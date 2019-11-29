Руководитель «Похоронного дома ИМИ»: «Черные агенты» - глобальная проблема всей страны

В сфере ритуальных услуг страны не первый год говорится о назревшей необходимости изменения похоронного законодательства, на этом рынке орудуют «черные агенты», много негативных отзывов о работе моргов.

На Радио «Комсомольская правда» мы пообщались с Сергеем Бондаренко, руководителем специализированной службы «Похоронный Дом ИМИ», и выяснили, как обстоят дела в сфере ритуальных услуг Новосибирской области.

- Сергей Валентинович, не каждый человек, когда он решает, чем ему заняться в жизни, видит себя работающим в сфере ритуальных услуг. Как вы пришли в эту профессию?

- Это произошло в 1984 году, когда я решал свою семейную проблему. Я искал способ получения жилья. Управление коммунальных предприятий мэрии города Новосибирска могло предоставить жилплощадь тем, кто отработал более трех лет. Я решил пойти этим путем, и мне предложили выбрать один из двух видов деятельности: пойти в банно-прачечное хозяйство или в сферу похоронных услуг. Увидев банное хозяйство изнутри, я решил заняться сферой ритуальных услуг. Через четыре года, получив квартиру, я мечтал уйти из этого вида деятельности, но, побывав на нескольких зарубежных выставках и пройдя обучение за рубежом, я зауважал свою профессию. В этом году у меня профессиональный юбилей. Я в этой отрасли работаю уже 35 лет.

- «Черные агенты» на рынке похоронных услуг еще остаются или государству удалось пресечь факты покупки у медицинских работников данных о смерти?

- «Черные агенты» - это глобальная проблема всей страны. Бороться с покупкой информации очень сложно. Мы каждый день сталкиваемся с этим. Люди даже показывают документы, что они якобы работают в судебно-медицинской экспертизе. Понять, что вас обманывают, можно по человеку, который приходит в ваш дом незваным гостем. Он сам, без вашего приглашения, стучится в дверь. Или в суете заходят сотрудники полиции, «Скорой помощи», и потом как-то странно в квартире оказывается человек, который начинает общаться с родственниками умершего. Ни врач, ни полицейский не должны вызывать ритуального агента. Это можете сделать только вы. Если не вызывали, а он уже в вашей квартире, то это и есть начало обмана. Когда на кладбище предлагают место получше - это тоже обман. Государство гарантирует бесплатное место на погосте. Но большинство людей не знают, что нужно делать, когда в дом пришла беда. Я советую в этот момент не слушать незнакомого человека - послушайте лучше своих друзей. Помните, здесь самое главное - обратиться к специалистам. Выбирайте службу сами.

- Много негативных отзывов на работников моргов, которые буквально шантажируют родственников покойного: «Не закажете похороны у нас, мы вам свидетельство о смерти не отдадим».

- Действительно, много негативных отзывов. Смерть - категория медицинская, и нам не обойтись без «Скорой помощи», без поликлиник, без бюро судебно-медицинской экспертизы, без патолого-анатомического отделения. У меня был случай: в новогодние праздники невозможно было получить в горбольнице тело умершего родственника. Мне сказали: «Сергей Валентинович, читайте постановление президента о праздничных датах». Но это не имеет отношения к сфере ритуального искусства.

- Можно ли требовать, чтобы человека захоронили в место родственного захоронения?

- Я полностью поддерживаю порядок создания семейных захоронений на кладбищах. Нами подготовлена специальная технология - фамильный бетонный склеп. Его можно установить на действующем месте захоронения. Такие многоуровневые захоронения раньше были в России. Эмигранты во время Гражданской войны в прошлом столетии вывезли эту форму захоронения во Францию. В частности, на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа как раз такие семейные склепы. Французы называют эту форму русской, а мы - французской. «Похоронный Дом ИМИ» подготовил такую конструкцию - мы можем установить ее на любом месте заказчика. Обращайтесь с этим вопросом к нам, в «Похоронный Дом ИМИ». Сейчас как раз создается постановление мэрии по формированию семейного склепа.

- Сейчас идет очень много разговоров об изменении похоронного законодательства. Будет ли от этих изменений толк?

- Действующий закон о похоронном деле был сформирован в 1996 году. Я бы не сказал, что он не соответствует современным требованиям. Он неприятен для тех, кто его не соблюдает. Два года назад президент в своем послании сказал о том, что должны уйти «черные агенты[U1]», работать специализированные службы. Седьмой год новая редакция закона находится в разработке. За это время редакций было девять, и ни одна из них не была принята. Так что мы не надеемся на новый закон - мы продолжаем действовать в обычных условиях и выполняем свою работу достойно, с уважением к людям, которые к нам приходят.

- Как обратиться к специалистам «Похоронного Дома ИМИ»?

- У нас несколько адресов. Мы находимся на Кропоткина,112, на Жуковского, 84. Есть у нас площадки на Арбузова, 2а и Акмоленской, 29, рядом с бюро судебно-медицинской экспертизы. У нас шесть крупных агентств по городу.

Есть мы и в интернете. Наш сайт - www.imi.ru

Тел. для справок: 063 или (383) 228-00-00.