Красиво, но воняет: 10 сказочных фотографий зимнего Новосибирска, от которых веет гарью

Погода сегодня радовала новосибирцев ярким солнышком и безветрием. Но из-за колючего мороза и смога желающих прогуляться по красивой набережной почти не оказалось. А зря!

Михайловская набережная превратилась в настоящую зимнюю сказку!Фото: Алена МАРТЫНОВА

Деревья укутались в белые шубки инея, от замороженных ягод рябины вообще глаз не оторвать. До чего же все-таки природа искусный художник!

Немецкие яблони на набережной мерзнут, но держатся.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Только вот, чтобы дышать, любуясь на эту красоту, приходится прикрывать нос варежкой. Дело не в морозе — а в запахе...

Дышать тяжело особенно возле магистралей.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Такая погода сохранится и завтра, как рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Солнце светит ярко. Жаль, что не греет.Фото: Алена МАРТЫНОВА

А потом у погоды начнутся резкие перемены в настроении.

ТЭЦ похожи на паровозы.Фото: Алена МАРТЫНОВА

4 декабря заметно потеплеет — днем будет -2… -7 °С, ночью температура опустится до -13… -18 °С, а днем подскочит до -1… -6 °С.

Деревья в инее можно наблюдать вдоль реки — из-за высокой влажности на ветках и стволах образуется изморозь.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В некоторых местах могут быть даже оттепели до 3 °С.

Обь отдает тепло — над открытыми участками воды можно наблюдать, как поднимается пар. Мороз по коже от такой красоты!Фото: Алена МАРТЫНОВА

К этому букету добавятся снегопады и ветер.

Новосибирск ждет ветра, чтобы смог развеяло.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Вот, кстати, сейчас ветра как раз очень не хватает. Все ядовитые выбросы оседают в городе — и дышать почти нечем.

Новогодние гирлянды уже готовы к празднику — вечером бы к ним добавить подсветку.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Такая вот ядовитая, но очень привлекательная красота получается.

От замерзшей рябины глаз не оторвать.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Даже гидромет и тот предупреждает — 3 декабря метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей.

Возле Оби деревья и трава облачились в белые наряды.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается повышенный.

Замороженная рябина ждет, когда свиристели и снегири прилетят полакомиться ягодой.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Фотокорреспондент КП-Новосибирск знает, где воздух посвежее — и всем советует идти на прогулку по набережной и в парки.