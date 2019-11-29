Обеспечение надежности через повышение эффективности взаимодействия и развитие технологий: обмен практическим опытом филиалов АО «РЭС»

Основной темой встречи стало подведение итогов работы за 10 месяцев 2019 года, а также повышение эффективности выполнения производственных задач в части реализации ремонтных и эксплуатационных программ. Кроме того, в рамках мероприятия состоялось торжественное вручение руководителям филиалов АО «РЭС» паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2019/20 года.

В совещании приняли участие руководители аппарата управления и филиалов предприятия, а также специалисты производственно-технических и складских подразделений. Программа рабочей встречи предполагала несколько форм обсуждения ключевых вопросов. В начале мероприятия были заслушаны доклады директоров филиалов АО «РЭС» о выполнении плановых показателей за отчетный период, в том числе руководители отчитались по следующим важным аспектам производственной деятельности:

• снижение аварийности;

• выполнение ремонтной программы;

• сокращение потерь электроэнергии;

• состояние охраны труда и т.д.

Помимо рассмотрения отчетов в рамках совещания было организовано проведение круглых столов с участием руководителей производственно-технических служб и отделов комплектации товарно-материальных ценностей. Участники были распределены на две команды, каждая из которых имела индивидуальное задание. Команды руководителей структурных подразделений решали ситуационные задания, направленные на повышение эффективности взаимодействия в процессе производственной деятельности филиалов.

По итогам первого рабочего дня выездного совещания командами, принявшими участие в круглых столах, были выработаны решения поставленных производственных задач, а руководители филиалов смогли обменяться опытом и обсудить планы по реализации конкретных мероприятий, обеспечивающих надежное функционирование электрических сетей.

29 ноября выездное совещание завершилось познавательной экскурсией по филиалу «Татарские электрические сети» и объектам электросетевого хозяйства, находящимся в зоне его ответственности.

В целом проведение подобных мероприятий способствует выработке моделей управленческих решений, направленных на повышение показателей производственной деятельности, а также укреплению внутрикорпоративных связей и обмену опытом. Распространение передовых способов осуществления рабочих процессов обеспечивает непрерывное совершенствование деятельности предприятия, что, в свою очередь, позволяет добиться надлежащего уровня технического обслуживания объектов электросетевого хозяйства и обеспечить качественное и надежное электроснабжение потребителей Новосибирской области.