Экология и комфорт: в наукограде Кольцово строят новый микрорайон

Наукоград Кольцово - уникальное место для жизни и отдыха. За 40 лет здесь создали уютный, тихий и чистый городок в естественной зеленой зоне. И это в нескольких километрах от Новосибирска! Немало сил приложили застройщики. Компания «Проспект» больше 20 лет на строительном рынке, комплексным строительство наукограда занимается с 2004 года.

Семейный подход: дом и работа рядом

Кольцово нельзя назвать спальным пригородом мегаполиса. Здесь можно жить и работать, ни в чем себе не отказывая и ни в чем не нуждаясь. И, наверное, лучший пример - это работники компании «Проспект», которые связали свою жизнь с наукоградом. И руководство компании, и архитекторы, и рабочие живут здесь, поэтому и строят все как для себя. Люди ценят время, которое можно провести с семьей, и не тратят его впустую. Поэтому в Кольцово сформирована идеальная инфраструктура.

Дома сдаются с аккуратной и ухоженной территорией, зелеными газонами и безопасными детскими площадками.

Работать недалеко от дома - мечта многих. Поэтому застройщик предлагает не только новые квартиры - почти во всех домах предусмотрены коммерческие площади под офисы, медицинские центры, салоны красоты, аптеки, кафе и так далее.

Не так давно открылись Многофункциональный центр (МФЦ) и производственный комплекс «Ангиолайн».

Школы, детские сады, бассейны тоже рядом с жилфондом. Из пяти детсадов в Кольцово «Проспект» построил два. Детский сад «Левушка» уже отметил пятилетие, а «Совенок» открылся этой осенью в четвертом микрорайоне. В садике с научным биологическим уклоном есть четыре группы для полуторагодовалых малышей. Строители возводили этот сад с особой любовью, ведь по сути делали для своих детей и внуков, и оборудовали его для развития и здоровья юных жителей Кольцово по последнему слову техники: красочные и многофункциональные учебные комнаты, уютные спальни, безопасные площадки для прогулок, соляная пещера.

Главное направление работы «Совёнка» - общеразвивающие, с уклоном в биологию и другие естественные науки.

В новой, третьей школе городка в следующем году будут учиться 1050 детей. Проект, по которому ведется строительство, уникален. Уже сейчас это учебное заведение называют школой будущего: здесь откроется свой собственный Технопарк с необходимым научным оборудованием. Но не только учебой будут заняты ребята - спорт и здоровый образ жизни в приоритете. У школьников в распоряжении три спортивных зала, бассейн, сауна, тир, лыжехранилище. А актовый зал в новой школе, который вместит аж 500 человек, пригодится и на больших праздниках городка.

Здесь есть все для ведения здорового образа жизни: стадион, бассейны, тренажерные залы и фитнес-студии. Летом можно гулять в парке с озером, а зимой - кататься на горнолыжной трассе.

Зеленый уют

Каждый двор микрорайонов «Проспекта» - это зона комфорта, чистоты и тишины.

Все дома сдаются с аккуратной и ухоженной территорией, симпатичными газонами, безопасными детскими площадками, автопарковками, освещенными проездами и тротуарами из современных материалов.

«Проспект» вкладывает немало средств и в строительство магистральных инженерных сетей, коммуникаций и автодорог. Строят ведь для себя. Даже про четвероногих друзей не забыли. За зданием бизнес-инкубатора теперь есть площадка для выгула собак с тренажерами, игровыми модулями и дог-боксами - мусорными контейнерами.

Особое внимание застройщик уделяет зеленым зонам и без того очень зеленого наукограда.

К 40-летию Кольцово горожане, администрация наукограда и «Проспект» высадили вдоль Никольского проспекта (от МФЦ до остановки «Рассветная») черемуховую аллею. А территорию около многофункционального центра, магазина «Горожанка» и нового бассейна «Аквин» засадили елями, кленами, жасмином, сиренью, снежноягодником, ивой, гортензией.

Город будущего

На сегодняшний день, благодаря «Проспекту», наукоград обогатился 32 домами.

Более 5800 семей уже отметили новоселье. Сейчас идет строительство нового микрорайона, который называется «Никольский». О нем все говорят, что это Кольцово завтрашнего дня.

- В этом микрорайоне воплощены все наши представления о современном комплексном строительстве. Это будет место для удобной, комфортной и счастливой жизни, - уверены в «Проспекте». - Проектируя «Никольский», мы взяли за основу все лучшие архитектурные приемы, реализованные в построенных микрорайонах.

Из 20 домов, которые возведут в «Никольском», четыре уже активно строятся. Дома будут выдержаны в спокойной натуральной цветовой гамме с небольшими яркими акцентами. В оформлении фасадов наблюдается некое единение с природой - будут использованы текстуры дерева и камня. За ходом строительства постоянно наблюдают веб-камеры, и все желающие могут посмотреть на стройку, зайдя на сайт «Проспекта».

Продажа квартир в пятом микрорайоне уже стартовала.

Покупатели уверены, что жилье будет сдано в срок, к преимуществам застройки относятся и высокое качество внутренней отделки - от подъезда до квартиры, удобные дворы и просторные бульвары кварталов, наличие детских садов и школы, современных площадок для игр и спорта, комфортные зоны для маломобильных людей и живописный парк по соседству. На первых этажах домов по традиции будут расположены магазины, кафе, аптеки, салоны красоты и другое.

Важно и то, что застройщик и управляющая компания - в одном лице.

После сдачи дома обслуживает собственная УК. «Проспекту» не безразлично будущее Кольцово - важно сохранить качество, красоту и уют на долгие годы.