Специалисты АО «РЭС» научили Незнайку обращаться с электричеством

Представление для младших школьников, их родителей, родственников и просто заинтересованных зрителей подготовили сотрудники библиотеки, а актерами стали учащиеся одной из школ Новосибирска.

Но необычность спектакля совсем не в этом, само название - «Незнайка и электричество» - должно навести зрителя на мысль о правилах электробезопасности, понятных даже детям. При этом творческое мероприятие не состоялось бы без всесторонней поддержки со стороны акционерного общества «Региональные электрические сети», силами специалистов которого уже несколько лет подряд ведется активная профилактика детского электротравматизма в Новосибирской области.

Энергетики не только выступили в качестве актеров и консультантов, но и принимали непосредственное участие в написании сценария спектакля.

Стоит отметить, что спектакль был не только полезным и познавательным, но и очень смешным, интересным и живым. Талантливые дети-актеры сумели максимально вжиться в роль и передать любопытство и задор персонажей популярных произведений Николая Носова. Электрик, роль которого замечательно исполнил начальник отдела охраны труда АО «РЭС» Артем Литвяков, помог рассказать альтернативную историю приключений Незнайки и его друзей, научившихся в конце концов обращаться с электричеством безопасно. Бурные аплодисменты и детский смех стали лучшей оценкой совместной творческой идеи.

По замыслу режиссеров и сценаристов, спектакль органично перешел из зрелищного костюмированного представления в интерактивный урок по электробезопасности.

В ходе занятия не только юные актеры, но и зрители смогли на практике потренироваться правильно удаляться гусиным шагом от оборванного провода, примерить средства защиты и подержать в руках инструменты электромонтеров. Электрик Артем провел увлекательные викторины и игры, в ходе которых ребята наперебой отвечали на вопросы по безопасному обращению с электричеством в быту и на улице.

Завершил представление-урок «Гимн энергетиков» в трогательном исполнении актеров-детей и сотрудников АО «РЭС».

В детском празднике поучаствовали все присутствовавшие: ученики, педагоги, родители и энергетики. А какой же праздник без подарков? Юные актеры были награждены грамотами АО «РЭС» и сладкими призами, после чего представители электросетевой компании раздали всем ребятам яркие воздушные шары и флажки.

А чтобы информация об опасности электрического тока лучше запомнилась, всем участникам мероприятия выдали красочные листовки-комиксы.

В завершение праздника Юлия Тимофеева, директор по персоналу АО «РЭС», по совместительству - один из инициаторов и организаторов спектакля, сердечно поблагодарила руководство и сотрудников библиотеки, юных актеров и зрителей за созданную атмосферу. Она выразила надежду, что все участники и зрители спектакля обязательно запомнят правила электробезопасности, а кто-то из ребят, возможно, выберет профессию энергетика и придет работать в АО «РЭС».

Проведение подобных мероприятий для детской аудитории - лишь часть большой системной работы по профилактике электротравматизма среди населения, выполняемой специалистами АО «РЭС» на территории Новосибирской области. В планах у энергетиков дальнейшее сотрудничество с библиотеками, учебными заведениями и всеми заинтересованными структурами с целью организации творческих массовых мероприятий профилактической направленности для детско-юношеской аудитории.