После бани: Ларису Гузееву с роскошным декольте захвалили за красоту
Лариса Гузеева ведет активную борьбу с лишним весом. Звезда недавно прошла курс голодания в одной из спецклиник под Санкт-Петербургом. А, вернувшись в Москву, телеведущая программы "Давай поженимся!" призналась, что не смогла устоять от гастрономических соблазнов. В итоге решила избавиться от ненавистных калорий известным всем способом.
О нарушении диеты Лариса Гузеева лично рассказала подписчиками. "Расскажите, как вам живется после похудительно-реабилитирующего санатория! Уже вернулись на прежнее питание? Оно того стоило? Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями", - обратилась к кумиру поклонница.
Актриса была откровенна и ответила, как есть. "Сорвалась вчера на съемках, но я беру себя в руки". Лариса разместила в блоге домашнее фото после бани. На снимке звезда сидит за столом с полотенцем на голове и в халате, который открывает взору публики пышный бюст знаменитости. "Выходной! После бани...Это мое время и моя красота", - подписала телеведущая снимок.
Поклонники знаменитости пришли в неописуемый восторг от похорошевшей звезды. Они попросили Гузееву больше не прятать шикарное декольте и расхвалили женщину за красоту: "Вы без всякой косметики чудо как хороши!", "Вы - наше достояние!", "Красота! Дама с гранатами", " А Вы, как всегда, потрясающе шикарны!", "Вот я на вас смотрю - вы прям женщина. Хочется ровняться на вас", "Красавица! А декольте какое!", "Шикарное декольте. Такую красоту нельзя прятать", "Запустили время в обратную сторону! Помолодели!".
Кстати, Лариса Гузеева кардинально подошла к своему преображению. Голодающая теледива ранее сменила имидж. Из яркой блондинки она снова превратилась в брюнетку.
Напомним, когда Лариса Гузеева резко перекрасилась в блондинку, на нее обрушился шквал критики. Ведь фанатам звезда полюбилась с темными волосами. Хейтеры писали знаменитости оскорбительные комментарии. Однако Лариса, как известно, не терпит упреков. Она нещадно банила неугодных и резко ставила злопыхателей на место острым словцом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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