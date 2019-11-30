2019-11-30T07:10:51+03:00
Политика

Карелин рассказал, почему в «Единой России» много спортсменов, а с логотипа исчез волк

Накануне 18-летия партии мы пообщались с одним из ее основателей - Александром Карелиным
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Депутат и трехкратный победитель Олимпийских игр поделился воспоминаниями в эфире Радио «Комсомольская правда».Депутат и трехкратный победитель Олимпийских игр поделился воспоминаниями в эфире Радио «Комсомольская правда».Фото: Алена МАРТЫНОВА
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1 декабря у «Единой России» день рождения. Оглянуться в прошлое мы предложили депутату Госдумы и трехкратному победителю Олимпийских игр Александру Карелину. В радиостудии «Комсомольской правды» он рассказал о событиях 2001 года.

Как появился медведь

- Многие россияне (65%) считают, что медведь - отличный символ для нашей страны. Это подтверждает Фонд «Общественное мнение». А «Единая Россия» избрала медведя символом еще в 2001 году. Александр Александрович, как его выбирали?

- Вначале было Межрегиональное движение «Единство». Мы пытались сложить первые буквы этого названия, ассоциативно получался «медведь» (МеДвЕд. - Прим. ред.). На плакатах у нас был бурый медведь, который держал за шкирку жуликоватого волка. Медведь почему-то был в борцовском трико. У блока «Отечество - Вся Россия» на логотипе был овал, а внутри него контур России. Когда движения приняли решение объединиться, логотипы совместили - и получился медведь на фоне контура России. Позже медведь побелел.

- А волк исчез...

- Он ассоциировался со всеми нашими неустроенностями и неувязками. Такой разгильдяистый, жуликоватый. Серый волк больше ассоциировался с правонарушителями. А медведь с ним боролся доходчивыми, но не парламентскими методами.

Логотипы движений «Единство» и «Отечество - Вся Россия». Фото: Архив «КП»

Логотипы движений «Единство» и «Отечество - Вся Россия». Фото: Архив «КП»

- Для чего было это объединение разных движений? Сразу ли рассчитывали на большинство в парламенте?

- Основной постулат был - объединяться не ради партийных рейтингов, а чтобы представлять интересы большей части населения. Это было всегда. Но тогда мы не ставили таких задач, чтобы обязательно - большинство. А то, что конституционное большинство вскоре досталось, - это как раз говорит о том, что мы исполнили ожидания и надежды сограждан: появилась политическая сила, которая не декларирует лозунги, а предлагает исполнимые решения.

Выборы как спорт

- В «Единой России», наверное, много спортсменов, как ни в какой другой партии…

- Да, мне задают вопрос: почему в партии столько спортсменов? Во-первых, умеют конкурировать. Во-вторых, все, кто понимает, как сконструирован спорт, знают: они - участники соревновательной среды. И поэтому умеют состязаться и участвовать в честной конкуренции.

- То есть между спортом и выборами есть такая связь?

- И там, и там - состязательность. И там, и там - соревнование. Болельщики и избиратели - звучит по-разному, но принцип один: и там, и там ожидание результата. И это обязывает, дисциплинирует.

- Не планируете ли пригласить в партию вашего земляка и коллегу по греко-римской борьбе Романа Власова?

- Партия - это же каждодневная работа. А Роман Андреевич сейчас занят подготовкой к своей третьей Олимпиаде, и очевидно, что перед ним стоит задача завоевать лицензию для национальной команды. По поводу партии - я такой перспективы не исключаю, но мы пока не обсуждали возможность совмещения спорта с деятельностью в общественной в партии.

Сначала на эмблеме партии был бурый медведь.

Сначала на эмблеме партии был бурый медведь.

- В Москве прошел XIX съезд «Единой России». Каков главный его итог для обычных людей?

- Партия парламентского большинства - это огромнейшая ответственность, выраженная в ожиданиях, которые с нами связаны. Сколько за 18 лет кризисов было, но государство ни от одного из своих социальных обязательств не отказалось. Для меня основная цитата, которая совпадает с моим ощущением и восприятием своего места, - это то, о чем сказал Владимир Владимирович Путин. Правящая партия - не от того, чтобы править, а от того, чтобы служить.

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