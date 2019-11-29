Два дня на ремонт - это реальность

Это значительное событие для всего региона, наших аграриев, транспортников, строителей. Сервисный центр позволит оперативно заменять детали, проводить ремонт мощной техники, тем самым увеличится ее производительность, сократятся простои.

Торговый дом «МТЗ - Сибирь» открыл сервисный центр в рамках проведения Международной агропромышленной выставки «Сибирская аграрная неделя». Центр находится по адресу: Советское шоссе, 9.

В открытии приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, депутат Госдумы, трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин, генеральный директор МТЗ Виталий Вовк и генеральный директор «Гомсельмаш» Александр Новиков.

Андрей Травников отметил востребованность техники белорусских производителей и важность открытия сервисного центра именно в нашем регионе:

- Мы знаем, что каждый год более 2 тысяч единиц техники поставляется в регионы Сибири и Дальнего Востока через Новосибирск. Сегодня практически каждое хозяйство имеет широчайший ассортимент для выбора. Это западная, канадская, европейская, корейская, китайская техника, но продукция Минского тракторного завода конкурентоспособная. Вы, наверное, не найдете ни одного района и даже села на территории Новосибирской области, где бы не использовали трактор «Беларус» отличной мощности.

Задача сервисного центра - чтобы в любой точке региона клиент смог получить деталь в период до трех суток.

О том, как дальше будет развиваться МТЗ в России в целом и на сибирских территориях в частности, рассказал Виталий Вовк:

- В следующем году мы планируем создать центральный склад запасных частей. Он будет находиться в Елабуге, его филиал - в Новосибирске. Стоит задача - чтобы в любой точке региона клиент смог получить деталь в период до 3 суток. Самое важное новшество, которое мы планируем решить за пару лет, - техника не должна простаивать больше 2 суток, и неважно, что с ней случилось. Думаю, что где-то через полтора-два года мы сократим это время до суток. Будет либо осуществляться оперативный ремонт, либо предоставляться подменный трактор, но аграрий должен всегда понимать: связывая свою судьбу с Минским тракторным заводом, он постоянно защищен в плане выполнения своих непосредственных аграрных работ.

Новосибирская область - зона рискового земледелия, каждый день и час у наших аграриев на счету, поэтому параметр оперативности ремонта очень важен для наших жителей и экономики.

Во время открытия между правительством региона и ОАО «МТЗ» было подписано соглашение о развитии всестороннего сотрудничества между Минским тракторным заводом и Новосибирской областью.

Справка «КП»

Торговый дом «МТЗ - Сибирь» является дочерним предприятием Минского тракторного завода, одного из крупнейших производителей сельскохозяйственной и специальной техники не только в странах СНГ, но и во всем мире. Торговый дом функционирует на территории Новосибирской области с 2010 года и является крупнейшим налогоплательщиком: среднегодовая налоговая нагрузка составляет 1,5 миллиарда рублей.