2019-11-27T15:43:57+03:00
Звезды

После бани: Ларису Гузееву с роскошным декольте захвалили за красоту

Телеведущая показала честное фото
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лариса Гузеева.Лариса Гузеева.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Лариса Гузеева ведет активную борьбу с лишним весом. Звезда недавно прошла курс голодания в одной из спецклиник под Санкт-Петербургом. А, вернувшись в Москву, телеведущая программы "Давай поженимся!" призналась, что не смогла устоять от гастрономических соблазнов. В итоге решила избавиться от ненавистных калорий известным всем способом.

О нарушении диеты Лариса Гузеева лично рассказала подписчиками. "Расскажите, как вам живется после похудительно-реабилитирующего санатория! Уже вернулись на прежнее питание? Оно того стоило? Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями", - обратилась к кумиру поклонница.

Актриса была откровенна и ответила, как есть. "Сорвалась вчера на съемках, но я беру себя в руки". Лариса разместила в блоге домашнее фото после бани. На снимке звезда сидит за столом с полотенцем на голове и в халате, который открывает взору публики пышный бюст знаменитости. "Выходной! После бани...Это мое время и моя красота", - подписала телеведущая снимок.

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После бани... Это мое время и моя красота
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Поклонники знаменитости пришли в неописуемый восторг от похорошевшей звезды. Они попросили Гузееву больше не прятать шикарное декольте и расхвалили женщину за красоту: "Вы без всякой косметики чудо как хороши!", "Вы - наше достояние!", "Красота! Дама с гранатами", " А Вы, как всегда, потрясающе шикарны!", "Вот я на вас смотрю - вы прям женщина. Хочется ровняться на вас", "Красавица! А декольте какое!", "Шикарное декольте. Такую красоту нельзя прятать", "Запустили время в обратную сторону! Помолодели!".

Кстати, Лариса Гузеева кардинально подошла к своему преображению. Голодающая теледива ранее сменила имидж. Из яркой блондинки она снова превратилась в брюнетку.

Напомним, когда Лариса Гузеева резко перекрасилась в блондинку, на нее обрушился шквал критики. Ведь фанатам звезда полюбилась с темными волосами. Хейтеры писали знаменитости оскорбительные комментарии. Однако Лариса, как известно, не терпит упреков. Она нещадно банила неугодных и резко ставила злопыхателей на место острым словцом.

Горе Ларисы Гузеевой.«Я себя резала», «Мне из этого не выкарабкаться»... Ларису Гузееву лечат сразу три психолога. Специалисты помогают телеведущей пережить смерть матери, которую она «патологически любила»

ИСТОЧНИК KP.RU

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