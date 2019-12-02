Красиво, но воняет: 10 сказочных фотографий зимнего Новосибирска, от которых веет гарью
Погода сегодня радовала новосибирцев ярким солнышком и безветрием. Но из-за колючего мороза и смога желающих прогуляться по красивой набережной почти не оказалось. А зря!
Михайловская набережная превратилась в настоящую зимнюю сказку!Фото: Алена МАРТЫНОВА
Деревья укутались в белые шубки инея, от замороженных ягод рябины вообще глаз не оторвать. До чего же все-таки природа искусный художник!
Немецкие яблони на набережной мерзнут, но держатся.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Только вот, чтобы дышать, любуясь на эту красоту, приходится прикрывать нос варежкой. Дело не в морозе — а в запахе...
Дышать тяжело особенно возле магистралей.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Такая погода сохранится и завтра, как рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
Солнце светит ярко. Жаль, что не греет.Фото: Алена МАРТЫНОВА
А потом у погоды начнутся резкие перемены в настроении.
ТЭЦ похожи на паровозы.Фото: Алена МАРТЫНОВА
4 декабря заметно потеплеет — днем будет -2… -7 °С, ночью температура опустится до -13… -18 °С, а днем подскочит до -1… -6 °С.
Деревья в инее можно наблюдать вдоль реки — из-за высокой влажности на ветках и стволах образуется изморозь.Фото: Алена МАРТЫНОВА
В некоторых местах могут быть даже оттепели до 3 °С.
Обь отдает тепло — над открытыми участками воды можно наблюдать, как поднимается пар. Мороз по коже от такой красоты!Фото: Алена МАРТЫНОВА
К этому букету добавятся снегопады и ветер.
Новосибирск ждет ветра, чтобы смог развеяло.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Вот, кстати, сейчас ветра как раз очень не хватает. Все ядовитые выбросы оседают в городе — и дышать почти нечем.
Новогодние гирлянды уже готовы к празднику — вечером бы к ним добавить подсветку.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Такая вот ядовитая, но очень привлекательная красота получается.
От замерзшей рябины глаз не оторвать.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Даже гидромет и тот предупреждает — 3 декабря метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей.
Возле Оби деревья и трава облачились в белые наряды.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается повышенный.
Замороженная рябина ждет, когда свиристели и снегири прилетят полакомиться ягодой.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Фотокорреспондент КП-Новосибирск знает, где воздух посвежее — и всем советует идти на прогулку по набережной и в парки.
Снег — как лакмус: теперь мы знаем, что на набережную иногда наведываются зайцы, судя по следам.Фото: Алена МАРТЫНОВА
ИСТОЧНИК KP.RU