Мама в шоке - я в «Тик-Токе»: как обнаженная журналистка «КП» проиграла беременной кошке

Журналист КП-Новосибирск Анна Пашагина продолжает штурмовать популярную среди подростков соцсеть TikTok. Там лайки собирают не посты и фото, а небольшие видеоролики. Ранее Аня пыталась заработать просмотры на видео, где она танцует в купальнике на снегу. Но зря морозила почки: ролик, где она просто крутится у зеркала в свадебном платье, зашел лучше - его посмотрели уже более 7 тысяч раз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="1024" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/746546" frameborder="0"></iframe> Невероятно женственно: красивая девушка в боди позирует с розой.

БЕЗ ШТАНОВ И БЕЗ ПРОСМОТРОВ

Но я, конечно, мечтала о 7 миллионах! Поэтому для следующего видео договорилась с подружкой-визажистом. Бартер: она меня накрасит, снимет на телефон в студии небольшой ролик, а я за это отмечу ее в своем «Инстаграме», где пока у меня подписчиков больше, чем в TikTok. Пишу это сейчас и плачу, но не теряю надежды раскрутиться и стать звездным блогером. Ставку снова делала на обнаженку - надела облегающее боди - и классику - в руках была красная роза. Да, банально! Но, помня о том, что в прошлый раз внезапно выстрелило белое платье, я очень надеялась, что и тут получу кучу лайков. И что в итоге? За час ролик набрал всего 15 просмотров! Это просто удар по моей самооценке. Впрочем, ее окончательно вкатал в асфальт следующий ролик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="1024" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/746543" frameborder="0"></iframe> Сплошная милота: кошка стала звездой TikTok.

КОТИКИ ПРАВЯТ ИНТЕРНЕТОМ

Я подумала, раз никто не хочет смотреть на меня, использую проверенный прием. Что любит интернет-аудитория всегда, везде и в любых количествах? Конечно котиков!

- Кис-кис, пошли, я из тебя сделаю звезду, - позвала я нашу беременную кошку Милку. Та посмотрела на меня тем самым взглядом: «Что делать, когда твой хозяин - идиот?». Кошка была сонная, но… Да, черт возьми, умильная. И как им это удается в любое время суток?

Два часа я пыталась заставить Милу идти ко мне на камеру, а не вылизывать себя или поворачиваться к смартфону хвостом. С горем пополам удалось поймать несколько секунд, выложила кадры в TikTok. И да! Мила оказалась милее меня. 615 просмотров!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="1024" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/746549" frameborder="0"></iframe> Девушка сняла честное видео, как она изменилась за несколько лет.

«ДО» И «ПОСЛЕ»

Обрадовавшись успеху, решила не сбавлять темп и снять еще одно видео. Популярный тренд «до» и «после». Стала искать свои детские фотографии. Пришлось выбрать самую страшненькую - из начальной школы.

Осталось только из себя красотку сделать, чтобы показать, как сильно я изменилась. Провела перед зеркалом час - рисовала контур лица, брови, губы.

После долгой борьбы с красной помадой и карандашом для бровей возникла еще одна сложность - где взять фон для съемки? Выбрать идеальный задник не так-то просто, скажу я вам. Шторы уже старые, обои давно не первой свежести (в мыслях проскакивает мысль о ремонте - вот заработаю на него в TikTok!), в ванной на фоне туалета тоже не очень… Принимаю решение лечь на кровать и кривляться лежа. Или я кривлялась не очень хорошо, или накрасилась плохо - видео набрало всего 85 просмотров…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="1024" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/746547" frameborder="0"></iframe> Твой бывший - животное: девушка очень смешно проходит викторину.

«ЖИВОТНОЕ НА Т?»

На телефон приходит уведомление из TikTok. Думала, лайки или комментарии прилетели, а это всего лишь предложение от социальной сети попробовать новый эффект - викторина. Его суть проста: нужно за 30 секунд назвать страну, знаменитость, фрукт и животное. Приложение произвольно выбирает для этого букву. Мне выпала буква Т.

- Турция, - тут же нашлась я. - Тина Канделаки, тыква…

А вот с животным на букву Т я задумалась. Видя заминку, в съемку влез мой жених.

- Твой бывший парень! - подсказал он.

Смешно. Но юмор оценили всего 53 человека.

До сих пор не понимаю, как стать популярной в этом TikTok, поэтому буду продолжать и дальше снимать ролики и рассказывать вам, что заходит в интернете.

Кстати, забыла добавить, что со мной связались представители TikTok. Сказали, что готовы ответить на все мои вопросы. Составила огромный список и отправила. Если у вас также есть что спросить, пишите в комментариях - я передам.