Санаторий для коров: «телятники-профилактории», французские маты и передовые научные технологии

Село Красноглинное в Новосибирском районе, известное своим животноводческим хозяйством, возрождается в новом формате. В 1932 году здесь был образован Толмачевский молочно-овощной совхоз. Люди работали, гордились своей причастностью к трудовым победам в мирной отрасли. Но спустя годы, в новейшей истории, «Толмачевское» переживало не лучшее время - хозяйство разваливалось, долги росли, поголовье было сведено к минимуму, кадры разбегались кто куда. Но нашлись инвесторы, которые посчитали, что «Толмачевское» вновь может стать преуспевающим хозяйством. От слов перешли к делу: в 2016 году вывели предприятие на точку безубыточности и приняли решение о модернизации всего устаревшего комплекса. Формально проект считается реконструкцией, но на самом деле предполагает создание иной среды, в которой животноводство уже не является рутиной. Эти изменения происходили в союзе с представителями сельскохозяйственной науки, то есть в «Толмачевском» нашли применение все передовые, эксклюзивные методы.

Новому стаду - новые условия

Открытие обновленной фермы состоялось в октябре 2019 года.

- Сегодня ферма «Толмачевское» - одна из самых современных за Уралом, - рассказывает Александр Кытманов, руководитель проекта «Толмачевское». - За три года мы реконструировали и построили здесь более 30 зданий: коровники, родильное отделение, телятники, доильно-молочный блок, силосные и сенажные траншеи, цех сепарации навоза, емкости - лагуны для ферментации навоза, также закуплена новая техника для приготовления и раздачи кормов.

Кытманов отмечает, что реконструкцию вели в тесном взаимодействии с наукой - комплекс проектировали с участием ученых Сибирского научно-исследовательского и проектно-технологического института животноводства Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий (СФНЦА) РАН. В итоге для комфорта животных продумано все до мелочей. Например, резиновые маты для стойловых мест привезли из Франции. У них непростая конструкция: внутри - полиуретан, сверху - резина, и корове удобно лежать на такой подстилке. В коровниках поддерживается микроклимат - можно регулировать температуру и влажность воздуха, круглосуточно работают системы самоочистки, дезинфекции и утилизации навоза.

Вместимость фермы после реконструкции увеличилась вдвое - с 370 до 740 голов дойного стада. Черно-пестрых сменили коровы голштино-фризской породы, более продуктивной и молочной. Новое поголовье стоимостью 140 миллионов рублей завезли летом и осенью из Германии.

После реконструкции животноводческий комплекс не узнать. Масштабы проделанной работы впечатляют.

От поля до прилавка - одна компания

Все нововведения «Толмачевского» лично оценили губернатор НСО Андрей Травников, его заместитель по развитию сельских территорий Вячеслав Ярманов и министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.

- Мы участвуем в запуске очередного производства после серьезной реконструкции, - отметил губернатор после осмотра фермы 8 октября 2019 года. - Сегодня мы увидели пример того, как инвестор из соседнего региона посчитал привлекательным вложение своих средств в Новосибирской области. Это приятно, и мы всячески будем поддерживать подобные инвестиционные проекты, они для нас очень важны.

Инвестиции действительно серьезные: только в ферму уже вложено более 1,2 миллиарда рублей, еще 140 миллионов рублей - план на 2020 год. А всего за 6 лет существования проекта - до 2022 года - в холдинг будет инвестировано более 2,2 миллиарда рублей. В планах - переработка сырья: в 2020 - 2021 годах в холдинге появятся молокоперерабатывающий завод мощностью 30 тонн в сутки, мельница, крупозавод, объекты производства мясных полуфабрикатов и колбасных изделий, хлебобулочных и кондитерских изделий.

- Потребителей мы будем завоевывать тем, что в шаговой доступности от покупателя будут магазины, - раскрыл Кытманов нюансы бизнес-стратегии. - Наши колхозы с 1930-х годов имеют хорошие традиции, а теперь производство оснащено и современным оборудованием, что в результате даст продукцию отличного качества. В магазине человек сможет купить все: и хлеб, и мясо, и, конечно, молочную продукцию.

Власти региона дали высокую оценку открытому в Красноглинном обновленному животноводческому комплексу.

Молоко без лекарств и научный кластер на ферме

При модернизации «Толмачевского» использованы уникальные на сегодня технологии содержания коров без применения лекарственных препаратов.

- Технология выстроена таким образом, чтобы при перемещении животных по технологической цепочке они чувствовали себя комфортно, у них было свободное пространство, доступ к свежему воздуху, что в конечном счете будет обеспечивать их благополучие, - объяснил Сергей Магер, доктор биологических наук, профессор аграрного университета и руководитель СФНЦА РАН.

Для разных возрастных групп животных построены отдельные здания: например, телята почти с рождения и до 2 месяцев содержатся в «телятниках-профилакториях», отдельно от взрослых животных и подросших телят, что позволяет свести к минимуму риск заражения болезнями.

Планы по дальнейшему сотрудничеству агрохолдинга и науки высоко оценил губернатор области Андрей Травников:

- Благодаря сотрудничеству агрохолдинга с СФНЦА РАН и Новосибирским государственным аграрным университетом новосибирские ученые получат возможность вести научно-исследовательскую деятельность, а студенты аграрных специальностей смогут на практике ознакомиться с современными технологиями содержания животных и управления стадом на одном из передовых предприятий Новосибирской области. И это тоже большое достижение в нашем АПК.

Досье «КП»

Вертикально интегрированный агрохолдинг «Толмачевское» - один из крупнейших и высокотехнологичных производителей молока и мяса крупного рогатого скота в Новосибирской области.

В структуру входят молочно-товарные фермы «Толмачевское» и «Филипповское», предприятие по производству зерна и кормов «Зерно Сибири», перерабатывающие предприятия (в стадии проектирования) «Толмачевский молочный завод», «Толмачевские продукты» (переработка продукции растениеводства, мясопереработка, производство кондитерских изделий и полуфабрикатов); сервисные предприятия. Запланировано создание розничной сети из 10 магазинов в Новосибирской и Кемеровской областях.

Численность сотрудников агрохолдинга - 230 человек, после запуска перерабатывающих и вспомогательных предприятий, розничной сети штат будет увеличен до 400 человек. Средняя заработная плата производственного персонала агрохолдинга превышает 33 тысячи рублей. Ежегодные налоговые отчисления после выхода фермы «Толмачевское» на полную мощность, запуска перерабатывающих производств и розничной сети составят 72,8 миллиона рублей, в том числе в бюджет федерального уровня - 55,4 миллиона рублей, регионального уровня - 17,4 миллиона рублей.