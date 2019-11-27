После бани: Ларису Гузееву с роскошным декольте захвалили за красоту

Лариса Гузеева ведет активную борьбу с лишним весом. Звезда недавно прошла курс голодания в одной из спецклиник под Санкт-Петербургом. А, вернувшись в Москву, телеведущая программы "Давай поженимся!" призналась, что не смогла устоять от гастрономических соблазнов. В итоге решила избавиться от ненавистных калорий известным всем способом.

О нарушении диеты Лариса Гузеева лично рассказала подписчиками. "Расскажите, как вам живется после похудительно-реабилитирующего санатория! Уже вернулись на прежнее питание? Оно того стоило? Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями", - обратилась к кумиру поклонница.

Актриса была откровенна и ответила, как есть. "Сорвалась вчера на съемках, но я беру себя в руки". Лариса разместила в блоге домашнее фото после бани. На снимке звезда сидит за столом с полотенцем на голове и в халате, который открывает взору публики пышный бюст знаменитости. "Выходной! После бани...Это мое время и моя красота", - подписала телеведущая снимок.

_larisa_guzeeva_ После бани... Это мое время и моя красота

Поклонники знаменитости пришли в неописуемый восторг от похорошевшей звезды. Они попросили Гузееву больше не прятать шикарное декольте и расхвалили женщину за красоту: "Вы без всякой косметики чудо как хороши!", "Вы - наше достояние!", "Красота! Дама с гранатами", " А Вы, как всегда, потрясающе шикарны!", "Вот я на вас смотрю - вы прям женщина. Хочется ровняться на вас", "Красавица! А декольте какое!", "Шикарное декольте. Такую красоту нельзя прятать", "Запустили время в обратную сторону! Помолодели!".

Кстати, Лариса Гузеева кардинально подошла к своему преображению. Голодающая теледива ранее сменила имидж. Из яркой блондинки она снова превратилась в брюнетку.

Напомним, когда Лариса Гузеева резко перекрасилась в блондинку, на нее обрушился шквал критики. Ведь фанатам звезда полюбилась с темными волосами. Хейтеры писали знаменитости оскорбительные комментарии. Однако Лариса, как известно, не терпит упреков. Она нещадно банила неугодных и резко ставила злопыхателей на место острым словцом.