фамилии девяти жителей Новосибирской области.

Наиль говорит, что, по рассказам старожилов, в тех могилах хоронили не по одному человеку - порой складывали по 10 погибших. Так что вполне возможно, что на кладбище не 300, а 3000 человек лежат. Кто остальные - такую задачку пытается решить патриот. Пишет запросы, но пока получает только отказы.

Три года назад Наиль начал сбор денег на обустройство захоронений - возле одного поставили стелу с именами тех, кто был призван на войну из Шафраново. А сейчас, к 75-летию Великой Победы, Наиль хочет собрать у другого братского захоронения родственников тех, кто был похоронен вдали от дома.

Письма с фамилиями погибших фронтовиков он разослал во множество регионов. Листая список, мы галочкой отметили своих: Коля, Федя, Вова, Сашка, Костя, Егор, Гаврила, Демьян, Леопольд. Ищем родственников, может, они приедут на могилу к 75-летию Победы, чтобы сказать своим спасибо за жизнь.

Багурдович Леопольд Григорьевич: дата смерти - 23.05.1943, адрес родных: Новосибирск, ул. Тургенева, д. 63, ком. 56 - мама.

Демьянов Николай Борисович, 1913 год рождения: дата смерти - 15.02.1943, адрес родных: Новосибирская обл., Убинский р-н, Хабаровский сельсовет, с. Владимировка - отец Демьянов.

Иванов Александр Васильевич, 1922 год рождения: дата смерти - 11.06.1944, адрес родных: Новосибирская обл., ст. Кривощеково, ул. Дюкамова, д. 35 - отец Иванов В. С.

Кайгородцев Демьян Григорьевич, 1901 год рождения: дата смерти - 29.09.1942, адрес родных - Новосибирская обл., Коченевский р-н, Ворхушевский сельсовет, ферма промтранса - жена.

Крысюков Владимир Петрович: дата смерти - 23.08.1944, адрес родных - г. Новосибирск, ул. Восточная, д. 17 - Крысюкова И. Г.

Плехов Федор Александрович, 1909 год рождения: дата смерти - 7.02.1945, адрес родных - Новосибирская обл., с. Атаманово - жена Плеханова Нина Семеновна.

Рыжкин Константин Васильевич, 1922 год рождения: дата смерти - 7.10. 1943, адрес родных - Новосибирская обл., Старокузский р-н, Красулинский сельсовет, к-з «Новая Жизнь» - мать Неподакова А.

Сорокин Егор Васильевич: дата смерти - 23.06.1943, Новосибирск, ул. 2-Сухарная - жена Сорокина.

Черноцов Гаврил Ефимович, 1900 год рождения: дата смерти - 28.05.1943: адрес родных - Новосибирская обл., Чистоозерский р-н, Новопокровский сельсовет, д. Костылево - жена Черноцова Е.

ДОСЛОВНО

Обращение Наиля к новосибирцам

В 2020 году исполняется 75 лет Великой Победы над фашистами. Приглашаем родственников военнослужащих, которые захоронены на братском кладбище, приехать 9 мая 2020 года в село Шафраново. Пожалуйста, посмотрите список захороненных на кладбище. Может быть, и ваши родственники нашли приют в Башкортостанской земле. Вечная память защитникам Родины!