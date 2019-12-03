«Врачи схватились за голову»: дантисты выдернули пенсионеру восемь здоровых зубов

Мужчина потратил три года и больше 300 тысяч рублей на стоматолога. В итоге остался без зубов. Ему поставили некачественные коронки, да к тому же и хорошие зубы по ошибке выдернули. Пациент пошел в суд. Новые зубы обойдутся сибиряку более чем в 1 миллион рублей.

«МЫ ВСЕ КРАСИВО СДЕЛАЕМ»

В стоматологической клинике Дмитрия Нестерова (имя изменено по просьбе героя. - Прим. ред.) знали не первый год. Сейчас мужчине 73 года, он всегда обращался в эту клинику по «мелочам» - кариес вылечить, зуб удалить. Никаких нареканий к работе не было.

- Все было прекрасно до того момента, как в 2013 году я решил сделать протезирование. Врачи клялись, что все пройдет без сучка и задоринки, - вспоминает Дмитрий.

В стоматологическое кресло мужчина сел без страха. Был уверен: его рот в руках профессионалов. Врач начала подготовку зубов к протезированию - спиливала, сверлила, выравнивала. На каждом приеме уверяла пенсионера: «Мы все красиво сделаем, не переживайте».

- В нервные каналы мне вставили штифты и коронки. Они были пластмассовые - временные. Врач говорил, что некоторые зубы нужно удалить, некоторые - пролечить, и все в таком духе. В общем, времени это займет немало, - говорит пенсионер.

Мужчина мучился с коронками во рту: сидел на манке, мясо - только после блендера… И это в течение трех лет! В 2016 году Дмитрию начали ставить протезы, и возникла другая проблема - гранулемы (круглое гнойное образование).

- Это результат некачественной обработки, - пенсионер сам делает выводы. - После обнаружения гранулем подготовка к протезированию началась заново. Мне удалили восемь зубов на верхней челюсти. Врач все списывал на мой возраст, а не на свою некомпетентность. Снизу тоже несколько зубов выдернули, уже не помню сколько.

Выписка из старой карты Дмитрия. Фото: личный архив.

ВМЕСТО НАСТОЯЩЕЙ КАРТОЧКИ - ПОДДЕЛКА

Прошло еще немного времени, и уже начали вываливаться сами пластмасски. Дмитрий понял, что в этой клинике ему не помогут, и пошел к другим стоматологам.

- Когда я в другой клинике рот открыл, врачи за голову схватились: не понимали, как можно было все так неаккуратно и безответственно сделать. В 2018 году я обратился к адвокату, чтобы мне помогли разобраться с первой клиникой, - рассказывает Дмитрий.

Юлия Казанцева, адвокат пенсионера, помогла получить медицинскую документацию на руки. Клиника упорно не хотела показывать карточку больного. Пришлось обращаться в прокуратуру. Когда удалось ее забрать, пациент понял: это подделка.

- Дмитрий говорил, что у него была бумажная карточка, а нам выдали ее в электронном виде. Тогда у нас и возникли сомнения в подлинности документа, - прокомментировала корреспонденту КП-Новосибирск адвокат Юлия Казанцева. - Провели экспертизу и выяснили, что подписи поставлены в 2018 году, а процедуры были выполнены еще пять лет назад.

Дело пациент выиграл. Дмитрию должны выплатить 700 тысяч рублей - это и траты на врачей, и моральный вред, и неустойка за долгое ожидание зубов. Стоматология не согласна с решением суда - клиника подала апелляционную жалобу.

- После решения суда мы подали заявление в Следственный комитет, чтобы в отношении клиники возбудили уголовное дело по фальсификации доказательств, - добавляет Юлия. - На сегодняшний день проводится проверка, материалы переданы в следственное управление.

Только вот лечение зубов теперь выйдет Дмитрию в копеечку. Поставить новые протезы в 2019 году стоит уже от 1 миллиона рублей и выше.