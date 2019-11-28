2019-11-28T07:40:08+03:00
Общество

Мама в шоке - я в «Тик-Токе»: как обнаженная журналистка «КП» проиграла беременной кошке

Корреспондент КП-Новосибирск Анна Пашагина продолжает снимать модные среди молодежи видео и мечтать стать звездой в TikTok, но пока ее преследуют неудачи
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Кошка набрала в TikTok больше просмотров, чем Аня.Кошка набрала в TikTok больше просмотров, чем Аня.Фото: Анна ПАШАГИНА
Изменить размер текста:

Журналист КП-Новосибирск Анна Пашагина продолжает штурмовать популярную среди подростков соцсеть TikTok. Там лайки собирают не посты и фото, а небольшие видеоролики. Ранее Аня пыталась заработать просмотры на видео, где она танцует в купальнике на снегу. Но зря морозила почки: ролик, где она просто крутится у зеркала в свадебном платье, зашел лучше - его посмотрели уже более 7 тысяч раз.

Невероятно женственно: красивая девушка в боди позирует с розой.

БЕЗ ШТАНОВ И БЕЗ ПРОСМОТРОВ

Но я, конечно, мечтала о 7 миллионах! Поэтому для следующего видео договорилась с подружкой-визажистом. Бартер: она меня накрасит, снимет на телефон в студии небольшой ролик, а я за это отмечу ее в своем «Инстаграме», где пока у меня подписчиков больше, чем в TikTok. Пишу это сейчас и плачу, но не теряю надежды раскрутиться и стать звездным блогером. Ставку снова делала на обнаженку - надела облегающее боди - и классику - в руках была красная роза. Да, банально! Но, помня о том, что в прошлый раз внезапно выстрелило белое платье, я очень надеялась, что и тут получу кучу лайков. И что в итоге? За час ролик набрал всего 15 просмотров! Это просто удар по моей самооценке. Впрочем, ее окончательно вкатал в асфальт следующий ролик.

Сплошная милота: кошка стала звездой TikTok.

КОТИКИ ПРАВЯТ ИНТЕРНЕТОМ

Я подумала, раз никто не хочет смотреть на меня, использую проверенный прием. Что любит интернет-аудитория всегда, везде и в любых количествах? Конечно котиков!

- Кис-кис, пошли, я из тебя сделаю звезду, - позвала я нашу беременную кошку Милку. Та посмотрела на меня тем самым взглядом: «Что делать, когда твой хозяин - идиот?». Кошка была сонная, но… Да, черт возьми, умильная. И как им это удается в любое время суток?

Два часа я пыталась заставить Милу идти ко мне на камеру, а не вылизывать себя или поворачиваться к смартфону хвостом. С горем пополам удалось поймать несколько секунд, выложила кадры в TikTok. И да! Мила оказалась милее меня. 615 просмотров!

Девушка сняла честное видео, как она изменилась за несколько лет.

«ДО» И «ПОСЛЕ»

Обрадовавшись успеху, решила не сбавлять темп и снять еще одно видео. Популярный тренд «до» и «после». Стала искать свои детские фотографии. Пришлось выбрать самую страшненькую - из начальной школы.

Осталось только из себя красотку сделать, чтобы показать, как сильно я изменилась. Провела перед зеркалом час - рисовала контур лица, брови, губы.

После долгой борьбы с красной помадой и карандашом для бровей возникла еще одна сложность - где взять фон для съемки? Выбрать идеальный задник не так-то просто, скажу я вам. Шторы уже старые, обои давно не первой свежести (в мыслях проскакивает мысль о ремонте - вот заработаю на него в TikTok!), в ванной на фоне туалета тоже не очень… Принимаю решение лечь на кровать и кривляться лежа. Или я кривлялась не очень хорошо, или накрасилась плохо - видео набрало всего 85 просмотров…

Твой бывший - животное: девушка очень смешно проходит викторину.

«ЖИВОТНОЕ НА Т?»

На телефон приходит уведомление из TikTok. Думала, лайки или комментарии прилетели, а это всего лишь предложение от социальной сети попробовать новый эффект - викторина. Его суть проста: нужно за 30 секунд назвать страну, знаменитость, фрукт и животное. Приложение произвольно выбирает для этого букву. Мне выпала буква Т.

- Турция, - тут же нашлась я. - Тина Канделаки, тыква…

А вот с животным на букву Т я задумалась. Видя заминку, в съемку влез мой жених.

- Твой бывший парень! - подсказал он.

Смешно. Но юмор оценили всего 53 человека.

До сих пор не понимаю, как стать популярной в этом TikTok, поэтому буду продолжать и дальше снимать ролики и рассказывать вам, что заходит в интернете.

Кстати, забыла добавить, что со мной связались представители TikTok. Сказали, что готовы ответить на все мои вопросы. Составила огромный список и отправила. Если у вас также есть что спросить, пишите в комментариях - я передам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Гастрономия" во время поста - не цель, а средство". Как правильно поститься - советы священника
Накануне Рождественского поста (28 ноября) настоятель храма священномученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Виглянский рассказал, как нужно питаться и о чем заботиться в течение Рождественского поста
«Идем на уроки в надежде, что не собьет фура»: почему детям из элитного коттеджного поселка Екатеринбурга приходится рисковать жизнью по пути в школу
Автобус для ребят районная администрация не может выделить из-за беспечности скандального бизнесмена. Проблему взял на личный контроль глава следственного комитета Александр Бастрыкин [ВИДЕО]
«Я его простила и мне стало легче» — сибирячка, попавшая в аварию по вине своего парня, рассталась с ним
Новосибирец устроил ДТП, в результате которого пассажирка - его любимая девушка - стала калекой и изменилась до неузнаваемости. После он расстался с ней. Сейчас Андрей раскаялся. Как изменились их отношения - об этом в материале КП-Новосибирск
Новости 24
Дала подзатыльник полицейскому: молодая мать устроила драку в свой день рождения, защищая приятеля
«Вот это его размотало!»: в Новосибирске машина-ассенизатор разбилась об сосну
«Будто зубные щетки на глазах»: сибирячку затравили в соцсети за нарощенные ресницы
Снижают «по-черному»: обвал ставок по потребительским кредитам
«Ей пол мыли?»: покупатели возмутились замызганным футболкам на вешалках популярного спортмагазина
«Мило улыбался и выбирал корм»: новосибирец ограбил зоомагазин
«Это не страховой случай!»: новосибирец попал в ДТП со шкафом
Остались без лыж перед соревнованиями: новосибирских детей, чей спортинвентарь сгорел, поддержал «Княzь»
«Это уже перебор!»: бродячая собака вцепилась в ребенка возле школы
Задушил за то, что «пилила»: сибиряк убил жену из-за споров о работе
В Новосибирске пропала женщина в рыжей куртке и с бежевым рюкзаком
Решил наказать: сибиряк устроил драку с подрезавшим его водителем прямо на дороге
Появилось видео пожара в новосибирской психбольнице, из которой эвакуировали 500 человек
Ушла за хлебом и пропала: в Новосибирске ищут 78-летнюю пенсионерку в черном пальто
Пожарные вытащили из огня котенка, и он отблагодарил их: посмотрите, как изменилась его жизнь
В Новосибирске горит психиатрическая больница: из палат вывели около 500 человек
«Она теперь не может сидеть»: девочку, затравленную на чаепитии из-за несданных денег, избили
«Пытался повернуть?»: в Ленинском районе «Жигули» на «лысой» резине въехали в фонарный столб
Экс-начальника станции Новосибирск-главный будут судить за взятки на полмиллиона рублей
Фанаты Ольги Бузовой хотят попасть на ее концерт по билетам с отмененного шоу в Новосибирске
«Жесть! Грузовик сложился»: в жуткой аварии погиб водитель КАМАЗа
Секс на первом свидании: новосибирцы предпочитают знакомиться под одеялом
В Новосибирске посетители кальянной накурили настолько сильно, что переполошили всю округу
«Буду любить при любом раскладе»: прекращен сбор для погибшей сибирячки, которую спасали всей страной